Entrevista a Ana Nevado de T.A.C.T.I.C.O.

Continuamos con las entrevistas al sector relojero español, y como hay que seguir innovando hoy estamos con Ana Nevado, la primera mujer que forma parte de estas páginas y que es la cofundadora de CREPAS y T.A.C.T.I.C.O. Habiendo intentado ponerme en contacto con ellos en 2018, no llegué a obtener respuesta, pero todo es cuestión de insistir, y finalmente logré agendar la cita. Por una combinación de diferentes factores, volvió a retrasarte durante más de un año, pero constatando la seriedad de la marca, logramos llegar a buen puerto.

Hola Ana. Encantado de conocerte y de estar contigo. La verdad que llevaba mucho tiempo buscándoos. (Risas).

Encantada Javier, es todo un honor. Sí, la verdad que no sé qué pudo ocurrir… Ha sido un tiempo bastante convulso para nosotros a nivel personal y sentimos muchísimo habernos demorado tanto, así que, antes de empezar, mis más sinceras disculpas por hacernos de rogar.

Vuestra historia me parece curiosa y entrañable. En 2010, tú y tu esposo (Pablo Calvo) decidís iniciar el proyecto Compañía Relojera Especializada Para Actividades Subacuáticas abreviado como CREPAS. ¿A qué se debió esta decisión de empezar un proyecto juntos?

Intentaré resumir la historia para no hacerla aburrida. Cuando nos conocimos, éramos compañeros de trabajo y ya desde entonces lo recuerdo hablando y contándome historias sobre relojes, un mundo, por entonces, ajeno a mí. Siempre me quedaba ensimismada escuchándolo imaginar cómo sería una empresa de relojes creada por él y un año después de tener a nuestro primer hijo decidimos hacer ese sueño realidad. Su cultura relojera superaba con creces la de muchas personas que había conocido y su intuición era admirable. Pasados 12 años puedo decir que fue la mejor decisión y que me ha enseñado el mejor maestro que podía tener.

Anteriormente te dedicabas al marketing, así que además de cofundadora de CREPAS y Táctico, a nivel operacional te encargas de la comunicación y la relación al cliente en ambas marcas. Sin embargo Pablo trabajaba en banca. ¿Cómo fue lo de dar el salto a diseñar relojes?

Yo estudié Periodismo en la Universidad de Sevilla, aunque después mi perfil laboral se desarrolló más en el campo del marketing. Esa experiencia me sirvió para desarrollar mejor mi trabajo en CREPAS y TACTICO. Pablo, por su parte, se dedicaba y se sigue dedicando a la banca, estando cada vez más desligado de la empresa, ya que en los últimos tiempos ha pasado a ser consultor de la marca, ya que debido a su progresión en banca, su tiempo es más limitado.

¿Es fácil trabajar en pareja? Es una pregunta que nos han hecho muchas veces, incluso familiares y amigos. He de decir que si estableces una bases y reglas claras que nunca sobrepasas, no solo no es un problema trabajar en problema, sino todo lo contrario. Trabajar al lado de alguien a quien admiras y en quien confías plenamente, con quien puedes ser completamente honesto, te hace el día a día más fácil y el trabajo más divertido. Además, nuestro trabajo ha estado siempre muy diferenciado y jamás hemos interferido uno en el del otro, lo que facilita más la labor.

En lo personal tenéis dos hijos, y en lo profesional también (CREPAS y TACTICO). No voy a preguntar a quién quieres más, porque es imposible de responder. Pero, ¿qué te gusta más de cada uno de tus “hijos” en lo que a relojería ser refiere?

Jajaja… Pues efectivamente es difícil elegir, pero sí que tengo claro lo que me gusta de cada marca. De CREPAS me apasiona poder rescatar modelos pasados, que han sido un hito en la historia de la relojería, y actualizarlos para que los aficionados puedan disfrutarlos. De TACTICO me encanta la versatilidad que ofrece una marca en la que puedes trabajar de modo tan diverso y crear con cada nuevo modelo algo totalmente dispar al anterior, pues es mucho más versátil.

Si no estoy equivocado por aquel 2010 estabais en Torremolinos (Málaga), pero en 2013 os mudasteis a Zaragoza. Una ciudad que salvo Aëroluft no es que sea reconocida por su historia relojera.

