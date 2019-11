Entrevista a Ricardo Zamora Rojas de RzRWatches

Después de estar con Alejandro Benetti de Benetti Watches, seguimos con las entrevistas relojeras a la industria española. Hoy estoy con Ricardo Zamora Rojas, el fundador de la marca RzR Watches. A estas alturas supongo que RzR no es una marca que os suene, hasta que la conocí por Instagram hace bien poco, yo tampoco la conocía.

Aunque será el propio Ricardo el que nos dé más detalles, os pongo en situación, RzR han sido los responsables de lanzar recientemente la campaña de micromecenazgo en Kickstarter para desarrollar su RzR Tecorón, un reloj construido íntegramente en fibra de carbono.

Hola Ricardo. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás a tope con la campaña de lanzamiento, y el esfuerzo que te ha supuesto llevar a cabo esta entrevista.

De nada Javier. Es un placer poder estar contigo y aclarar todas las dudas que te surjan a ti o a tus lectores.







Primero de todo sé que no ha debido ser un camino de rosas llegar hasta aquí. Empezaste con el reloj de fibra de carbono en 2014 como parte de RzR. Haciendo diagramas, estudiando el sector de la relojería y buscando proveedores. En 2018 todo empieza a dar sus frutos y de la mano de RzR Factory Ltd, mientras estabas en el Reíno Unido, comienzas a trabajar en el reloj en sí mismo. Después obtienes los primeros prototipos, y en noviembre de 2019, te lanzas con la campaña de Kickstarter. Cuéntame porqué fue tan difícil y tan largo todo el proceso. ¿Qué diferencia hay a la hora de trabajar con fibra de carbono, a usar resina o metal?

Las diferencias entre un metal y la fibra de carbono son muchísimas. Voy a tratar de ser lo más breve y coloquial posible para que todo el mundo lo pueda entender.

Lo primero a tener en cuenta es que es un material tremendamente abrasivo, una fresa de un CNC que corta metal puede durar la fabricación de 500 relojes, mientras que la que se usa para cortar fibra de carbono pierde por completo el filo con 50 piezas, por poner un ejemplo.

Lo segundo a tener en cuenta es que se trata de un material compuesto —fibras de carbono + resina— y esto plantea el primer desafío estructural. Las fibras tienen unas excelentes propiedades mecánicas a tracción —en una sola dirección— por lo que en cualquier otra dirección la resistencia máxima es la que aporta la resina. Déjame ponerte un ejemplo que todos conocemos. Si tienes un listón de madera y le enroscas un tornillo gordo en la punta lo acabarás rajando, ¿verdad? Pues eso mismo le ocurre a la fibra de carbono unidireccional.

Si colocas las fibras bidireccionalmente obtendrás resistencia en dos direcciones, pero seguirás sin tener una resistencia homogénea en 3 dimensiones. La razón por la que te explico todo esto, es porque el brazalete y el sistema de cierre, aunque tienen un diseño muy simple, poseen una complejidad técnica tremenda.

Para poder comportarse como un brazalete de acero inoxidable, hacerlo del grosor de una correa normal (3mm) y conseguir que no se rompa en el primer tirón, fueron meses de investigación, estudio del material y pruebas. Para rematar todo esto, nos encontramos con el desafío de encontrar una fábrica que decidiera realizar la producción de estos eslabones. Hubieron cientos de no y muchos e-mails sin respuesta, pero al final encontramos a la gente adecuada.

Una cosa que suelo decir cuando no se da la ocasión para realizar toda esta explicación es: “¿Conoces alguna empresa que realice un brazalete y el cierre de fibra de carbono, cuando es un material que tantas empresas están empezando a implementar? La razón es clara, es tremendamente complejo hacerlo y el que lo hace posiciona dicho reloj a más de 100.000€.







Háblanos brevemente de las ventajas de la fibra de carbono. No se oxida, aguanta el calor, es 3 veces más resistente que el acero, y 4 veces más ligero, ¿y qué más?

