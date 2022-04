Las marcas de relojes y los embargos

Es una práctica habitual que las marcas de relojes establezcan unos embargos a los medios. Fechas, antes de las cuales no se permite la difusión de ningún tipo de información al respecto. Ese fue el caso del lanzamiento del Christopher Ward C65 Aquitaine, sobre el que los reviewers y medios de comunicación teníamos detalles desde hacía algo más de un mes.

Esa fue la razón por la que comentaba que tanto la reseña como el vídeo en Youtube se habían programado para ser lanzados justo al terminar la fecha del embargo, es decir, a partir del 21/04/2022 a las 14:00 hora de España, o lo que es lo mismo, las 1PM BST.

Tal vez de manera un tanto presuntuosa, hacía gala de que sino el primero, sí que iba a ser de los primeros en publicar ese contenido en primicia, ya que antes aún se encontraría vigente el embargo. Una vez llegada la hora, me dediqué por curiosidad a escanear la red a ver que se decía al respecto de los C65 Aquitaine. Poco a poco Google y el buscador de Youtube se llenaban de resultados de gente que había cumplido con las normas fijadas por Christopher Ward, y que iba liberando su contenido.

Cuál fue mi sorpresa cuando me encontré con que el canal Design Atelier que se había saltado la fecha requerida, publicándolo una hora y diez minutos antes de lo permitido su «Hands-On Review: C65 Aquitaine By Christopher Ward». En un comentario en su canal le hice saber que se había saltado la hora del embargo. Se hizo un poco el «longuis» y me dijo que no entendía a lo que me refería.

Tras indicarle claramente que publicó su vídeo antes de la hora permitida, me soltó una milonga del estilo a que él lo programó a la hora correcta, que se fue a dormir, y que no sabe lo que Youtube hizo con ello. Me extraña que Jayson de Castro, alguien que tiene 11.000 suscriptores en su canal, no sepa lo que hizo Youtube o no sepa programar un vídeo, más que nada porque yo, sin llegar a los 900 lo sé hacer y lo hice sin problemas.

En lo que coincido con él es en que sí que es verdad que Youtube hace lo que quiere. Yo le dije a las 14:00 y lo publicó a las 14:00:26, es decir, 26 segundos después. Publica el vídeo programado a partir de esa fecha, y esos 26 segundos de decalaje fueron lo que tardó en hacer el proceso. Tarda más de lo que le decimos, pero jamás menos.

Me consta que en Christopher Ward son serios, así que veremos qué implicaciones pueda tener esto, ya que obviamente no es ético para el resto que sí que seguimos a rajatabla sus directrices.

Seguramente el punto interesante es que Youtube no te muestra en su interfaz la hora de publicación de un vídeo, prefiere mostrar simplemente el «hace 17 minutos». Si os fijáis en la captura anterior podréis ver como mi vídeo llevaba 17 minutos publicado a las 14:17, mientras que el de Design Atelier, lo estaba desde hacía una hora. Es lógico pensar que Youtube almacena la información de cuando se publicó un vídeo, por más de que no quiera mostrarla. Pero todo ello se puede obtener desde su API, confirmando que efectivamente Jason publicó su vídeo a las 12:50:00 (10:50:00 UTC), y no a las 14:00:00 como era requerido.

Llegados a este punto prestad atención también a cómo falsea las palabras clave o tags mencionando a Rolex, Cartier o Audemars Piguet que nada tienen que ver con C. Ward, y que tampoco se mencionan en el vídeo.

