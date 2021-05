Xiro Atlantic Denim: Jeans y camisas Made in Spain

Tras Javer calzado Made in Spain conocido por sus zapatillas y los elitistas ZD Zero Defects. Ropa interior artesanal y Made in Spain seguimos dando a conocer el textil fabricado en España hoy con Xiro Atlantic Denim o simplemente Xiro.







Xiro Atlantic Denim es una joven empresa fundada en 2013 por Xulián Chapela García y Iria García que se ha propuesto volver a hacer las cosas como se hacían antes. Como ellos mismos dicen, «no hacemos moda, simplemente ropa con carácter»; desvinculándose así de la deslocalización y la explotación que ello conlleva; de la fabricación medioambientalmente insostenible y de las cosas que al no durar se convierten en un usar y tirar. Con su Feito En Galicia (Fabricado en Galicia), y aunque no lo digan tal vez ese sea el significado de «Xiro» que en gallego significa giro o vuelta. Un regreso a la forma de producir y consumir de antaño. Xiro Atlantic fue la primera firma española en apostar por los procesos sostenibles como alternativa a la producción industrial convencional.







Toda la producción de Xiro Atlantic se lleva a cabo de manera local, tanto el diseño, como el corte, la confección, el planchado y gran parte del patronaje salen de su taller ubicado en un entorno rural cercano a Santiago de Compostela. Toda la confección se efectúa en la región de Galicia entre Moaña (Pontevedra) y Santiago, salvo los botones, que proceden de una pequeña localidad portuguesa distante menos de 100 kilómetros de ellos, mientras que las etiquetas se producen en Pontevedra y Valencia. La materia prima principal, es decir el tejido, se compra a empresas familiares en Italia o Turquía, es complicado, por no decir imposible el abastecerse de ello de manera local.







Para alguien que pasó su infancia en Galicia (La Coruña), y de la que aún tiene grandes recuerdos es emocionante probar un producto así, no sólo comparte mis valores como consumidor, sino también una parte geográfica.

Xiro Ecojeans fabrica usando raw denim, es decir tejido de mezclilla tal cual ha salido del telar, sin tratamientos químicos y sin lavar. Ese es el motivo por el que denominan a sus pantalones vaqueros ecojeans, de nuevo una forma de conservar nuestros recursos naturales, pero además de evitar toxicidades químicas en nuestra piel. Otros aspecto que los diferencia de la mayoría de marcas es que utilizar tejidos gruesos, es decir, más robustos que la mayoría de denim, vaquero, jean o mezclilla que vemos actualmente y que al mínimo roce se rajan. Para poneros en contexto, la densidad de un jean se mide en onzas por metro cuadrado de tela, aunque habitualmente se abrevia solamente como onza u oz. Una onza es aproximadamente 28,35 gramos, así que las prendas se clasifican así:

– Livianos (light-weight): 4 a 8 oz (113g a 227g).

– Medianos (mid-weight): 8 a 12 oz (227g a 340g).

– Pesados (heavy-weight): 12 a 16 oz (340g a 454g).







Los jeans Rodas (referencia XJ-32) supongo que están bautizados en honor a la Playa Rodas en las Islas Cíes entre Vigo y Pontevedra. El patrón es de tipo slim-fit, es decir que se van estrechando hasta llegar a la rodilla y después siguen rectos como si fuera un regular fit.

Está compuesto por un 98% de algodón de origen orgánico procedente de Milán y un 2% de elastano, de manera que son ligeramente elásticos, haciéndolos más cómodos pero si llegar a ser lo que se denomina «tipo elástico» en donde la proporción de elastano es de al menos el 5%. Está certificado GOTS (Global Organic Textile Standard); la normativa reconocida internacionalmente que aboga por un procesamiento textil que no perjudique al medio ambiente y al mismo tiempo sea socialmente responsable. Los tintes usados para darle el color azul oscuro son de bajo impacto medioambiental y la etiqueta trasera es lavable y de aspecto cuero, pero en realidad está fabricada de un papel biodegradable llamado jacron evitando así al sacrificio animal.

