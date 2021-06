Reclamador.es: La verdad que ocultan

En agosto de 2018 y con el auge de las compañías online que mediaban en las reclamaciones por retrasos en los vuelos, entre otros servicios, descubrí Populetic, así que opté por tramitar mi demanda con ellos. Un vuelo de American Airlines que cinco horas antes de su partida, es decir, de madrugada, me notificaron que cancelaban y me resignaban al del día siguiente a la misma hora. Tras dos meses de silencio decidí ponerlo en manos de Reclamador.es, un servicio del que los usuarios hablaban muy bien.

Durante mayo de 2019, Populetic.com, la primera mediadora llegó a un acuerdo con la compañía a la que había demandado con lo que exige la normativa: 600€, de forma que restando sus honorarios me abonaron 418,50€.

Con el dinero en el bolsillo, es decir, en mi cuenta bancaria, me olvidé de >Reclamador.es, una empresa de la que no había tenido ninguna noticia desde entonces, tanto es así, que la siguiente ver que necesité reclamar, lo hice con Populetic y no con Reclamador.

En marzo de 2021, casi tres años después de haber usado el servicio de Reclamador.es recibo una llamada telefónica en la que me explican que la aerolínea les ha informado que la pagaron la indemnización, y que por tanto según las condiciones generales de Reclamador.es debo abonarles sus honorarios. Me advirtió que la llamada estaba siendo grabada.

Ni siquiera recordaba los credenciales de acceso a la web de Reclamador.es, así que hice una búsqueda de emails en donde encontré un acceso a un documento PDF con las «condiciones generales para reclamaciones con aerolíneas» que yo había aceptado al darme de alta en el servicio. Podéis consultarlo aquí (42 KB. en formato PDF).

En ese documento, se especificaba en su sección 4, la de «Resolución del contrato» lo siguiente:

«reclamador.es se reserva el derecho a resolver el presente contrato cuando tengamos constancia de que has tramitado una reclamación paralela a la iniciada por nosotros, hayas obtenido algún tipo de comunicación o compensación por parte de la compañía y no nos hayas informado debidamente. En este supuesto, nos reservamos el derecho a reclamarte además de los gastos generados, los posibles daños y perjuicios que se nos hayan ocasionado como consecuencia del incumplimiento del contrato por tu parte.»

Efectivamente es lo que yo había hecho, por desconocimiento lo había puesto en manos de un tercero, otros abogados online y no les había informado. Se reservaban entonces el derecho de cobrarme los gastos generados, e ¡incluso daños y perjuicios!

Pero eso no era lo que me había dicho la mujer que me llamó por teléfono, ella había afirmado que debía abonarles los honorario, así que busqué nuevamente en el documento de las condiciones generales de reclamador.es. En la sección 2 (Honorarios y forma de pago) explicaban lo siguiente:

«Solo cobraremos en caso de que tu reclamación tenga éxito. Los honorarios que reclamador.es percibe en caso de éxito de la reclamación son: 25% de la cantidad obtenida + IVA.»

Bien, como no habían ganado aquello significaba que no me cobrarían honorarios. ¿A qué venía entonces la advertencia de la mujer que me llamó por teléfono? No me fiaba así que continué leyendo hasta encontrar la sección llamada «Qué gastos tienen estos procesos y qué te repercutiremos»:

«En vía prejudicial, no te repercutimos ningún gasto. En vía judicial si no ganamos el caso, no te repercutiremos ningún gasto añadido. Si ganamos, te repercutiremos 15 euros adicionales + IVA por gastos administrativos.»

Nuevamente no habían ganado, así que sus honorarios volvían a ser cero.

Pero entonces dentro de la sección 3 (Obligaciones de las partes) dentro del apartado (Tus compromisos), decían esto:

«En los siguientes supuestos te comprometes a asumir los costes de la reclamación (que serán debidamente justificados) así como nuestros honorarios: Cuando aceptes un acuerdo con la aerolínea sin nuestra intervención o en contra de nuestro consejo.»

Aquí decía una cosa diferente a lo que me habían comunicado en la llamada telefónica, no hablaba de honorarios, sino de costes incurridos por la reclamación que serían debidamente justificados. En cambio, omitía lo de los daños y perjuicios que mencionaban anteriormente. En un sitio decían una cosa y en otro sitio otra.

Encontré otra respuesta, de nuevo en los términos generales para reclamaciones a compañías aéreas, esta vez en el punto 5 (Nulidad):

«La declaración de nulidad, ineficacia o invalidez de cualquiera de las presentes Condiciones Generales de Contratación no afectarán a la validez de las restantes condiciones que permanecerán vigentes y serán vinculantes para las partes.»

Ahora comprendía el mareo. Aquello estaba redactado para confundir a la gente, para que la gente de Reclamador.es siempre tuviera las espaldas cubiertas, si una cláusula era inválida, eso mantenía en efecto a las otras. Estaba su merced, tanto me podrían cobrar los honorarios de 0€ como me dijeron por teléfono, como los costes de la reclamación según el punto 3, como los gastos generados y los daños y perjuicios de la sección 4. ¡Cada parte del contrato decía una cosa distinta!

