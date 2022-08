En la relojería es muy habitual encontrar análisis periódicos acerca de las importaciones y exportaciones de la industria suiza. En lo que respecta a las empresas de relojes de España parece haber mucho menos interés, siendo una iniciativa que Grupo Duplex solía reseñar bienalmente, pero que han dejado de lado.

De manera que partiendo de su mismo esquema, he decidido ampliarlo y corregirlo, porque este documento acerca de la Facturación de la relojería en España en 2021, no sólo hace balance en el sector relojero español, sino que además sirve de evolución y comparativa.

Representa un vistazo al panorama relojero nacional actual, partiendo de las cifras de ventas declaradas que han consolidado cada una de las empresas españolas en forma de facturación o venta anual en euros (€), es decir, son por importe y no por unidades, lo podría dar pie a otro debate. En la tabla consta la denominación social y forma jurídica de las compañías con sede en nuestro país, sean puramente de aquí, como filiales de grupos multinacionales; si bien no he detallado los servicios que puedan ofrecer (fabricación, distribución, comercialización, soporte, …), ni he desglosado las marcas que puedan representar.

Facturación de la relojería en España en 2021

VENTAS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 FESTINA LOTUS SA 128972000 127571000 123028000 92485000 CASIO ESPAÑA SL 29056000 34030000 33805000 31905000 GRUPO MUNRECO SL 45795000 41520000 36474000 34628000 22770000 FOSSIL SL 28247000 24555000 19958000 10629000 RELOJERIA Y COMPLEMENTOS SL 9817000 9023000 8027000 8328000 INDUSTRIAL MARTI DE RELOJERIA SL 5071000 3824000 3638000 2688000 CITIZEN WATCH IBERICA SA 5139000 4793000 5113000 836000 GENERAL DE RELOJERIA SA 25990000 20138000 24115000 23161000 CITY TIME BRANDS SL 23857000 28638000 20960000 11888000 TONE WATCH SL 4362000 5719000 4870000 3554000 DISTRIBUIDORA ESPAÑOLA DE RELOJERIA SA 1664000 1297000 1169000 701000 DIARSA ALTA RELOJERIA IMPORTACION SL 17234000 16403000 17901000 COMPLEMENTOS DEL TIEMPO SL 2833000 2976000 3004000 UNION SUIZA SA 13010000 16408000 12569000 12658000 12658000 ROLEX ESPAÑA SA 151156000 17720000 176318442 140676217 THE SWATCH GROUP ESPAÑA SA 59417 -100375 -102608 -55544 RICHEMONT IBERIA SL 93813 102291 82042 88101 PATEK PHILIPPE ESPAÑA SL 67573000 71870000 61389458 71998748 AUDEMARS PIGUET IBERIA SA 20398000 22871000 26504911 29622568 LVMH RELOJERIA Y JOYERIA ESPAÑA SA 30176000 26650000 23159759 18713974 CHOPARD IBERICA SL 5982000 5821000 6071355 2290485 BREITLING IBERIA SL 1198399 DISTRIBUCIONES THERMIWATCH SL PRECISION TIME EUROPE SL AYSERCO ASESORAMIENTO INTEGRAL A EMPRESAS SL DIVERSO DISTRIBUIDORA WATCH SL SWISSNECK EUROPE SL MONTBLANC IBERIA SL BULGARI ESPAÑA SA

El estudio parte de la información actualizada a 2021, es decir, con el ejercicio de 2020 cerrado. Sin embargo como se observa, hay algunas omisiones, por lo que se ofrecen los datos disponibles públicamente. Para ello se ha contado con los servicios proporcionados por InfoCif y Mercado de Facturas, ambos de de Gedesco Fintech.