Boderry Urban Skeleton Series Titanium BDA001T

Hace unos días reflexionaba sobre la La falta de diseño chino concluyendo en el siguiente paso evolutivo de la relojería asiática. Han mantenido precios bajos poco a poco lanzando piezas más sofisticadas, con mejores materiales y mejores acabados, pero sin demasiado énfasis en su estética propia o su diseño. Como la excepción es la que marca la regla, hoy traigo el Boderry Urban Skeleton, un reloj de precio asequible y con una base muy similar al del Boderry Urban Series Titanium BDA002T que ya probé.

Tras el Mitch Mason Chronicle y el Ceccacci Elegance Gent hoy probaremos un reloj técnicamente avanzado, pero además con un diseño diferente, todo ello por apenas 150€.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Titanio. 40mm de diámetro sin contar la corona. 12mm de alto Corona A presión de titanio Esfera Plateada Bisel Fijo de titanio Cristal Zafiro Lumen Sí Trasera Roscada de exhibición Correa Cuero verde de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 5 ATM Peso 62g Movimiento Hangzhou 7500. 28.800 vph, 21 rubís Complicaciones Carga automática con rotor unidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 72h de reserva de marcha. -20/+30 segundos/día Origen Made in China Garantía 2 años PVP 199$. Oferta 152$ con el 15% de descuento (~129€ al cambio) Distribuidor Boderry Watch

Presentación

La experiencia con el packaging en el Urban Titanium BDA002T fue magnífica, así que queda comprobar si en este Urban Skeleton Titanium BDA001T se repite. Todo empieza igual, una caja de embalar que lleva la identidad corporativa de Boderry Watch, un detalle que me gusta mucho.







Al abrirlo nos encontramos que no viene ya la bolsa de regalo de Boderry, pero en cambio tenemos toda la caja de presentación protegida por un plástico transparente que antes no existía.







La caja es también diferente, un protector deslizante de cartón negro firmado por la marca en el mismo color en vez de una caja completa. No es tan aparente como en el otro modelo, pero cumple sobradamente.







Da paso a una caja, ahora sí idéntica a la del BDA002. Construida en imitación de cuero negro, con los pespuntes de las costuras visibles en el mismo color y firmada en letras de pan de oro.







Cuando la abrimos vemos un interior esencialmente negro, bien terminado y de buen aspecto, pero en mi opinión, menos conseguido que el del Urban convencional que tenía varios detalles en rojo.







La dotación consiste en el reloj con su etiqueta y el manual de instrucciones.







Un conjunto muy bueno, ya que no debemos olvidar que hablamos de un reloj mecánico de precio asequible.

Introducción

En la prueba del Boderry Urban Series Titanium BDA002T ya halagaba lo que transmitía la marca. Una empresa joven y reciente, fundada en 2017, y para la que no pretenden fingir un supuesto pasado histórico en suiza ni el patrocinio de actores de Hollywood o carreras de coches del máximo nivel. En Boderry Watch se dieron cuenta del elenco de marcas que realizan todo el trabajo de desarrollo relojero en China, así que decidieron optar a ese tipo de producción de calidad bajo su propio sello. Evitando intermediarios, lo mismo que hace Christopher Ward en BD lograron traspasar ese ahorro a los consumidores. Quizás lo que más me gusta es que en cuanto a maquinarias automáticas, se sienten orgullosos de los Hangzhou que se diseñan y producen en China, y no recurren a maquinarias de Seiko ni de Miyota.













A diferencia del nuevo lanzamiento de Boderry Watches, el Windmill (BDA001R) este Boderry Urban Skeleton Series Titanium BDA001T forma parte de la colección Urban Titanium, al igual que el Boderry Urban Series Titanium BDA002T; si bien tanto el Windmill como el Urban Skeleton. Eso significa que sorprendentemente, no se engloba dentro de la línea men skeleton automatic watches de manera que en Urban tenemos tanto el modelo que ya probamos con esfera convencional, como este de tipo abierto:

– BDA001. Urban Skeleton Rubber: Caja de acero, esfera esqueletonizada disponible en 4 colores y correa de caucho, de cuero o brazalete de acero. 199$.