Procedí a cotejar opiniones sobre Reclamador.es llegando a la plataforma online Trustpilot. Se leían opiniones quejándose de que Reclamador solicitaba el borrado de opiniones negativas, pero lo peor de todo era el testimonio de 4 días atrás donde una tal Mónica había pasado por lo mismo, y le habían reclamado el pago de casi 100€ por no hacer nada.







RECLAMADOR, S.L. tenía todo muy atado y de nuevo se justificaban en sus «Condiciones Generales» que como habéis visto, donde dije digo, digo Diego.

Entonces llegó un nuevo email a mi buzón, me decía lo siguiente:

«Hemos hecho todo lo posible para conseguir recuperar el dinero que te pertenece. Dentro de poco terminaremos el proceso de la reclamación y procederemos a facturar nuestros servicios prestados. Para abonar nuestros honorarios podrás hacernos una transferencia a la cuenta bancaria indicada en nuestra factura. Por favor, no olvides indicar en el concepto tanto el nº de factura como el ID de la reclamación.»







En él además me adjuntaban un archivo PDF que era el mismo que habían enviado a AA (American Airlines) en octubre de 2018, o sea, que habiendo transcurrido más de dos años, no es que pudieran ser notificas frescas. En tono muy amable, decían haber hecho todo lo posible, algo que era falso, dentro de la posibilidad hay muchísimas más opciones, y que gentilmente me facturarían los servicios prestados.

¿Porque digo que es un engaño? Porque todo lo posible incluía no redactar contratos diseñados para confundir, pero implica además que cuando en octubre me enviaron un email diciéndome lo siguiente: «Hemos validado tu reclamación y vamos a reclamar de manera amistosa a American Airlines tu indemnización de hasta 600€«, efectivamente podían haber comprobado si el caso ya estaba en manos de otra compañía o no, o al menos, recordarme que debía avisarles de todo y que me asegurara que ellos eran los únicos que iban a tramitarlo. Es decir, no validaron mi reclamación, al menos no al completo.







Me quejo también que a modo de lista de tareas o «checklist» te ponen muy fácil darte de alta en el servicio e iniciar el proceso, pero en ningún momento te ponen un checkbox en el que te diga «Aseguro que no tengo otra reclamación paralela».

Para cobrar si que son rápidos, tardaron solamente 3 días en confirmarme la mala noticias, una factura por importe de 199,65€. El desglose era el siguiente:

– Honorarios Aerolíneas: 150€

– Gastos de Administracion Aerolineas: 15€

– IVA: 34,65€







Nuevamente era extraño, me hacían pagar honorarios, pese a que en sus términos y condiciones especificaban claramente que solamente los cobraban en caso de ganar, algo que no habían hecho. Además el email que me enviaban me informaba de lo siguiente: «Te pedimos que, por favor, nos hagas una transferencia por importe que aparece en la factura en los próximos 3 días», mientras que en la propia factura como muestra la imagen, la fecha de vencimiento distaba en realidad 3 semanas, no 3 días. Nuevamente volvían a intentar confundir a los usuarios y clientes.

Por curiosidad entré en el panel de control, y llenos de optimismo y falacias me informaban: «Caso resuelto: Tu reclamación se ha resuelto correctamente. Sólo cobramos si tu ganas, así que en este paso ya habremos ganado tu caso y cuando recibas tu dinero pasaremos a cobrar nuestros honorarios». Fijaros que afirmaban que como se había resuelto correctamente, es decir, ellos habían ganado, entonces me cobrarían los honorarios. Sin embargo ellos no habían ganado…







A día de hoy, y con el eslogan de «reclama lo que es tuyo» o «la solución legal digital», Reclamador ahora ha extendido sus tentáculos también a las reclamaciones de banca e impuestos. Es irónico porque en una entrevista a Pablo Rabanal el CEO y fundador de Reclamador.es publicada en 2019, declaraba: «Más allá de facilitar las reclamaciones a los usuarios, estamos forzando a las empresas a ser más éticas».

Como en el caso de La ineficiencia de Correos Postal Exprés, en que puse la situación en conocimiento de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios y no sirvió absolutamente de nada, en este caso no hay nada qué hacer salvo pagar. Más aún porque son un bufete de abogados y que puede qué no sepan nada de reclamar vuelos, o que quizás no hagan su trabajo bien, pero probablemente de poner inconvenientes a la gente deben saber bastante, al testimonio de Trustpilot me remito. No me apetece formar parte de una lista de morosos, y no me apetece tener que faltar de mi trabajo para atender demandas y burocracias.

Al menos en lo que a eso respecta ellos conocen la ley, y has caído en sus manos. Por mi parte pagaré, pero por la tuya, te recomiendo que no contrates los servicios de Reclamador.es. Si tienes suerte saldrás ganando, en caso contrario perdiendo mucho más. Como una casa de apuestas, es Reclamador.es quién nunca pierde, no tú.