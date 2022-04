Christopher Ward C65 Aquitaine (Prototipo)

Hace unos días os traje el Glycine Combat Sub 39 Unisex, una novedad muy reciente de la marca suiza. Hoy os traigo otra novedad aún más calentita. Porque después de la prueba del nuevo C63 Sealander, continuamos con Christopher Ward, en esta ocasión probando una novedad que precisamente se pone a la venta hoy 21 de abril de 2022. El último lanzamiento de la marca por tanto, el novísimo C65 Aquitaine.

Queda claro que en C. Ward se están moviendo con rapidez, no sólo por la profusión de nuevos lanzamientos, sino también porque este nuevo integrante de la línea C65 deja de lado la inspiración de los C60 Trident Pro y ofrece una propuesta diferenciada, eso sí, manteniendo la calidad a la que nos tiene acostumbrados la marca, junto a ese característico toque retro-diver.

Ficha técnica

Género Unisex Caja Bronce y acero inoxidable. 41mm de diámetro sin contar la corona. 12,45mm de alto Corona Roscada de bronce Esfera Azul Bisel Rotativo unidireccional de zafiro Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable roscada y exhibición de zafiro Correa Silicona de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 20 ATM Peso N/D Movimiento Sellita SW200 COSC. 26 rubís. 28.800 vph Complicaciones Cronómetro, carga automática bidireccional, Remonte manual, parada de segundero Prestaciones -4/+6 segundos/día. 38h de reserva de marcha Origen Reino Unido. Swiss Made Garantía 5 años PVP 1.095£ (1.425€ al cambio) Distribuidor Christopher Ward London Limited

Introducción

Christopher Ward da un nuevo salto más en cuanto a su gama, porque si bien externamente mantiene la inspiración retro de los relojes de buceo clásicos, esta nueva generación de la gama C65, mejora multitud de aspectos en cuanto a calidad y rendimiento. Haciendo caso a la opinión de gran cantidad de aficionados, incluso a mí mismo, prácticamente todos los aspectos del nuevo C65 se han mejorado significativamente. La resistencia al agua ha aumentado, de 150 metros hasta 200 metros, hay un nuevo fondo de caja de exhibición con cristal de zafiro y la visualización de la fecha se ha movido de las 3 a las 6, más simétricas y menos molestas. En la esfera, tenemos el logotipo de la marca, pero ya no el nombre.

Ya no es un producto basado en los C60 Trident Pro, sino un reloj con identidad propia, que según palabras de Mike France, CEO (director ejecutivo) y cofundador de Christopher Ward, el “Aquitaine es un reloj de buceo más refinado y elegante que el que hemos ofrecido antes, pero también tiene mucha potencia. Piense, tal vez, en la gracia felina y sinuosa de un Jaguar E-Type”. Empezando por su denominación «Aquitaine» (Aquitania), la histórica región costera francesa que fue el hogar del célebre explorador submarino Jacques Cousteau, Aquitaine toma la influencia del diseño de los primeros relojes de buceo modernos de la década de 1950.

Tras la senda del Oris Aquis Date Upcycle o el mismo Christopher Ward C65 Trident Automatic, el 5% de las ventas de todos los Aquitaine serán donados a la Blue Marine Foundation, una ONG dedicada a preservar y restaurar los entornos oceánicos.

De entrada se ofrecen tres modelos distintos:

C65 Aquitaine Automático : Movimiento Sellita SW200-1, esfera azul marino, arena blanca o seamoss (un tono verde oscuro), Disponible con brazalete de acero, caucho tipo Tropic azul, y correa de cuero marrón vintage: 1.150€.

: Movimiento Sellita SW200-1, esfera azul marino, arena blanca o seamoss (un tono verde oscuro), Disponible con brazalete de acero, caucho tipo Tropic azul, y correa de cuero marrón vintage: 1.150€. C65 Aquitaine GMT : Movimiento Sellita SW330-2 con GMT, esfera White Sand con bisel azul marino y manecilla GMT del mismo color. Disponible con correa de caucho tipo Tropic, o cuero marrón vintage: 1.450€.

: Movimiento Sellita SW330-2 con GMT, esfera White Sand con bisel azul marino y manecilla GMT del mismo color. Disponible con correa de caucho tipo Tropic, o cuero marrón vintage: 1.450€. C65 Aquitaine Bronze: Movimiento Sellita SW200-1 COSC, certificado como cronómetro con caja de bronce, esfera azul marino. Disponible con correa de caucho, correa de lona o curo marrón vintage: 1.425€.

Sin lugar a dudas mi favorito era el GMT, si bien nuestro protagonista, construido en bronce y con el precioso azul de la esfera no le iba muy a la zaga.

