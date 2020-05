El barco de madera

Aunque no es la primera vez que lo hago, no suele gustarme tocar temas demasiado personales aquí. Sin embargo pienso, que pueden ser de utilidad para alguien, así que hoy os hablaré acerca del «barco de madera«, una metáfora de mi propia cosecha que plantea diferentes problemáticas acerca de las relaciones tóxicas. Como voy a intentar no repetirme, te mostraré como identificarlas, algo que probablemente es la parte más difícil de todo, que te des cuenta de ello. Si sigues leyendo, es porque crees que estás en una relación de ese tipo, así que voy a intentar explicarte cómo yo logré darme cuenta.







No importa si la relación ya era así al principio y tú no te diste cuenta, o bien fue degenerando hasta el punto en el que te encuentras ahora. Una relación tiene por objetivo que los dos crezcan, que tengan un plan común y compartido, un propósito a largo plazo. Además de ser felices, se trata de tener un propósito. Si ninguno de los dos lo tiene con el otro, o si sólo es el caso de uno de los miembros de la pareja, eso no es una relación constructiva, no es algo que aporte, al contrario, sólo resta.

El psicólogo y escritor Walter Riso dijo: «Cuando ya no te quieran, lo sabrás, aunque no te lo digan. Lo sentirás desde lo más profundo, porque la indiferencia jamás pasa desapercibida». Te darás cuenta porque no eres la prioridad del otro. Se empieza notando en pequeños detalles.

Si no muestra interés en ti, en tus cosas y en tus emociones, o bien no es capaz de comprenderlas, sencillamente no te quiere. Porque el amor vuelve a las personas prioridades. Si tiene tiempo para otras cosas y otras personas, pero no para ti, entonces no te quiere. Porque el amor hace que cada momento con la persona amada sea valioso. No importa si te dice que te quiere, que tienes que estar convencido de ello, el amor se demuestra con hechos, no con palabras. La comprensión y la confianza son la base, por lo que las realidades no requieren ser descifradas, están plasmadas y pueden ser interpretadas a simple vista.

Puede que no quieras darte cuenta, pero tendrás una sensación de sentirte incompleto, de que algo no anda bien. Tal vez decidas volcarte en tu trabajo, en tus estudios, en tus amigos, en tu familia o en tus proyectos; un refuerzo que te haga sentir lleno nuevamente. Si es así, ¿no se te hace extraño que tu forma de sentirte realizado no tenga en cuenta a tu pareja? En el fondo lo sabes, eso es solamente una vía de escape, una manera de intentar compensar lo que necesitas y no consigues con esa persona.

En cierta forma, tu sigues empeñado en mirar a otro lado, en buscar los problemas en otro sitio. Haz una cosa: Compara como estás ahora y cómo estabas antes de estar con esa persona. ¿Crees que te sientes más feliz? ¿Más apoyado? ¿Que tienes a alguien en quién podrás confiar para el resto de tu vida? ¿Es una persona que te comprende? ¿Tenéis un objetivo común? ¿Compartís planes, sueños y objetivos? Porque si no es así, esa persona es un lastre para ti, un freno. Alguien que está cortando tus alas en vez de impulsarte hasta dónde tu no habrías llegado si estuvieras solo. De hecho su carga, hace que incluso logres menos cosas que cuando estabas solo.

Una relación es también ayuda mutua, apoyo incondicional, no debe ir en una sola dirección. Si no te sientes apoyado por tu pareja, ni siquiera en el momento en que más la necesitas, entonces, estás en una relación en la que no estás siendo amado. Es fácil decir «te entiendo», «te quiero» o «eres la persona que siempre soñé». Pero si no te demuestran ese entendimiento, ese querer, o que tú eres la persona, entonces te están engañando.

Si eres una persona luchadora, probablemente habrás intentando solucionar las cosas, seguramente más de una, dos, tres y cuatro veces. Habrás pensado en lo que falla, habrás intentado comunicarte con esa persona y habrás intentado ponerle solución. Es bueno intentar arreglar algo que no funciona como debería, siempre hay que luchar. Pero si has llegado hasta el punto que solamente eres tú quien se esfuerza, quien intenta mejorar la relación, quien busca nuevos puntos de vista, y quien intenta arreglarlo, entonces tu relación tiene ya un pie en la tumba, porque una relación es indiscutiblemente cosa de dos.