Es cierto que, no sólo en Zaragoza, sino es España en general, no tenemos una tradición relojera muy prolífica, pero el talento no hay que circunscribirlo a una ciudad o un país, aunque sí me gustaría reseñar que en los últimos años ese talento se ha multiplicado exponencialmente en España, surgiendo muchos y muy buenos creadores.

¿Por qué Zaragoza? Debido a la profesión de Pablo, nos tuvimos que trasladar a Zaragoza, donde podemos decir que hoy en día estamos por elección, ya que nos parece una ciudad estratégica para nuestra profesión, además de acogedora y preciosa.

En aquella época yo ya estaba involucrado en la escena relojera, y ciertamente era muy distinta a la actual. Debisteis ser de las primeras micromarcas españolas antes de que se las llamase así. Kickstarter acababa de lanzarse y no lo conocía nadie.

Efectivamente el panorama relojero ha ido cambiando y evolucionando a lo largo de estos años, algo que ha ayudado al nacimiento de nuevas marcas. Cuando nosotros aparecimos en el panorama relojero no solo éramos una de las pocas micromarcas españolas, sino casi me atrevería decir, en el mundo. Hoy en día, sin embargo, no hay mes en el que no aparezca una nueva marca, algo que consideramos positivo, ya que nos hace ponernos las pilas y no acomodarnos.

A la misma vez, nosotros también hemos ido evolucionando hacia nuevos métodos para darnos a conocer y confiamos en Kickstarter cuando poca gente en España lo hacía. Fue un paso arriesgado, porque el principal escollo para nuestros clientes era la desconfianza de lo nuevo y el propio idioma, al ser una plataforma solo en inglés. Es una plataforma que nos ha permitido darnos a conocer de una manera más directa.

No debió ser nada fácil empezar, aportando vuestro propio capital en la empresa que debía ser vuestro sueño.

El primer año fue duro a nivel emocional. Si una cosa tuvimos clara era que la meta que nos habíamos marcado, y que no sabíamos cómo iba a salir y dónde iba a llegar, debíamos conseguirla con nuestros propios fondos. Esta decisión fue difícil porque acabábamos de tener a nuestro primer hijo y supuso un riesgo que nos dio mucho vértigo, pero que afortunadamente salió bien.

Por otra parte, el recibimiento por parte de los aficionados y la confianza que depositaron en nosotros desde el primer día, nos impulsaba a luchar más cada día.

Me llama la atención que siendo CREPAS las siglas de «Compañía Relojera Especializada Para Actividades Subacuáticas» la escribáis sin puntos, y en cambio T.A.C.T.I.C.O. que debería ser Táctico, vaya con ellos.

Curiosa pregunta… Pues la respuesta no tiene mucho misterio. Fue más una decisión basada en nuestros gustos personales, nos gustó la idea de poner puntos entre las letras T·A·C·T·I·C·O.

Sois una empresa pequeña, pero tenéis dos marcas diferenciadas. ¿Eso os hace más fuertes?

En un primer momento nunca pensamos en tener dos marcas, siempre pensamos solo en CREPAS, pero como hemos explicado antes, con CREPAS teníamos menos margen de maniobra, de ahí el nacimiento de TACTICO, que siempre nos ha permitido jugar más con diseños y calibres.

Volviendo al tema de tu posición. ¿Qué es lo que más te motiva en cuanto a la comunicación y la atención al cliente de una marca como TACTICO?

En todos estos años yo también he evolucionado, al igual que la empresa. Al comienzo, nuestros clientes eran más limitados, y el volumen de trabajo mucho menor, lo que me permitía un trato diario con el cliente, mucho más cercano y directo. Con el tiempo, he perdido esa chispa, entre otras cosas, porque el trabajo se ha multiplicado, y me es imposible ser tan cercana como antes. Es cierto que ese aspecto lo echo mucho de menos, me encantaba leer o escuchar a los clientes, de los que aprendía cada día. Hoy en día, busco la forma de llegar a un punto intermedio para recuperar algo que siempre he creído que era nuestra diferencia y seña de identidad con respecto a otras marcas.

En el mundillo sois también reconocidos por haber llevado a cabo proyectos para foros especializados como el ANKO, el reloj de ClubOkies o “El Buzo”, el de Relojes Especiales. ¿Es algo que creativamente os llena?