Presentado hoy, y bajo estricto embargo hasta las 13:00 hora del Reino Unido, es virtualmente imposible que haya alguna review anterior a esta, aunque no me cabe duda que habrá alguna más que coincida en la hora.

Presentación

El empaquetado es el ya conocido en Christopher Ward, muy elegante y logrado, y que como es común a todos sus modelos, se corresponde de manera idéntica al que pudisteis ver en detalle en la review del Christopher Ward C63 Sealander en donde también os expliqué la garantía 60/60 y el resto de aspectos compartidos por todos los relojes de la marca.

Comienza con una cubierta deslizante de cartón en color negro identificada con el logotipo de la marca.

Al descubrir la cubierta nos encontramos con la caja en sí misma. Una caja de madera natural que está trabajada a dos alturas, la parte de la izquierda es la que hace las veces de tirador, y la de la derecha que va recubierta de cuero negro.

Cuando deslizamos esa cubierta de cuero podemos verificar que el empaquetado es completamente de madera, y que contiene un sobre de color negro con la documentación del reloj.

Al retirar el sobre se nos muestra un interior sencillo pero bien elaborado con el reloj.

Entre la dotación no hay ni rastro del certificado cronómetro emitido por el Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres. Asumo que al tratarse de una unidad de preserie para la prensa, se haya omitido este aspecto, algo que ya ocurrió con el prototipo del Formex REEF Automatic.

Diseño y construcción

La marca dice que la caja es de bronce y de acero inoxidable, aunque a mí me parece que es todo bronce en un acabado cepillado muy bonito. Tiene 41 milímetros de diámetro sin contar la corona, y un grosor de solamente 12,45mm. Considerando que es un reloj de buceo me parece bastante plano. Su estética recuerda mucho a la de uno de los mitos de la relojería profesional en su época, el Blancpain Fifty Fathoms.

La corona es roscada, también en color dorado. Va cepillada con la salvedad del logotipo de la marca que es espejado. Puede que también esté hecha de bronce, aunque me inclino a pensar que se trata de acero inoxidable con acabado IP. Incorpora el sistema «Dry Marshal» (mariscal seco), que facilita que a simple vista podamos ver si está completamente enroscada y evitar que entre agua en el reloj. Se basa en la corona escamoteable de los C63 Sealander Elite, de modo que cuando se desenrosca por completo, un muelle la extrae, haciendo que sea más notorio que ha quedado abierta.

El bisel es rotatorio unidireccional de 120 clics, ahora con más certeza que la corona, pienso que es de acero inoxidable con acabado IP pulido, ofreciendo una suerte de bitono bronce cepillado y dorado brillante que le sienta muy bien. El inserto es de zafiro, una solución que ya vimos en el Salt Watches DayDive. La tonalidad de azul que le han dado, encaja perfectamente con la de la esfera, algo que no debe haber sido fácil de conseguir. Pero por otro lado, según afirman desde CW, es un 50% más duro que la cerámica y se convierte en el bisel más difícil de rayar que jamás hayan ofrecido.

El cristal es un zafiro abombado, bastante grueso y con tratamiento antirreflejos. Es una de las señas de identidad de esta pieza, con ese marcado carácter vintage, pero que al mismo tiempo resulta extremadamente legible.

La esfera es de color azul marino con un poco intrusivo efecto rayos de sol o sunburst. A las 12 aparece el emblema de la marca. Han prescindido del controvertido «Christopher Ward» que por su longitud siempre desequilibraba el diseño. Va en color blanco y con cierto relieve, así que puede ser que esté aplicado. Los marcadores minuteros, así como el «Swiss Made» y el «Chronometer 200m | 660ft» de las 6 usan el mismo blanco intenso, pero pintado. La ventana del fechador ocupa también esa posición, y aunque en las fotografías oficiales el disco parece tener un fondo totalmente blanco, en esta versión se ve con un matiz de color crema, quizás debido por los reflejos dorados del resto de elementos.

Los índices horarios están aplicados, y tienen contornos dorados. Respetan la típica disposición de reloj de buceo con círculos en todo el perímetro salvo los principales que son triangulares.

Las agujas de tipo alpha, más gruesa la horaria y con forma de pala, y más estilizada la minutera le dan el aspecto que uno espera. La segundera es de tipo piruleta, con el contrapeso del tridente que vemos en los «Trident» de la marca y que a todos gusta. Son de contornos dorados, al igual que los índices.