Las costuras son robustas y no tienen fallos aparentes, incluyendo unos buenos refuerzos en los ojales. Los remachados están también bien terminados. El dibujo en los bolsillos es un motivo que nunca había visto antes, unas líneas entrecruzadas que son reconocibles, pero que particularmente no me parecen especialmente atractivas. Ello no quita que la calidad del bordado y del hilo sean excelentes.

En vez de cierre por cremallera han optado por el abotonado, usando 4 botones metálicos. Menos práctico pero más discreto al evitar las incomodidades de que se abra accidentalmente; pero sobre todo, más duradero.

Los forros interiores van sin teñir, incluyendo el bolsillo. Son elementos de la prenda que no quedan visibles a simple vista y dado que el tinte simplemente aporta estética me parece una medida muy buena para optimizar el uso de los recursos químicos y energéticos.

Desde que comencé con los Covartex Tch Ranger para invierno me he acostumbrado a las ventajas de los pantalones vaqueros largos con grosor (heavy weight), y este es el caso de los Rodas que con una densidad de 13,25 onzas (375g) son robustos, resistentes y abrigan en invierno. Si bien la web nos indica un grosor de tejido de 13,5 oz (380g), la información procede de la descripción impresa en el forro, que hace las veces de etiqueta, en donde se confirma esa densidad. Me gusta cómo está compuesta mostrando la silueta del taller.

Se vende a 100€ y está disponible en tallas de la 38 a la 46 complementadas con el modelo para mujer en tallas 34 a 44. Recordar que en vez de inventos extraños de la moda asiática, usan el tallaje español, en donde básicamente el radio de la cintura en centímetros es la talla por lo que te recomiendo que consultes la guía de tallas en su web.























































En este caso el nombre de la camisa Arousa (referencia XCAR-12) no puede venir de otro lugar que de la Ría de Arosa. Es una camisa de forma recta o regular compuesta al 100% de algodón orgánico de 5 oz (170g). Al ser un algodón tan ligero a veces se le llama popelin denim, y por supuesto también es GOTS. Es de un color azul claro, algo que se consigue no con un teñido completo a ese color sino entremezclando hilos de algodón tintado en azul oscuro con hilos de algodón natural que son casi blancos.

Cuenta con 6 botones en el pecho y uno en cada puño. Todos ellos son de madera de natural de boj (buxus sempervirens), un material conocido por su resistencia. El cuello utiliza uno de metal de estilo plata antigua.

Tienen un bolsillo en la parte superior izquierda que va bordado con el logotipo de la marca, igual que la en la parte interior del cuello en donde vemos el «Made in Galicia».

La venden a 82€ en tallas S a L. Igual que los pantalones tenemos la versión de para mujer con tallas desde la XS a la L.



















Conclusiones

Antes de terminar me gustaría mencionar el packaging, que me parece muy coherente con la filosofía de Xiro Denim. Es una caja de cartón reciclado y que lleva incorporada la etiqueta de DHL, o sea la caja en la que te la entrega el mensajero, sin bolsa, sin otra caja exterior y sin plásticos.

Otra cosa que me ha gustado mucho es su énfasis en la reparación, para lo cual incluso nos ofrecen su kit de reparación garantizando que podremos darles un uso continuado y duradero.

Son prendas que externamente no son demasiado similares a las habituales, la diferencia está en el proceso y todo lo que conlleva. De manera que sus precios son algo más elevados que por ejemplo Capitán Denim, el referente actual en pantalones tejanos Made in Spain, pero no por mucha diferencia. A cambio Xiro no sólo fabrica aquí, sino que además se esfuerza en la sostenibilidad natural y social con un tratamiento natural y ecológico, pero también un tejido mucho más robusto y duradero. Todos los envíos son gratuitos a la península y se reciben en un período de 1-3 días. En mi caso fueron 2 días habiendo cursado el pedido durante la tarde.