Te vas a aferrar a ella, quizás tengas miedo de dejarlo, quizás te sientas culpable o pienses que estás siendo egoísta. Es natural sentirse así. Pero ocurre que tú lo has intentado ya todo, y que por más enfoques diferentes que hayas probado, sólo has recibido palabras y buenas intenciones. No ha habido ningún cambio significativo por más tiempo que le hayas dado. Incluso puede que ahora mismo te estés planteando qué más puedes hacer, intentar arreglarlo de una nueva forma. No es que hayáis tenido diferentes problemas, y que seas tu quien les pones solución. Es que son siempre los mismos problemas que se repiten, las mismas cosas que tú has intentado arreglar una y otra vez. Tienes que darte cuenta que no funciona. La prueba es que cada vez te sientes peor, más vacío por dentro. El motivo no es solamente que esa relación no te aporte lo que necesitas, es que te estás consumiendo intentando salvarla. Y te estás quemando tu sólo, porque el desequilibrio es tal, que el otro o no ve las cosas, o no quiere verlas. Eso no va a cambiar por más veces que lo plantees, todo seguirá igual, exactamente como ha ocurrido las otras veces. Lo único que cambia, es que tú estás cada vez más agotado, más desesperado. En cualquier caso, nada cambia, ahí sigues tú, tirando del carro en solitario, y esforzándote sin que nadie te ayude.

¿Recuerdas lo que decía antes? Que una relación te debe hacer mejor persona, te debe traer felicidad y equilibrio. Pero ahora estás ofuscado, te trae justo lo opuesto, no es que te sientas estancado o que la relación no va a ningún sitio. Es que te sientes cada vez más frustrado, que retrocedes. Cómo eres muy cabezón y testarudo, seguirás intentándolo durante un tiempo, pero lo que ocurre, es que esos pequeños instantes de luz y alegría que tenías en tu relación, cada vez serán menos frecuentes, y cuando ocurran, tendrán menos efecto en ti. Si tiempo atrás un beso, un «lo siento», un «todo saldrá bien» o un «te amo», causaba un poderoso efecto en ti, ahora apenas lo notas. Posiblemente lo has escuchado ya tantas veces, que hasta tu yo interior se da cuenta de que aunque es necesario, no es suficiente. Quieres escuchar esas palabras, pero también quieres ver sus efectos.

Es difícil pasar página cuando aún crees sentir algo por la otra persona. Te justificas pensando en que le harás daño y no lo merece, en los recuerdos de cómo era todo al principio, o en lo sólo que te quedarás sin tu pareja. Estoy seguro que ambos habéis pasado por otras rupturas, así que sabes que todo se acaba recomponiendo. Los dos tenéis derecho a realizaros en la forma que deseéis, y si te has dado cuenta que esa realización no puede veniros juntos, es mejor que permitas que al menos cada uno intente conseguirla por separado. Efectivamente es duro y doloroso, pero es mucho mejor eso, que atarte a un barco que se hunde. Puedes imaginarte justo así, en un barco de madera con un enorme agujero en su casco. El agua no para de entrar, está naufragando y tú vas cómo loco achicando cubos de agua. Cuanta más agua extraes, más agua entra. En vez de sentirte que haces algo útil, algo que sirva para que no zozobre, te das cuenta de la frustración que supone saber que es completamente inútil. Te das cuenta de que no sirve de nada, pero ahí sigues, tu sólo y sin ninguna ayuda sacando cubos de agua para que no se hunda.

Sin embargo, si echas la vista atrás, verás que el barco ya se había hundido hace tiempo. Fuiste tu quien cuidadosamente colocaste nuevos tablones de madera en su exterior, quién cambió la chapa que estaba oxidada, y quien lo pintó entero. Hiciste todo lo que estaba en tu mano para evitar que se hundiera, y seguramente lo hiciste varias veces. Tu pareja era la que tenía que clavar las maderas que tu colocaste, pero no lo hizo. Así que pese a tu buena voluntad y tu esfuerzo en mantenerlo en perfectas condiciones, todas las tablas se han soltado inmediatamente. Se hunde, y no es porque tú no lucharas, lo hiciste con todas tus fuerzas. Es porque no fuiste correspondido, porque tú «socio» o «socia», ese que tanto te quiere y que se preocupa tanto por ti, fue incapaz de clavarlas.

Mientras el barco se va cubriendo de agua lo examinas, te das cuenta que tu pareja tampoco cambió las juntas de goma que podrían haber evitado que se hundiera, que nunca instaló el sistema de alarma de detección de agua. Precisamente esa alarma fue una de las cosas que recuerdas haber hablado durante uno de tus cambios de planteamiento. Le dijiste varias veces que era importante, que vuestro barco la necesitaba. Por supuesto tu pareja te respondió que no te preocuparas, que lo haría porque te quería. Confiaste en esa persona, y ya ves, ni tablas clavadas, ni juntas de goma ni alarma.

Ves como todo lo que colocaste en tu barco-relación desaparece lentamente. Tú lo pusiste, pero tu pareja no lo reforzó. Y ahí te encuentras, abordo de un barco que se hunde, y tu planteándote que has sido tu quien ha fallado, porque debías haber sido tu quien además de hacer lo que hiciste, instalara la alarma, cambiara las gomas, y clavara las tablas.