La fibra de carbono, tiene muchísimas ventajas frente a los metales siempre y cuando se utilice de la manera adecuada y con un conocimiento importante del material. Sus propiedades más notables son la de poder reducir el peso de las piezas drásticamente, su flexibilidad, rigidez, baja conductividad térmica y la nula capacidad de ser magnetizado, por nombrar algunas. Pero en el caso del RzR Tecorón nos hemos centrado en reducir a la mínima expresión, la utilización de piezas metálicas obteniendo como resultado un reloj con brazalete de eslabones rígidos que pesa solo 44gr.

¿Y por qué?

Porque como seres humanos, tenemos la capacidad de imaginar y crear. Qué mejor manera de incorporarnos a la industria de la relojería que creando una obra de arte técnico absolutamente innovadora para mostrar nuestro respeto a los relojeros que ya forman y han formado parte en esta industria. Queremos aportar nuestro granito de arena para elevar el conocimiento y el desarrollo de la ingeniería involucrada en la fabricación de relojes.

¿Qué diferencia hay entre el carbono y la fibra de carbono?

El carbono es el elemento químico. La fibra de carbono, como su propio nombre indica, es una fibra compuesta por este material. Aunque es importante aclarar que coloquialmente se utiliza la palabra “carbono” para nombrar al material compuesto fabricado con fibras de carbono y resina.

Si no estoy equivocado, se usó algo equivalente a la fibra de carbono en los filamentos de las primeras bombillas incandescentes. De eso ha pasado más de un siglo. ¿Por qué crees que se ha tardado tanto en llegar hasta la fibra de carbono que conocemos actualmente?

La fibra de carbono es un material muy costoso de fabricar y difícil de trabajar. Creo que la falta de industrias interesadas en este material puede ser la razón de su lenta evolución. Como te dije en una de las preguntas anteriores, si no fuera por gente valiente que apuesta por la innovación, no hubiera nacido el comúnmente llamado “fibra de carbono forjada”, por ejemplo. No conozco el porqué de este último ejemplo, pero me puedo imaginar que sería tratando de abaratar los costes y las complicaciones de la producción. En nuestro caso, hay métodos de fabricación más baratos, pero queríamos que a la vez, nuestros relojes fueran resistentes.

Soy también un aficionado al mundo del motor, hoy en día se pueden comprar paneles para reemplazar los de chapa o plásticos de fibra de carbono, incluyendo llantas completas, a precio caros, pero no prohibitivos. Presumo que a medida que aumente la demanda, irán bajando paulatinamente los precios. ¿Es así?

Partiendo de la base de que la fibra de carbono es un material costoso de fabricar y teniendo en cuenta lo laborioso que es para crear una pieza manualmente. Creo que lo único que puede reducir los precios, es que los costes de producción sean inferiores. Ya sea utilizando nuevas tecnologías de fabricación, como la “fibra de carbono forjada” o robotizando la producción como ocurre con la fabricación de perfiles de fibra de carbono, por ejemplo. A medida que la demanda incremente, las empresas empezarán a considerar invertir en I+D y en maquinaria para reducir costes.

Hablamos de que el RzR Tecorón está construido íntegramente en fibra de carbono. La caja, sí, pero también la tapa trasera, la corona, la bata, el brazalete y el cierre. ¿Por qué la idea de ir a por todo y no empezar progresivamente, por ejemplo sólo con la caja?

Hay varias razones, la primera es por el desafío de hacer algo que nadie ha hecho antes. La segunda es por marcar un punto de partida de lo que queremos que sea RzR —Una empresa con ideas diferentes y que no replica lo mismo que hacen otros— Y la tercera razón es por aportar innovación a la industria relojera.







Lo que sí habéis logrado con ello es ser la primera marca en conseguir un reloj completamente de fibra de carbono, incluyendo el cierre. ¿Cómo sienta eso?

