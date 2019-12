El hábito del afeitado clásico

Seguimos con la tónica reflexiva tipo la de Relojes y recuerdos, pero esta vez hablando del afeitado clásico. Soy de los que comencé con esta disciplina bastante tarde, hará 6 o 7 años, con treinta y muchos años de edad. Ojalá lo hubiera conocido antes, cuando empecé a afeitarme.

Con el afeitado clásico he logrado que una obligación se convierta en un placer. Lo he comentado varias veces, como me ha pasado con las gafas, el calzado o las estilográficas. Disfrutar y conocer algo que necesitas a utilizar regularmente, es un cambio de paradigma radical, una mejora en cuanto a calidad de vida. Pasamos de tener que usar algo, a querer usar algo.







Me sorprende también la cantidad de gente que a raíz de haber leído mis artículos divulgativos sobre el afeitado clásico, han decidido probarlo, y han quedado satisfechos. No voy a engañaros diciendo que es milagroso, alguno hay que lo ha probado y por diferentes motivos no le ha convencido, pero la mayoría, ya sea por la sensación que se obtiene, por el mayor control, por el mejor apurado, por la menor irritación, por el ahorro de dinero, o por ir contracorriente, les ha encantado.







Al final uno se siente como David contra Goliat, luchando contra las gigantescas maquinarias mercadotécnicas del afeitado de usar y tirar. Sin medios, sin omnipresencia en los lineales, pero con sus inherentes cualidades. Nos quieren vender unas cosas que no necesitamos, y aprovechándose de su monopolio, duopolio u oligopolio, logran desterrar de los supermercados los productos que no les interesan.

Varios son los que tras una etapa inicial de experimentación, al final deciden quedarse en lo que les funciona. Lo mismo que me pasó a mi, y es que creo que es un comportamiento extensible a casi todas las disciplinas. Muchos de los que hemos tenido relojes caros, hemos acabado volviendo a los de precio medio. Muchas veces el sibaritismo no es más que eso, cuestión de exclusividad.







La ventaja del afeitado clásico, es que cuando quieres probar algo nuevo, puedes hacerlo. Los productos, por más elitistas y artesanos que sean, no resultan prohibitivos, y duran tanto tiempo, que aunque cuesten 50€ los llegaremos a amortizar. Si buscamos lo que nos funciona, tenemos un elenco, la mayoría de marcas nacionales (LEA, Vielong, Epsilon, Varon Dandy, Floid, …) que ofrece mucha calidad a buen precio.