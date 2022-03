Christopher Ward C63 Sealander

Han pasado casi tres años desde que traje aquí el Christopher Ward C65 Trident Automatic, un reloj que me dejó unas gratas impresiones, y que me hace estar deseando poder revisar este nuevo Chistopher Ward C63 Sealander.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 39mm de diámetro sin contar la corona. 11,25mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Negra Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable roscada y exhibición Correa Plástico reciclado negro y rojo de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 15 ATM Peso 86g Movimiento Sellita SW200. 28.800 vph. 26 rubís Complicaciones Carga bidireccional, parada de segundero, remonte manual Prestaciones 38h de reserva de marcha. -20/+20 segundos por día Origen Reino Unido. Designed in England. Made in Switzerland Garantía 5 años PVP 750€ Distribuidor Christopher Ward London Limited

Introducción

Christopher Ward, Mike France y Peter Ellis cofundan en 2004 la marca de relojes que lleva el nombre del primero: Christopher Ward. Fueron una de las primeras marcas en centrarse en el segmento del lujo, prescindiendo de intermediarios. Al igual que marcas establecidas más caras, cuentas con calibres propios (manufactura), y también realizan modificaciones a calibres base.

Su lema fue desde el principio los márgenes justos y los precios honestos. Explican que en la industria de la relojería lo habitual es multiplicar el precio del coste por un factor de entre 7 y 12; mientras que ellos lo hacen solamente por 3. Eso les da la opción de cubrir los costes fijos y de tener beneficios. Pero de cara al cliente implica que mientras en una marca como TAG Heuer un reloj cuesta 4.000€ en C. Ward esa cifra se quedaría en 1.000€.

En 2014 la marca adquirió el fabricante de calibres Synergies Horlogères, dando paso al grupo Christopher Ward London Holdings. No hay cifras oficiales al respecto de su rentabilidad, solamente estimaciones. Las opiniones de muchos analistas varían del extremo en el que la empresa pierde mucho dinero, hasta aquel en el que ganan menos de lo que habíamos mencionado en 2018. Quizás por esa razón en 2020, Christopher Ward, aquel que daba nombre a la marca, decidió abandonarla para fundar Tribus Watches.

En cuanto a los C63 Sealander se ofrecen en multitud de variantes, tanto sólo hora, como con complicación GMT (C63 Sealander GMT). Si nos centramos en los tres agujas los C63 Sealander Elite ofrecen una caja de titanio y un aspecto más vintage. La gama a la que pertenece el que protagoniza este artículo, los C63 Sealander Automatic la encontraremos con caja de bronce, caja de acero, caja de acero PVD, y por supuesto todo ello combinado con diferentes colores de esferas (negro, blanco, azul, verde) y tipos de correa (acero, cuero, textil).

Sobre la gama, en la propia casa lo definen mejor que yo, Mike France, cofundador de la empresa declara: «Se pueden usar absolutamente en cualquier lugar, algo que cada vez cobra más importancia con la mezcla actual de trabajo y vida en casa”; «Son tan resistentes como un reloj de buceo, pero lo disimulan con líneas más modestas y sin bisel». Por su parte Adrian Buchmann jefe de diseño lo explicaba como: «“Todos los relojes tienen un aspecto claro y simétrico”.

No obstante, el punto diferencial de esta versión está en su correa, realizada con materiales reciclados en colaboración con #tide ocean material®, una empresa que organiza recogidas de material de desecho en los mares. Posteriormente la tratan y la comercializan en diferentes variedades. En esta ocasión se trata del #tide yarn, un material textil que puede reemplazar a los poliésteres, pero que parte de los restos de botellas de PET rescatadas del océano.

Otra cosa que se aprecia en los de CW, es que con este reloj a 750€, ofrece un descenso considerable en comparación a los 995€ que costaba el Christopher Ward C65 Trident Automatic que puede probar en su día.

Presentación

El packaging no ha cambiado en absoluto, y eso es genial, puesto que las impresiones que me causó fueron excepcionales, digno de un reloj de lujo que es donde quiere posicionarse la marca.

Inicialmente nos encontramos con una caja que por su peso, proporciona una sensación de solvencia. Si bien no podemos verla escondida bajo una cubierta deslizante de color negro con el discreto grabado de la marca.

Al retirarla se nos deja ver la caja de presentación como tal. La parte izquierda es una suerte de tirador de madera, mientras que el resto es un recubrimiento de cuero negro que va firmado por C Ward.

Retiramos esa cubierta y nos encontramos con un sobre que ocupa todo el espacio de la caja y que contiene la documentación del Sealander (de hecho como ya comentaba, de cualquier reloj de Christopher Ward).