Sienta muy bien. Reconforta ver como el trabajo duro da sus resultados. Tener el reloj finalmente en la muñeca y recordar todos los pasos y obstáculos que se han vivido hasta llegar aquí, es alentador. Aunque he de decir que no sé si es por un error en nuestra estrategia de márquetin o por ser algo demasiado innovador, pero mucha gente desconoce la complejidad y el tremendo valor que tiene el RzR Tecorón.







Antes me explicabas que relojes completamente de fibra de carbono cuestan más de 100.000€, mientras que vosotros lo vais a lanzar en campaña a menos de 900€ y posteriormente a 1.200€. ¿Cómo has podido optimizar tanto los costes?

Primero comentar que relojes como el Octo Finissmo Minute Repeater Carbon de 160.000€ tiene una máquina tremendamente compleja y más horas de acabados, lo que incrementa el precio. Pero otro factor importante, es el posicionamiento que realizan estas marcas. En nuestro caso, el precio del reloj es directamente proporcional a los costes de fabricación y no al posicionamiento en el mercado. De todas formas un ejemplo de optimización que nos ayudó a crear un reloj tan innovador y tan barato, es que todas las piezas del brazalete y el sistema de cierre están fabricados utilizando un mismo molde. Si hubiéramos tomado otro camino, ahora mismo estaríamos hablando de un reloj muchísimo más caro.

Si lo comparamos con un reloj convencional, con correa de cuero y que también monte un Miyota 9015 o 90s5, el precio se triplica o cuatriplica con el Tecorón, mientras que el peso se reduce de unos 90 gramos a 40 gramos. ¿Piensas que esos 50 gramos de diferencia cuestan 900€ más?

No es una cuestión de peso, es una cuestión de tecnología y de innovación. El proceso de fabricación de un reloj simple de acero inoxidable es tremendamente barato por lo que el precio puede ir en función de lo que cueste la máquina y de donde la marca lo quiera posicionar. Por otro lado podemos bajar 4gr más utilizando una correa de cuero con una hebilla de fibra de carbono y no por eso sería más caro, todo lo contrario. Para ponerte en perspectiva. Es casi tan costoso fabricar el brazalete y el sistema de cierre, como el resto de piezas de fibra de carbono.







A mí me encanta el titanio en los relojes, un metal que a igualdad de resistencia con el acero, es mucho más ligero. Además de inoxidable, hipoalergénico, más dieléctrico, menos conductor del calor, … Y que hoy en día no resulta mucho más caro que el acero. Sin embargo el titanio no ha cuajado, fue una moda pasajera. ¿Por qué crees que la fibra de carbono no lo será también, que ha venido para quedarse?

Estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto al titanio. Es un metal increíble para todo tipo de aplicaciones. La fibra podría ser una moda, de todas formas creo que si es una moda, no ha explotado todo su potencial, ya que todavía hay muy pocas marcas que han decidido tomar este camino.

En la mayoría de relojes que se usa la fibra de carbono, normalmente de marcas relojeras de lujo (Panerai, Hublot, TAG Heuer, Audermars Piguet, Zenith), creo que se usa más bien por exclusividad o refinamiento que por sus ventajas. Por eso suelen fabricar en carbono la esfera, que sinceramente, no creo que tenga demasiada ventaja comparado con una de aluminio. ¿Crees que es puro marketing y ya está?

Quiero pensar que no lo hacen por márquetin, pero podría ser. Hay muchas marcas que hacen lo mismo que hacen los demás, por tener un reloj de fibra de carbono en su catálogo. Pero al menos en los casos de algunas de esas marcas que comentas, han aportado innovación en modelos que han sacado. Audermars Piguet por ejemplo, creo que fue uno de los primeros en hacer la caja usando «fibra de carbono forjado», conozco un Zenith que tiene un método de fabricación que no he visto antes y Hublot utiliza fibra de carbono trenzada en 3 dimensiones para algunos de sus modelos. Al menos desde mi punto de vista, si aportas innovación, no solo me parece muy respetable, sino que les aplaudo por hacerlo.

