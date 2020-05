El COVID-19 y la reindustrialización de España

Con la escasez de material sanitario imprescindible que hemos sufrido con la epidemia de Coronavirus (COVID-19), empiezan a lazarse las voces que reclaman una reindustrialización del país. El desabastecimiento de mascarillas o geles hidroalcóholicos ha sido la punta de lanza para darnos cuenta que en España no tenemos tejido industrial, y que hemos tenido que confiar de nuevo en las importaciones de China. Pero, ¿qué ha ocurrido? Pues que China fue el primer país afectado, y ellos habían acabado con todas las existencias, así que nos encontrábamos ante la espada y la pared.

Ahora se empieza a reclamar que compremos productos de aquí. Que potenciemos el comercio de proximidad, que compremos productos de aquí, y que le demos un empujón al Made in Spain. Ojalá esto nos sirva como aprendizaje, y no olvidemos estas consignas. Porque lo cierto es que como yo, algunos más han estado defendiendo esa idea desde hace años, y ha sido poco menos que clamar en el desierto.

A la gente parece que no le importe ni la calidad ni de dónde viene un producto, con tal de ahorrarse 10 céntimos, les da igual que apenas dure, o que haya requerido mano de obra esclava para su fabricación. En el otro extremo, empresas de origen, capital y fabricación en España que demuestran que pueden hacer mejor calidad que en Asia y a precios muy competitivos, pero que siguen luchando por mantenerse a flote.







¿Cómo se logra esto? Por un lado nosotros como consumidores debemos apoyarlo. Darle nuestro soporte de verdad, con menos palabrería y más actos de compra, porque lamentablemente, el Fabricado en España requiere un esfuerzo. Lucha contra los macro-holdings globalizados que disponen de amplia distribución en los comercios. Es muy fácil adquirir unas Adidas o unas Nike, pero mucho más complicado encontrar unas J’hayber. Eso requiere informarse, buscar, y estar dispuestos a pagar un poco más.







En cuanto a las marcas, sólo hay un camino: automatizar. Se debe automatizar todo lo posible el proceso de manufactura, reduciendo de este modo los errores y abaratando el coste. Ese ahorro, se tiene que invertir en controles de calidad y en soporte al cliente. La experiencia de compra debe ser maravillosa, un producto que destaque a simple vista frente a los low-cost asiáticos, y que haga que el cliente quiera repetir compra, y que la marca corra de boca a boca. Pero como decía, también en soporte a los compradores y potenciales clientes, para en el caso de que tuviera algún fallo, éste se sintiera apoyado y comprendido. Todos cometemos errores. Eso implica responder los emails de la gente, algo que vimos con las marcas de ropa deportiva españolas no se cumple. En ese escenario, a un consumidor le da igual comprar un chándal chino que uno hecho aquí. Si la marca es incapaz de comunicarse, poco importa que estén cerca o que hablen nuestro idioma.







Para los empresarios, tampoco es fácil, requiere una inversión económica y sobre todo un cambio de paradigma. Por eso, más les valdría dejar de quejarse de la crisis y lo difícil que es todo, y empezar a moverse. Lo mismo lo podemos aplicar a nosotros mismos, no basta con quejarnos de comercios que cierran, llevo advirtiéndolo años, hay que evitar que eso ocurra.







Generalmente cuando algo no funciona, es cosa de ambas partes. Son empresas que lo hacen mal, dependientes incompetentes y bruscos, productos caros y de mala calidad, nula atención preventa por parte de la marca… Pero también es nuestra, no querer caminar 20 minutos para encontrar una tienda con producto español, o no querer pagar unos euros de más.

Así las cosas, no es de extrañar que haya marcas desconocidas, que fabrican aquí a precio muy económico, pero que nadie conoce. Porque cuando empiezas a fijarte en esos detalles, descubres que hay multitud de empresas que todavía fabrican aquí.