La confianza que cada foro o grupo de aficionados depositaron en nosotros siempre ha sido motivo de orgullo. Nadie puede imaginarse lo que hemos aprendido de y con los proyectos y los grupos que los dirigían. A nivel creativo y como imagen de marca, siempre he pensado que ha sido una de las mejores cosas que nos han pasado en nuestra historia como marca y me encantaría retomar en algún momento algún proyecto que nos entusiasme y nos ilusione como los primeros.

Tocáis casi todos los pilares de la relojería, aunque faltan algunos: Los cronógrafos Racing, los relojes de vestir… ¿Son sectores que os motiven?

No es nuestra filosofía, aunque nunca se sabe los derroteros por los que nos llevará esta aventura.

Mantenéis un esquema de tiradas más o menos cortas con unidades limitadas y muchas veces numeradas. ¿Es un aspecto filosófico, o una limitación técnica? Lo digo porque yo mismo me quedé con las ganas de un Táctico TC2 Expedition, y estoy seguro que a más gente le habrá ocurrido algo parecido, tal vez con otros modelos. Verlo en el escaparate de su web, gustarle, y entonces darse cuenta que había llegado tarde y se encontraba agotado.

Somos conscientes de la impotencia que esa decisión puede crear en los aficionados, y no hay semana que no recibamos emails preguntando por la posibilidad de adquirir alguno de los modelos pasados de la forma que sea. No es una limitación técnica, todo lo contrario. Las circunstancias de nuestro fabricante han hecho que tengamos que aumentar el número de unidades estos últimos años, ya que nos exigen un mínimo para la fabricación, si bien nos encantaría poder decidir hacer menos unidades, como en nuestros comienzos, ya que entendemos que eso las hace más especiales y exclusivas.

Eso también os lleva a manejar volúmenes de producción relativamente pequeños. ¿Cómo es el TACTICO del futuro? Una empresa de mayor volumen, o una evolución hacia las especialidades de mayor precio?

Nos encantaría saberlo, pero la relojería es un mundo cambiante a una velocidad pasmosa y no sabemos los derroteros por los que nos llevará. Nos gustaría seguir produciendo a la misma escala y mantenernos en un rango de precios contenido.

Decís que vendéis más de la mitad de vuestras unidades fuera de España. No sois los primeros en no ser profetas en vuestra tierra.

A día de hoy diría que casi el 70% de la producción se marcha fuera de España. Por un lado, es un orgullo que en otros países nos hayan aceptado de una forma tan acogedora y hayan confiado en una marca española. Llevamos nuestras raíces por bandera, a pesar de que en nuestro país nos ha costado, y nos sigue costando mucho, ser respetados y valorados. Efectivamente, parece ser que ser profeta en España es complicado, o por lo menos, así se deduce de nuestra experiencia personal.

La marca España es motivo de orgullo para nosotros y somos conscientes del enorme respeto que se le tiene fuera de nuestro país. Erróneamente tendemos a mezclar esta idea con connotaciones políticas y eso hace que no avancemos.

¿Cómo es vuestro cliente tipo?

Nuestros clientes también han evolucionado con el tiempo. Gran parte de ellos son clientes fieles, que repiten de modelo en modelo y de año en año. Suelen ser hombres, de entre 30-50 años, aunque cada vez hay más mujeres. Suelen ser aficionados y coleccionistas de relojes pero cada día nos encontramos a más clientes que se han topado con la marca o un modelo en concreto y se han enamorado de él y compran por primera vez un reloj automático. En este sentido nos han sucedido muchas cosas divertidas.

¿Por qué debería comprarme un TACTICO y no un, y me voy a extremos, Certina DS Diver o un San Martin?

Nosotros tenemos un Certina DS Diver, jajaja, y nos encanta. No puedo decir por qué no comprar otra marca porque nosotros, como aficionados, también somos los primeros en admirar y consumir relojes de marcas de las que aprendemos, pero sí que es cierto que a un TACTICO o un CREPAS siempre lo acompaña el sello de la exclusividad, de saber que llevas en tu muñeca un modelo que pocos más en todo el mundo pueden usar, que no se ha producido en serie y que está hecho con un cariño y una dedicación que lo hace único.

Vosotros sois el principio de la cadena (conceptualización y diseño) y el final (promoción y venta). Si bien la producción y en ensamblaje los encargáis a socios externos. ¿Confiáis siempre en los mismos proveedores? ¿Qué parte del trabajo se lleva a cabo en España?