Algunas marcas menos conocidas como Skywatch lo aplican al bisel por unos 500€, que tampoco creo que sea ninguna ventaja. Sin embargo en modelos asequibles, los Casio GA-2000 usan una estructura de fibra de carbono, los venden a poco más de 100€. Los GWR-B1000 los venden a unos 700€, ahí si que la caja es completamente de fibra de carbono, mientras que la correa es de resina reforzada con carbono. ¿Crees que ha llegado el momento en que se está popularizando este material?

Cuando marcas populares como Casio o Swatch apuesten a mayor escala por la fibra de carbono, el resto nos veremos beneficiados gracias a la concienciación que estos les aportaran a los clientes sobre la fibra de carbono.

Con tantas marcas de lujo involucradas, me imagino que no estarán muy contentas de que lleguen unos “mindundis” a quitarle su elitismo. ¿Has notado alguna reacción?

Pues lo que siempre he pensado es que algunos de los compradores serían alguna marca de relojes para estudiar como fabricamos el brazalete y el sistema de cierre. Pero en realidad, no sé si eso ha ocurrido. Lo que si he notado es el respeto por parte de otras marcas, fabricantes, periodistas y posibles clientes, que conocen la complejidad y no se centran en la marca. Al fin y al cabo todos empezaron en algún punto. Yo personalmente no valoro las marcas como creo que lo hace la mayoría. De hecho, valoro más a los pequeños desconocidos que hacen las cosas con pocos medios y trabajan duro para aportar algo nuevo.

En cuanto a ti, creo que no vienes del sector relojero. ¿Por qué un reloj entonces? Podía haber sido una montura de gafas o cualquier otra cosa.

Efectivamente, soy ingeniero industrial con especialidad en mecánica, aunque he de decir que mi hermano es joyero y tiene un gran talento en ello.

No te puedo dar una respuesta clara de cuál fue el punto de inflexión, porque no hay uno definido. La relojería fue algo que fue surgiendo y mi pasión por la fabricación lidió en que acabara creando un reloj propio fabricado de mi material preferido. Me apasionan los mecanismos, los materiales, la precisión, los acabados superficiales, los retos y que mejor industria que la relojera para desarrollar e innovar.

Ya sé que reloj llevas ahora, pero ¿cuál llevabas antes del Tecorón?

Pues el primero que se me viene a la mente es uno que te sorprenderá por su disparidad con lo que estoy creando ahora, pero que le tengo mucho cariño. Es un Lotus de Titanio referencia 9704, fue un regalo de mi hermano. En los 90′ era el reloj de moda, al menos en Tenerife. Usa probablemente la mejor máquina de cuarzo que Miyota ha creado jamás. Se trata de la 3s10, una máquina tremendamente compleja, con muchas funciones y que junto a una caja y brazalete de titanio, costaba 50.000 de las antiguas pesetas o 300€. Es un reloj muy ligero, relativamente pequeño, cómodo y que suelo usar aunque tenga más de dos décadas de antigüedad.

En cuanto al reloj, al RzR Tecorón. Empecemos por de dónde viene el nombre.

RzR son las tres letras que he usado para firmar todas las cosas que fabrico desde que tengo uso de razón. Hacen referencia a las iniciales de mi nombre, Ricardo Zamora Rojas. En relación al modelo del reloj, la palabra Tecorón viene de un lugar de la isla de El Hierro, la isla más occidental del archipiélago Canario y que considero un paraíso. Tecorón es una playa rodeada por un paisaje volcánico único y su mar es el más tranquilo que jamás he visto. Mi padre es Herreño. Yo he veraneado siempre en la isla y Tecorón es uno de mis lugares favoritos en todo el mundo. Un día decidí que todos los modelos llevarían el nombre de un lugar, volcán o zona de la isla y este es el primero.