– BDA001T. Urban Skeleton Titanium: Caja de titanio, esfera esqueletonizada disponible en 4 colores y correa de caucho, de cuero o brazalete de acero. 199$.

– BDA002. Urban: Caja de acero, esfera disponible en 4 colores y armis de acero. 159$.

– BDA002T. Urban Titanium: Caja de acero, esfera disponible en 4 colores y armis de acero. 169$.







Con ello nos damos cuenta que esta versión esqueleto no está disponible con armis de acero, lo podemos comprar a parte por 49$.

La versión en rojo que cuenta con un bisel interno del mismo color era la que más me gustaba, sin embargo sé el poco contraste que ofrecen los colores oscuros en esferas esqueletizadas, motivo por el que también descarté el gris, así que me quedé con la versión amarilla que es la que se ve más legible, y también la que más destaca. Como ya había probado la correa marrón, en esta ocasión elegí la verde oliva.

Diseño y construcción

La caja es de titanio, aunque la marca no detalla que grado es. A diferencia del Urban normal, su diámetro es de 40mm en ven de 41,5mm sin contar la corona, mientras que conserva el mismo grosor de 12mm que hace que sea bastante plano. Sin embargo poniéndolas una al lado de la otra parecen idénticas, incluso en cuanto a tamaño. He procedido a medirlas y me han dado unos 41mm en ambos casos, es decir la cifra del Urban es la más cercana a la realidad. Que sean iguales es algo positivo, me parece una caja bonita, robusta y además muy ligera. Eso hace que el peso del reloj sea enormemente ligero, más aún que el de esfera cerrada: 62g contra 69g.







El bisel exterior es fijo, fabricado también en titanio e idéntico al de su hermano el BDA002T.







La corona es a presión de titanio, va firmada y es del mismo diseño y material que en el Urban Titanium. La diferencia es que la parte frontal lleva un acabado tipo PVD negro mate y que el perfil es de un color amarillo metalizado como si fuera dorado, a juego con el resto de elementos de esta variante cromática.







La esfera está muy conseguida con la mayoría de elementos en color negro, imitando la rejilla de refrigeración de un motor que nos deja ver la mecánica de por detrás.







Los índices van aplicados y como sorpresa agradable llevan material luminiscente aplicado. Es un lume no particularmente brillante ni duradero, pero que en caso de apuro cumple. El resto de elementos van impresos en color amarillo, incluyendo el detalle de los marcadores minuteros y la marca. Sobrepuesto al volante que podemos ver girando aparecen los textos «72H POWER RESERVE» y «AUTOMATIC 21 JEWELS».







Las manecillas son también similares con diseño tipo espada o spade. Sin embargo son de color negro y esqueletizadas, y el extremo está pintado en color amarillo vivo, al igual que la segundera que es toda de ese color.







Monta un cristal de zafiro plano y parece llevar tratamiento antirreflejos. Como se puede apreciar su visibilidad es perfecta. El único defecto es que sobresale de la altura del bisel ligeramente, apenas se nota a la vista pero sí al tacto, de manera que debe ser del orden de 0,2mm.







Es conocida también la trasera. La misma de titanio que va roscada a la caja y que cuenta con una ventana de exhibición para que podamos contemplar el movimiento y el rotor personalizado en color dorado que le han añadido.







En cuanto al tipo de correa ya explicaba que opté por la de piel verde oliva. Es de un color verdoso-amarronado con 20mm de ancho en las asas. El tacto es igual al de la de color marrón del BDA002 que ya probé, muy agradable y de una calidad que sin ser excepcional es mejor que la esperada. La hebilla es de acero inoxidable en vez de titanio, pero va firmada.