Nos encantaría poder llevar a cabo en España la totalidad de la creación y producción de. Nuestros relojes, pero lamentablemente no podríamos ser competitivos, ni en tiempos de entrega ni en precios, así que tuvimos que decidir externalizar la fabricación y ensamblaje de nuestros relojes, que suele llevarse en Hong Kong y Suiza. A lo largo de estos años hemos ido cambiando los proveedores, siempre en busca de mejorar y de que nos pudieran ofrecer más opciones para usar en nuestros modelos.

Si bien es cierto que la parte industrial se realiza fuera de España, durante el proceso estamos muy encima de los fabricantes, solicitamos revisiones, fotos, videos… para cerciorarnos de que todo lo que les hemos solicitado está a la altura de lo que merece el cliente final. Nuestros modelos están creados desde cero, con la complejidad que eso supone, y la comunicación debe ser extremadamente fluida para que el producto final sea fiel a lo que hemos diseñado.

El proceso creativo, que se realiza en España, es largo y complicado, porque es extremadamente artesanal. No trabajamos con programas informáticos o de diseño, siempre lo hacemos de manera tradicional, a mano alzada y con dibujos técnicos, que a través de muchísima comunicación e indicaciones muy precisas, el fabricante luego termina plasmando, después de muchas correcciones, en un 3D. estamos hablando de meses de trabajo

¿Qué reloj llevas puesto?

Llevo semanas con el mismo modelo. Fue amor a primera vista y nunca he llevado tanto tiempo el mismo reloj: CREPAS BATISCAFO.

¿Tendremos también relojes de inspiración táctica para el público femenino?

Creo que cada vez son más las mujeres que usan relojes de tamaño más grande, se aficionan más a la relojería y contactan con nosotros para adquirir algún modelo nuestro. Yo misma llevo desde hace años nuestros modelos, algunos con más frecuencia que otros.

Por otro lado, ya escribieste sobre ello, hay una tendencia actual a fabricar relojes con medidas más contenidas, volver a los orígenes de la relojería. En este sentido, nuestros últimos modelos son cada vez más pequeños (el Batiscafo es perfectamente compatible en una muñeca de 15,5cm, por ejemplo).

¿Cuál es tu reloj favorito de TACTICO y de CREPAS? ¿Y de otras marcas?

Es difícil elegir, porque depende mucho de la época del año, en invierno me gusta ponerme relojes más serios y en verano, más divertidos. En CREPAS me solía poner mucho el L´Ocean, en color azul, con una correa de raya que me hizo Jacobo, en el mismo color que la esfera, pero como ya he dicho antes, desde que recibimos los protos del Batiscafo, se ha convertido en un “must have” y no me lo quito de la muñeca. En TACTICO, me solía poner el Expedition hasta que llegó el Nemesis, que me tiene fascinada.

Como aficionados a la relojería, que es como empezamos en este mundo, somos propietarios de una colección de muchas y variadas marcas, pero si debo elegir uno, mi corazón dice que el Omega Speedmaster.

Hablando de otras marcas, quién dirías que es vuestro modelo, o ¿qué marcas o personajes de la industria admiras?

Nuestros referentes son todas las marcas que tiene una tradición relojera, son de las que aprendemos y en las que buceamos, pero si nos pides nuestra predilecta, sin duda alguna, OMEGA.

¿Cuál consideras que ha sido vuestro mayor éxito? ¿Y vuestro mayor fracaso?

Nuestro mayor éxito hasta la fecha ha sido el Megamatic, un reloj diferente con un diseño muy especial, pero que supuso una revolución cuando lo comercializamos, siendo el modelo del que más unidades hemos vendido.

Con respecto a los fracasos, no me gusta esa palabra, porque de todos los proyectos se aprende. Si hablamos del número de unidades vendidas con respecto a las fabricadas, tenemos que decir que el TACTICO UDT.

La política es un asunto que queda fuera de este espacio y de mis intereses personales. Sin embargo como reportero debo preguntar. Saltasteis a la fama y a la polémica con Santiago Abascal el líder de Vox que apareció en un conocido espacio televisivo luciendo vuestro Plus Ultra. No te preguntaré tu opinión al respecto, pero sí las consecuencias a nivel de ventas e imagen de marca que ello trajo consigo.

