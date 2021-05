Hace casi dos años que escribí el artículo el lume en los relojes, creo que expliqué muy bien los principios de la luminiscencia aplicados a la relojería aunque no llegué a responder exactamente a la pregunta que muchos de vosotros me hacéis: ¿Qué lume dura más? o dicho de otra forma: ¿cuál es el mejor lume?. Naturalmente no es que yo sepa más que nadie, pero el contacto con expertos del tema como Angelo Cafazzo Maroto de Trigalux/Relumer que me han ayudado a aprender. Y con esta entrada esa es mi intención, difundir el conocimiento y que vosotros también aprendáis.

Para saber que lume es el más duradero lo primero que hay que considerar es qué pigmento se ha aplicado. Según RC Tritec los licenciatarios de la conocida Swiss Super-LumiNova hay tres compuestos que son los que mejor rendimiento ofrecen, es decir los que mayor brillo proporcionan: C3, Natural y BGW9. El C3 es el más luminoso, el Natural el segundo perdiendo un 2% y el BGW9 el tercero perdiendo un 1% sobre el Natural o un 3% sobre el C3.

De manera que la elección en cuanto a tonalidad su buscamos duración debe ser C3.







Cada pigmento se vende normalmente en tres grados o calidades, diferentes versiones que han ido apareciendo en los últimos años que de menos potente a más son: el standard o estándar, el A y el X1. Aquí podéis ver como el C1 grado X1 es capaz de superar al C3 estándar. Sin embargo no ofrecen la gráfica completa, es decir cuanto brillo tan todas las combinaciones de color y grado. Podemos sacar conclusiones con el siguiente diagrama que nos muestra el rendimiento obtenido con el compuesto C3 dependiendo de los grados.







Es muy explicativa porque nos muestra por ejemplo que al cabo de 10 horas el C3-X1 brilla lo mismo que el C3-A a las 7,5 horas y que el C3 a las 5,5 horas. Pero que también nos muestra una de las carencias inherentes de la Luminova: el rápido descenso en la primera hora.

Podemos afirmar que como era de esperar el lumen que más dura es el C3 en grado X1.

Pero más importante que el grado usado, o incluso el pigmento utilizado, lo importante es la densidad de compuesto, o sea la cantidad de material que se ha pintado sobre cada elemento y la forma en qué se ha hecho. Básicamente cuantas capas o manos se le han dado y de qué forma, puesto que la cantidad de material luminiscente va a influir no solamente en su brillo inicial, sino más aún en su duración.







Según la norma ISO 3157-1991 que considera que 39 ncd (nano candelas) es el mínimo imprescindible para poder ver los marcadores horarios en un reloj tendremos que aplicando 1mg de material con el Super-LumiNova C3 esto ocurrirá a las 2,8 horas en grado estándar, 3,5 horas en grado A y 4,4 horas en grado X1.







Como hemos visto antes, si cuatriplicamos esa cantidad hasta los 4mg el punto de oscuridad llegará a las 8 horas en el C3 estándar, las 9,5 horas en el A y las 12,5 horas en el X1.







En conclusión lo relevante es la cantidad de pigmento que tenemos en el reloj, una información que ni las marcas ni las fábricas suelen proporcionar impidiéndonos de esta manera el conocer a priori como será su legibilidad nocturna. En contra de las tácticas de marketing que hacen los de RC Tritec es mucho más preferible un compuesto de gama baja que esté muy bien aplicado, que un premium mal pintado y escatimando.