Hay lume tanto en las manecillas, como en los índices y el bisel. Indican que es Swiss Super-LumiNova, pero no hay datos acerca del compuesto usado. A la luz del día se ve marrón verdoso, mientras que en la oscuridad es completamente blanco, así que ni es «Old Radium» ni es «Old White». Su rendimiento es muy bueno, y no es de extrañar, ya que Albert Zeller el CEO de RC Tritec, los artificies de la Swiss Super-LumiNova®, es amigo personal de Jörg Bader el que se encargó del desarrollo de lo que luego sería el C.Ward SH21 cuando aún estaba en Synergies Horlogères.

La trasera es roscada, por motivos de toxicidad del cobre, prescindiendo del bronce y apostando por el clásico acero inoxidable 316L pulido a espejo. El perímetro incluye un grabado de las especificaciones e identificaciones más relevantes del reloj, mientras que la ventana de exhibición nos permite apreciar una maquinaria mucho más trabajada de lo que estamos acostumbrados y con una masa oscilante personalizada que queda muy conseguida. Por fin el cristal trasero es de zafiro, algo que aunque no está completamente extendido en estas gamas (el Oris Aquis Date lleva mineral), sí que se va popularizando en relojes que teóricamente se encuentran un escalón por debajo como es el caso del Minor Watches Heritage.

Monta una correa de caucho azul que conjunta muy bien con el resto de elementos en marino. A la vista no parece caucho, sino más bien textil. Tiene 22 milímetros de ancho y cuenta con sistema de cambio rápido o quick-release. Pese a ser bastante gruesa es cómoda.

La hebilla es de acero inoxidable cepillado y va firmada, la habría preferido con un recubrimiento IP dorado para no desentonar tanto con resto.

Tal y como comenté en la introducción, se ha aumentado la resistencia al agua hasta los 200 metros, una mejora que si bien no es sustancial, es de agradecer.

Puesto que no ha transcendido el peso oficial del conjunto, según mis mediciones he verificado 95 gramos. La explicación es sencilla, porque la densidad del bronce es muy similar a la del acero (entorno a un 10% superior), lo que acarrea una masa similar.

Movimiento

Sobre la base del archipresente Swiss Movement Sellita SW200-1a, es de agradecer que los de Christopher Ward se hayan decantado en esta versión por el acabado más refinado posible, el Chronomètre. A diferencia de los Standard o Elaboré, el grado cronómetro implica que el reloj viene ajustado en cinco posiciones (CH, FH, 6H, 9H, 3H) y está certificado por el COSC, lo que significa que durante 15 días, el movimiento debe haber reportado un desfase medio diario dentro del el rango de -4/+6 segundos por día.

Los Sellita SW200, al igual que los ETA 2824, tradicionalmente se han comercializado en 4 grados: Standard, Elaboré (Spècial), Top (Premium) y Chronometer. Esencialmente Standard y Elaboré, y Top y Chronometer usan los mismos componentes, son idénticos con la salvedad que el Elaboré está mejor decorado y ajustado en 3 posiciones en vez de dos. Top y Chronometer son también idénticos, aunque el último ha pasado las pruebas de certificación COSC. Entre los dos más bajos y los dos más altos las diferencias son muy sutiles, diferentes materiales en algunas piezas (muelle real de Nivaflex NO o Nivaflex NM), o algunos pequeños cambios de diseño. Los grados más altos por tanto son más estables y más precisos. Al mismo tiempo Sellita ofrece tres acabados o niveles (Standard, Refinado y a medida), en ellos lo que cambia es la decoración del movimiento, y aunque lo usual es que el grado estándar venga acompañado del acabado estándar, nada impide hacer un pedido cambiándolo.

En cuanto al resto, la base de este SW200 ofrece las mismas características del resto de versiones: 26 rubís, frecuencia de 28.800 vph, 38 horas de reserva de marcha, carga automática bidireccional, parada de segundero, remonte manual… Tenéis todos sus detalles en las especificaciones técnicas (4,6 MB. en formato PDF). Un calibre conocido y reparable que además es agradable de usar. Una pregunta que me hacen a menudo es si se nota la diferencia en cuanto al tacto entre un grado bajo y uno alto. La respuesta es que salvo en lo visual, durante el uso no se nota, se siente exactamente igual, si bien obviamente su precisión debe ser mucho mejor.

Es una práctica habitual en los relojes de preserie que van a ser certificados como cronómetro que no lo estén, es un trámite que además cuesta casi 100€, y se suele prescindir de él. Lo que no me esperaba era el resultado ante la prueba del cronocomparador, unas cifras que fueron decepcionantes: -182,25 segundos por día. Es un retraso de más de tres minutos diarios, algo inadmisible y que está totalmente fuera de las tolerancias de un grado COSC, pero también de un Standard.