Precisamente hace no mucho probé un reloj, un Lilienthal Berlin de menos de 500€ en que el rotor de carga estaba recubierto de rutenio. Algo que hasta hace no mucho se reservaba también para la alta relojería. ¿Tendrá vuestro Miyota 90s5 el rotor de fibra de carbono?

Pensé muchas veces en utilizar un rotor de fibra de carbono, pero para el primer modelo añade una complejidad extra que preferimos evitar.

En este caso, tenemos varios propuestas para personalizar el rotor original, pero todavía tenemos que tomar una decisión para saber que diseño vamos a usar. La idea es utilizar la superficie del rotor para plasmar información relevante que se suele poner en la tapa del reloj, como la numeración o el lugar de ensamblaje, Canarias —donde también fabricamos algunas de las piezas—.

¿Y por qué un Miyota 9000? Quiero decir, me parece de los mejores calibres automáticos que existen, pero en 1.200€ de precio de venta, podríais haber ido a por algo más refinado, un STP1-11 al menos.

Me alegra mucho que me hagas esta pregunta. Puede que mi respuesta despierte controversia pero debo ser honesto. Hablamos de STP al final, pero deja que comience con ETA 2824 vs Miyota 90s5. ¿Por qué se suele poner en un pedestal a la 2824 cuando fue introducida en 1982? Es una máquina estupenda, tecnología probada durante 37 y muchas más cosas buenas que se pueden decir de ella, pero no deja de ser una máquina clásica. Una máquina ideal para un modelo de reloj tradicional. En la Miyota 90s5 encontré una máquina moderna, introducida en 2009, fiable, bien acabada, esqueleto, más fina que la competencia —solo 3.9mm— y con una reserva de marcha de 42h. Mi criterio de elección no se basa en la marca, o en lo que la mayoría apoya. Me baso en el balance, en tomar decisiones que sigan una concordancia y creo que la elección de una máquina moderna y más compleja debido a lo fina que es, hace que la 90s5 sea la elección más acertada.

En el caso de la SP1-11 sería una buena máquina para nuestro reloj, ya que aunque está basada en la ETA 2824, la han mejorado obteniendo más reserva de marcha y más joyas, que por lo general aumentan la fiabilidad y la precisión. Aunque el modelo ideal en nuestro caso sería la STP5-15 o la STP6-15 ya que es una maquina esqueleto, pero en ese caso, elevaría el precio final.

En el futuro seguramente elijamos máquinas más refinadas para otros modelos.

Aunque personalmente creo que la tecnología no está suficientemente madura, ¿no pensaste que la tecnología de la fibra de carbono combinaba muy bien con la tecnología de un smartwatch?

Pensándolo fríamente tiene sentido. Mi problema con los smartwatch al igual que con los móviles, es que los veo aburridos. Son todos iguales y la innovación ocurre en la programación y en la utilización de chips nuevos, pero son cosas intangibles que como ingeniero mecánico, no me llama mucho la atención.

Tengo que decir que últimamente con las pantallas flexibles y algunas otras tecnologías que están saliendo, parece que van a empezar a hacer cosas más divertidas. Desde luego, si algún día tuviera que diseñar un smartwatch, creo que utilizaría todos y cada uno de los sensores y hardware disponibles para crearlo. Que fuera un reloj digno de una película de ciencia ficción. Elegante, pero con cables a la vista, mecanismos, y con cristales para ver todas las piezas del interior.

Pues esto es todo Ricardo. Han sido unas explicaciones muy divulgativas. Esperemos que todo vaya muy bien, y que en no mucho pueda tener en mis manos el RzR Tecorón para probarlo a fondo.

Gracias Javier, para eso estamos. No lo dudes, no me olvido de los que nos apoyaron.