Para nosotros fue una sorpresa e incluso nos avisaron en el momento en el que estaba saliendo en el programa, porque no éramos conscientes de que él lo tenía. Luego supimos que un cliente nuestro se lo había regalado y lo usa con asiduidad.

Efectivamente, al día siguiente la noticia salió en muchos medios de comunicación y tuvimos muchas peticiones de compra, pero no pudimos atenderlas todas ya que había muy pocas unidades disponibles.

Creo que el micromecenazgo tiene la ventaja obvia de que os libera de la inversión en cuanto a fondos propios. Para mí el inconveniente es de fidelización de clientes. Pienso que si alguien lo ha visto a 299€ en Kickstarter, será reacio a pagar la tarifa completa de 499€. ¿Cuál es vuestro punto de vista?

En un primer momento nosotros también pensamos que sería así, pero ha sido todo lo contrario. Cuando termina la campaña, incluso ese mismo día, hay clientes que compran directamente a través de la web o contactando con nosotros, asumiendo un coste mayor. Muchos son por desconfianza con respecto a la plataforma, otros porque prefieren un método de pago diferente (Kickstarter solo te permite el pago con tarjeta)… pero sí que podemos confirmar que no hemos notado una diferencia significativa con respecto a la ventas antes o después de Kickstarter. De hecho, todos nuestros modelos, excepto los que estamos fabricando ahora, están agotados.

¿Qué planes de futuro tenéis?

Nuestra intención es seguir viviendo y trabajando de lo que es nuestra pasión, nuestra forma de vida, de lo que nos ilusiona y nos llena cada día. Nos gustaría seguir en la misma línea que nos hemos trazado hasta ahora.

¿Cómo ves el futuro de la relojería a nivel global? Cada vez menos gente lleva reloj, pero los que continuamos llevándolo es por motivos que van más allá de solamente consultar la hora.

Desde nuestro punto de vista como marca, nosotros no hemos notado el descenso de aficionados, más bien todo lo contrario, creo que ha habido una explosión de marcas y eso se debe a la alta demanda. Desde nuestra perspectiva, vemos el futuro de la relojería muy esperanzador, cambiante, pero con grandes expectativas.

¿Y en España? ¿Crees que volveremos a tener capacidad industrial, al menos en lo que a relojería se refiere?

Nos encantaría pero ahí no puedo ser tan optimista. El mundo de la relojería requiere una alta formación técnica y cultura relojera, además de enormes inversiones en maquinaria, y nuestro país, por desgracia, con independencia del partido político que lo gobierne (algo que no nos corresponde entrar a valorar) no se caracteriza por invertir en crecimiento industrial y menos en sectores tan desconocidos y alejados de nuestra tradición como país.

¿Cómo es la relación entre las marcas y proveedores del país? ¿Tenéis alguna relación con ellos, o cada uno va por su lado?

Lamentablemente no, aunque nos encantaría, no se ha dado el momento o las circunstancias para que podamos entablar ningún tipo de relación con otras marcas o proveedores relojeros.

Muchos pensamos que la oferta relojera se está polarizando. Que cada vez evoluciona más hacia los relojes de lujo y los modelos asequibles chinos, desapareciendo cada vez más la gama media. ¿Tu cómo lo ves?

Estoy totalmente de acuerdo. Como he indicado, a lo largo de estos años, el perfil del cliente ha ido modificándose, pasando de aficionados coleccionista, con grandes conocimientos y que sabían valorar cada característica técnica de los relojes, hasta llegar a clientes que se dejan llevar por las modas y priorizan lo visual a bajo precio por encima de lo técnico, lo que hace que las marcas de gama media se vean afectadas.

Esto es todo Ana. Por favor, saluda a Pablo (Calvo) de mi parte y espero poder probar pronto vuestro TC1.2 que me parece precioso.

Muchísimas gracias Javier. Ha sido un auténtico placer sumergirme durante un ratito en esta agradable charla con alguien que disfruta tanto la relojería y el mundo que la envuelve. Aprovecho también para agradecer a todos nuestros seguidores y clientes, los de siempre y los que llegan cada día, su compromiso y su apoyo constante, y por supuesto, gracias a personas como tú, que dedican su tiempo y energía a mantener viva esta pasión.