Y basta con coger el sobrecito para que el C63 quede a nuestra vista. Un reloj que llama la atención por la pureza de sus líneas, pero del que también nos llama la atención la franja roja de la correa.

El manual de instrucciones es muy completo, porque además de su original forma tan apaisada nos explica las bases de la colección Sealander Automatic, las especificaciones técnicas con bastante rigor, así como su modo de empleo y las condiciones de la garantía. Podéis revisarlo aquí (1,6 MB. en formato PDF).

La conocida garantía 60/60 que ofrece la marca, que nos proporciona la tranquilidad de poder retornar el reloj a los 60 días, pero que también nos da cobertura en cuanto a defectos durante 60 meses (5 años). Una cifra con la que la empresa fue pionera y que con el tiempo ha sido imitada por otras marcas rivales como Longines. Hay que ser conscientes que para que esa garantía sea válida, se requiere haber pasado la revisión del reloj en un SAT oficial durante los intervalos establecidos que son de 3-4 años. Por tanto, ese cuarto y quinto año de protección, implica al menos una revisión de mantenimiento.

Diseño y construcción

La caja es de acero inoxidable en grado quirúrgico (316L), usando un acabado cepillado salvo por un pequeño anillo que es espejado. Ofrece un resultado trabajado en un área donde normalmente las marcas no dan demasiada importancia. Hay que mencionar que los de C. Ward fueron los que en 2014 iniciaron el estudio light–catcher™ case para darle la relevancia merecida a este elemento del reloj.

Tiene 39mm de diámetro, una tamaño que con la tendencia al downsizing actual es más compacto de lo que estamos habituados y que debe redundar en una comodidad y una «llevabilidad» superior. Con 11,25mm de grosor resulta relativamente plana, aunque no es excepcional en ese sentido.

Ofrece una resistencia al agua de 150 metros o 15 ATM, por lo que lógicamente su corona es roscada, de acero inoxidable pulido y con la parte frontal en mate luciendo el logotipo de la marca.

La esfera es de un color negro brillante, sin duda muy elegante. Es muy uniforme, algo a lo que contribuye el fechador a las 6, usando también un fondo negro. Las leyendas van impresas en color blanco, incluyendo el nombre de la marca y los marcadores minuteros. La excepción de esa monocromía es el rojo de la inscripción «150m|500ft». Los índices de metal pulido van aplicados.

Las tres manecillas usan diseños diferentes. La flecha para la horaria, el lápiz para los minutos, y un delgado segundero con el tridente característico de C Ward a modo de contrapeso, aunque todas comparten los contornos metálicos pulidos a espejo. El detalle es la punta de la segundera, tintada en rojo a juego con la sumergibilidad de la esfera, y en este caso también con la franja central de la correa.

Indican que el lume es Swiss Super-LumiNova® X1, el de mejor calidad. Sobre al compuesto dicen que es «BL C1», una denominación que no conocía. Según explican los técnicos de RC TRITEC AG, el ojo humano tiene mayor sensibilidad al brillo de luz verde, lo que se nota al pasar directamente de la luz del día a una habitación oscura (visión fotópica). Sin embargo, tan pronto como el ojo se ha acostumbrado a la oscuridad, cambia a la visión escotópica. El resultado es una mayor sensibilidad a la luz con una percepción del color reducida. La consecuencia de este comportamiento es una asignación óptima en GL (Línea Verde) para la legibilidad a corto plazo y BL (Línea Azul) para legibilidad a largo plazo. Así que BL no significa más que lume azul, el que suele denominarse BGW9, mientras que GL es el que conocemos como C3.

Puesto que el color a la luz es blanco, y el brillo en la oscuridad azulado, concluimos que han utilizado la BGW9. El brillo es muy bueno, pese a que no sea un reloj puramente diver y que la superficie disponible tampoco sea enorme. Pero la duración, es como cabría esperar aún mejor: asombrosa.

El cristal es de zafiro plano, y de bastante espesor lo que lo hace muy robusto. Pese a ello tiene una transparencia absoluta. Lleva tratamiento AR o antirreflejos, algo que se nota pese a no ser el mejor que he visto.

La tapa trasera es roscada, está fabricada en acero inoxidable que va cepillado. Lleva grabadas las especificaciones básicas del reloj, y como es característico en todos los Christopher Ward, un número de serie único, en mi caso el 520-106, que identifica esta unidad en concreto.

En su parte central hay una ventana de exhibición, que no se indica que sea de zafiro, algo que confirma mi Diamond Selector. Es algo que suele ser habitual en la mayoría de relojes, aunque a tenor del posicionamiento que este Sealander tiene el mercado, se echa a faltar que fuera de zafiro, algo que sí teníamos en el Minor Watches Heritage de precio más asequible.