Por último recordar que todo el conjunto es resistente al agua 5 ATM (50M).







Movimiento

En su interior tenemos un calibre Hangzhou HZ7500 (7510A), el mismo que desde Hong Kong se vende como PTS Resources Limited PT7500. Una maquinaria mecánica de carga automática unidireccional que cuenta con 21 rubís y oscila a alta frecuencia (28.800 vph o 4 Hz). Su mayor ventaja competitiva es que pese a que cuenta con un sólo barrilete para almacenar la cuerda, ofrece según el fabricante 75 horas de reserva de marcha, 72 horas según Boderry Watch. Me parece increíble que hayan llegado a esas cifras sin disminuir frecuencia como han hecho otros fabricantes. En cuanto a precisión declaran que está en el rango de -30/+30 segundos/día, un valor oficial que aunque muy discreto, mejora a lo que nos ofrecen los ETA 2824-2 en su acabado más básico, y por supuesto a los SII y Miyota más básicos.







Como es un movimiento que nativamente va sin fechador, no experimentamos esa incómoda sensación de la posición fantasma de la corona a la hora de ajustar la hora, es decir, esa posición que no sirve de nada.







El HZ-7200 en el Urban Titanium se comportó muy bien, aunque no llegué a ponerlo sobre el cronocomparador Weishi 1000 para certificarlo.







El resultado ha sido magnífico, porque demuestra que no se trata de un calibre bonito y con buenas especificaciones oficiales, sino que a la práctica demuestra una estabilidad y una precisión asombrosa, todo ello combinado con sus 72 horas de reserva de marcha. ¡Ya quisieran muchos Powermatic 80 en grado básico llegar a esas cifras!







Sensaciones

El titanio en combinación con la correa de piel, también muy ligera hace que el conjunto sea tan liviano que apenas se nota que lo llevas. No molesta en los movimientos, y al ser tan plano convive perfectamente con cualquier tipo de puño.







La esfera con los elementos en negro mate en vez de los más comunes relojes esqueletizados que usan el plateado o el dorado le da un aspecto moderno y deportivo, pero además proporcionan un contraste que en general no se ve en ese tipo de relojes.







En cuanto a relojes abiertos, el Boderry Skeleton es el reloj más legible que he probado. Y es que la legibilidad de las manecillas es buena, especialmente la segundera que encontraremos a golpe de vista. Para la horaria y la minutera tampoco hay problemas, si bien requiere un proceso de escaneado.







En la muñeca se comporta de forma muy parecida al BDA002, algo que demuestra que ambos comparten muchos elementos. En realidad este BDA001T, aunque lo he reseñado con posterioridad es anterior al BDA002. La marca lanzó primero esta versión esqueletizada y luego la adaptó a un diseño más convencional. Quizás eso es lo que falta para alguien que tenga los dos, un poco de variabilidad.







Conclusiones

Por calibre, diseño, acabados y materiales este reloj parece mucho más caro de lo que en realidad su precio parece indicar, lo cual es algo muy positivo y nada sencillo de conseguir. Sólo la correa, muy bonita pero de una calidad que no está a la altura del reloj hace que refleje el precio que verdaderamente tiene. Para ponerlo en contexto son unos 150€ oferta incluida, que se quedan en solamente 129€ al usar el cupón de descuento BODERRY15 que nos lo rebaja en un 15%.







Si buscas un reloj abierto, el WQT Watches Eclipse o el Peacemaker 53 Skeleton M son mucho más caros. El Neckmarine Automatic Sport comparable en precio y muy similar en especificaciones sale vencedor por acabados que son algo mejores, mientras que Boderry gana la batalla gracias a su diseño más conseguido y al uso del titanio.







▲ Más ▼ Menos Diseño abierto bonito que mantiene una buena legibilidad

Rendimiento del calibre Correa mejorable

Pocos cambios sobre el BDA002