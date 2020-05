Recordando mis inicios en el afeitado clásico

Esta mañana, entre muchos pensamientos importantes, me he despertado pensando en Floïd, en cómo su futuro incierto ahora que ha sido adquirido puede varias los hábitos de rasurado en la comunidad del afeitado clásico. Reflexionaba también que em Floïd Mentolado y Vigoroso sigue formando parte de mi armario de afeitado. Es un after-shave que si no uso en cada afeitado, si lo hago muy a menudo. Y a cambio, suelo utilizarlo también como perfume en algunas mañanas calurosas o en ocasiones antes de irme a dormir.







Entonces retrocedí hasta mis inicios en el afeitado clásico. Empecé con una maquinilla Merkur 41N, una maquinilla de seguridad de peine abierto, antes incluso de que hubiera experimentado sus diferencias, pero impulsado por sus lineas que replicaba a la Gillette Safety Razor de 1904.

Lo acompañaba una barra de jabón de La Toja, que espumaba con una brocha Culmak de cerda sintética. Las cuchillas que usaba eran unas Persona de Mercadona.

Con el tiempo mi técnica y mi selección de productos en el hábito del afeitado clásico fueron modificándose, aunque como decía al principio, seguía siendo fiel a Floid.

Una de las ventajas de esta disciplina, lo he explicado en innumerables ocasiones, es lo sostenible que es y su durabilidad. Prueba de ello es que aún conservo la maquinilla e incluso la brocha. Así que en un ataque de nostalgia, decidí sacarlo todo del armario, y volver a afeitarme como lo hacía así casi 10 años.







Es difícil de explicar lo que se siente cuando uno recuerda aquellas viejas sensaciones. Supongo que es como decir que una parte de nosotros viaja al pasado. Vamos sintiendo todo el proceso, el jabón, la espuma con la brocha en la cara, y el afeitado en si mismo. Todo termina con un enjuague de agua y luego, el frescor y el aroma del Floid Genuino. En el proceso, uno no puede evitar pensar cómo ha cambiado nuestra vida durante todo ese tiempo. La de gente que hemos encontrado, la de cosas que nos han ocurrido, algunas de ellas inimaginables siquiera 3 o 4 años atrás… Pero en cambio, ahí lo tienes frente a ti, todo el material con el que te afeitaste cuando empezabas.