La correa tiene 20mm de ancho y sistema de cambio rápido. No me canso de repetir lo importante que son este tipo de pasadores, permitiendo cambiar la correa con facilidad y sin necesidad de herramientas. Dicen que es de color negro, diría que más bien un gris muy oscuro, y cuenta con una bonita franja central en color rojo. Su tacto parece nylon, pero como explicaba al principio, no lo es, es PET reciclado.

En su reverso vemos la firma de C. Ward, y también de #tide ocean material®. La hebilla es de acero inoxidable cepillada, y también va firmada.

Se declaran 86 gramos de peso (61g sin la correa). Según mi balanza de precisión calibrada, me ha dado 74 gramos justos. En cualquier caso, es un peso liviano para las características del reloj.

Movimiento

En el corazón del reloj hay una maquinaria mecánica con carga automática Sellita SW200-1a en grado elaboré. Es exactamente el mismo calibre que ya vimos en el Oris Aquis Date o el Raymond Weil Freelancer. Late a 28.800 vph, cuenta con 26 rubís y ofrece tanto remonte manual como parada de segundero. Os apunto a sus especificaciones técnicas (4,6 MB. en formato PDF) si queréis más información.

Es un movimiento fiable y que suele ofrecer buenas prestaciones, pero sobre todo, que proporciona un uso agradable tanto a la hora de darle cuerda como de ajustar la fecha o la hora. La masa oscilante del rotor ha sido personalizada para CW.

Llama la atención que aunque los de Sellita indican que en el grado elaboré (antes llamado special), la precisión media es de +/- 7 segundos por día ajustada en 3 posiciones, y la máxima es de 20 spd, en Christopher Ward declaran la cifra más pesimista de +/-20 spd. Entiendo que es una forma de honestidad, pero que a su vez corrobora que el ebauche no ha sido ajustado, y que de esa manera se evitan problemas de garantía.

Llevado al cronocomparador he medido en la posición CH (esfera arriba), 12,5 segundos al día de media, todo ello a plena carga y tras un proceso de estabilización prudente. No es una mala cifra, pero aunque dentro de las tolerancias de Sellita, podría haber sido mejor. Tiendo a pensar que se debe a falta de ajuste, ya que como se puede apreciar el error de beat ha sido mínimo.

Sensaciones

En la muñeca es un reloj que asienta muy bien. Sus asas ligeramente curvas permiten que repose sobre nuestra piel. Es muy ligero y compacto, así que no es fácil que se mueva o moleste cuando movemos el brazo. La sensación de la correa #tide es parecida a la de las correas textiles a base de nailon que conocemos, es agradable al contacto con la piel, pero como es bastante gruesa, no es tan flexible como éstas, y le resta algo de comodidad al conjunto.

Soy de relojes de superior tamaño, aunque este Christopher Ward C63 se siente más grande de lo que sus cifras indican. Hay varios motivos, la amplitud que tiene la esfera con un bisel de tamaño contenido, pero también la distancia entre asas que es de 45,8mm. Por ejemplo aparente ser mayor que el Circula AquaSport que tiene el mismo diámetro, pero no tanto como el Stowa Antea Classic que es también más delgado. Sobre gustos no hay nada escrito, si bien yo lo habría preferido en el entorno de los 41 milímetros.

La legibilidad que proporciona es buenísima, aunque dado el carácter polivalente del reloj uno esperaría que fuera aún mejor. El problema está en su segundera, que al ser muy delgada y pulida, tiende a reflejar el negro de la esfera, haciendo que a veces desaparezca de la vista y no se puede encontrar. El extremo en rojo no contribuye a paliarlo. Pienso que la versión blanca, no solamente resulta más atractiva a mi modo de ver, sino que tiene ese añadido de facilidad de lectura.

Conclusiones

En este tipo de relojes, la variedad es enorme, podemos irnos al extremo del Longines Conquest Heritage (L1.645.4.52.4) de 2.260€ con una estética similar, o incluso al Hanhart Pioneer One de 890€ que con un estilo diferente me parece una mejor opción para su precio. Sin embargo creo que al menos esta versión va dirigida a un público parecido al del Oris Aquis Date Upcycle de 2.000€ con el que comparte calibre, pero con el que pierde en concepto, prestaciones y ligeramente en acabados.

Creo que el Sealander cuenta a su favor con estupendos acabados en su franja de precios de 750€, poco más que un Tissot Visodate, y le agrega el plus de ecología y sostenibilidad que proporciona su correa.

▲ Más ▼ Menos Acabados de primera línea

Diseño atemporal Segundera poco contrastada

Trasera de cristal mineral

Valoración

Diseño 8 Materiales 7 Acabados 9 Rendimiento 8 Calibre 8 Prestaciones 6 Precio 6 MEDIA 7,4

Vídeos

Galería