Supuse que podría tratarse de un problema de magnetización, algo que está a la orden del día con controles de seguridad en los aeropuertos y vehículos de transporte eléctricos. No importa que hablemos de relojes de gamas altas como el Hanhart Pioneer One, o de modelos económicos como el Tandorio 62MAS, ninguno está a salvo. Tras probar a desmagnetizarlo el problema persistía, en concreto el desfase era exactamente igual que al principio, por lo que el problema debía ser otro al de estar imantado.

En contacto con el servicio de Christopher Ward, rápidamente me ofrecieron venir a recoger el reloj y llevárselo al taller para su revisión, algo que ocurrió al día siguiente de notificarlo. Me confirmaron varias cosas. En primer lugar que como yo esperaba, los relojes de muestra no están tan pulidos como los de producción. En segundo lugar que esta unidad vino directamente de la agencia de comunicación, y no de los talleres de C. Ward, de manera que el que lo revisó anteriormente pudo haberlo dañado, o más probablemente haber recibido un golpe en alguno de sus tránsitos.

Como siempre digo cuando se distingue una mala marca de relojes de una buena, es en el momento que las cosas no salen como lo previsto. La honestidad y la transparencia a la hora de reconocer el problema, la proactividad a la hora de solventarlo y por supuesto el arreglo hasta el máximo nivel, son los aspectos que usualmente olvidamos, pero que son de una consideración fundamental.

En cuanto al resultado, con la Semana Santa de por medio y fechas tan ajustadas en el lanzamiento del modelo os tendré que actualizar en una futura entrada de cómo fue el desenlace. No obstante de cara a la ponderación, doy por sentado que el reloj volvió a estar en parámetros COSC.

Sensaciones

Siempre he pensado que los relojes de bronce son fundamentalmente herramientas, relojes prácticos y de índole deportiva. No hay más que ver el Fonderia Navale Vintage o incluso el Wicked Pearl Diver. El equipo de Christopher Ward, o mejor dicho el de Mike France han logrado que combinando bronce cepillado y acero dorado pulido el reloj tenga clase. Un reloj de aspecto retro, pero que se percibe refinado y moderno a la vez.

Una distancia entre asas o lug to lug reducida en casi 1mm, hasta los 46,68mm hace que se note en la muñeca, se lleva más cómodo y parece menor de lo que es, intuyo que es uno de los motivos por los que el reloj está orientado a ambos sexos (unisex). El bisel de zafiro se ve increíble, tanto de día como de noche casi parece una extensión de la esfera misma. A destacar también que nos hayan hecho caso y que la trasera sea de cristal de zafiro, un paso casi obligatorio en esa gama.

La correa es muy bonita, si no miramos el reverso o las trabillas no parece que sea caucho. Tiene un aspecto textil que en ese color azul clavando el bisel y la esfera lo hace enormemente conseguido. Sin embargo como sensaciones, creo que una verdadera correa textil le habría quedado mejor.

La estética del reloj me encanta, y el cristal es determinante en todo ello, unas líneas del pasado, pero que con la tecnología del presente hacen que ofrezca una legibilidad muy buena.

Conclusiones

Si el anterior C63 Sealander era demasiado conservador, tal vez anodino, con este nuevo C65 se ha solucionado. Es un reloj cautivador por su diseño, su combinación de materiales de primer nivel, y por sus calidades. Todo lo que se espera de una gran marca, y que además en este caso se ha demostrado con hechos.

Ya sabemos que Christopher Ward se mueve en el segmento de los relojes de lujo, pero ofreciendo una distribución directa y reduciendo márgenes, lo que reduce los precios hasta lo que podría ser una gama media. También afirmar ahorrar en publicidad y marketing, y aunque eso no sea del todo cierto, si buscamos un reloj de su misma categoría y equipamiento, y además lo queremos de bronce, su principal rival está en la casa, el Christopher WardC63 Sealander Bronze COSC de tamaño más contenido y precio también más asequible (1.180€) que nos confirma que el avance en calidad experimentado por este C65 Aquitaine también se paga.

El Eza Watches Sealander Bronze (1.095€), con lineas también de inspiración vintage es algo más barato, pero su calibre, por más ajustado que esté en Pforzheim, nunca será tan exacto como el del Ward, algo parecido a lo que podríamos decir del Glycine Combat Sub 42 Bronze (525€). En el otro extremo tendríamos el TAG Heuer Autavia Bronze COSC (3.650€) o incluso el Tudor Black Bay Bronze (4.030€).

▲ Más ▼ Menos Combinación de materiales exquisita

Diseño bien logrado Precio elevado

Correa de caucho y hebilla plateada

Valoración

Diseño 9 Materiales 9 Acabados 9 Rendimiento 8 Calibre 9 Prestaciones 8 Precio 4 MEDIA 8

Vídeos

Galería