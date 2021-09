Reportaje de los lectores: Complicaciones relojeras. Las dos Regulator

Hace muchísimo tiempo que no tenía el honor de publicar uno de vuestros Reportajes de los lectores, el último fue el Reportajes de los lectores: Presentación del Orient Ray II de Sergi publicado en Julio 2020. Así que cuando el amigo ARBcuentatiempos aceptó mi propuesta de escribir uno, me sentí nuevamente emocionado.

Para aquellos que aún no conozcáis a nuestro invitado, se trata de ARBcuentatiempos, un fiel seguidor y comentarista de esta bitácora que reside en Cuba. Desde hace muchos años ha tenido el privilegio de estar en contactos con muy variados guardatiempos, lo que le proporciona una experiencia y unos conocimientos que merecen ser compartidos. Estoy encantado de tenerle por aquí, y con la puerta abierta para que repita participación tan pronto como lo desee.

Complicaciones relojeras. Las dos Regulator por ARBcuentatiempos

A estas alturas, todos saben que tengo una gran predilección por los relojes mecánicos raros, con complicaciones creativas y originales. Son la encarnación, de un espíritu de relojería, que da vida a increíbles complejidades mecánicas, que muchos de nosotros nunca creeríamos posibles, si no las vemos trabajando ante nuestros asombrados ojos.

En esta ocasión quiero hablarles de dos complicaciones muy curiosas por llevar el mismo nombre y con ello prestarse a confusión, aun entre conocedores del tema. La primera de ellas, muy visual y atractiva, no deja de ser una mas en la galaxia de complejidades mecánicas existente. La segunda es una joyita minúscula y escondida que solo he podido contemplar en un humilde pero genial reloj. Una rara complicación relojera muy poco vista, que por su alta utilidad y a la misma vez sencillez de implementación en el calibre, se me antoja olvidada y nada utilizada por las marcas establecidas y tampoco por las independientes.

Empecemos por la primera:

La Regulator Comun

Cuando haces una búsqueda en la web preguntando por la complicación relojera llamada «Regulator» solo encuentras un tipo con ese nombre. Enseguida te aparecen un gran numero de relojes que presentan una peculiar distribución de las manecillas en su esfera. Así pues para entender de que va esta primera «Regulator» es todo muy sencillo de explicar. Pero veamos primero las imágenes de ejemplo:

Como pueden observar, el objetivo de esta, es disponer de una especial distribución de las manecillas, para dar prioridad a la precisión, por lo que el énfasis se encuentra en la manecilla de los minutos y los segundos, dejando en un segundo plano la de las horas, dándole así una apariencia clara y despejada a las esferas de estos peculiares relojes. Una complicación muy bonita pero abundante, y por ello mucho menos interesante que nuestra segunda y exclusiva excepción mecánica.

Dicho esto, paso a exponer la que para mi es la verdadera complicación «Regulator». Que encuentro llamativa, útil e ingeniosa. Descubriéndola en un reloj vintage económico, no deja de asombrarme que nadie mas la incluya en sus calibres en la actualidad.

La Regulator De Precision



Como pueden apreciar en las fotos de este antiguo Sperina, se caracteriza por presentar una manecilla en la esfera, que trabaja mecánicamente enlazada con una corona adicional, dedicada a ofrecer al dueño, la facilidad de poder darle ajuste fino al calibre en su precisión, sin tener que ir a mano de obra especializada. Sencillo y muy muy util. El tipo de recursos que prefiero en cualquier reloj.

Cuando vi este reloj por primera vez, fue la mas extraña y, sin embargo, intuitiva lectura que he encontrado en una esfera. Ubicado a las tres, con una pequeña mano que recorre su camino casi en el borde mismo del dial, sería fácil confundir esto con un indicador de reserva de marcha, pero no fue asi y pasé sin engaño a la verdad en solo un segundo.

Once líneas de la pista en semicírculo se enriquecen con dos símbolos simples: un más y un menos. Puedes ajustar la posición de la palanca del regulador usando la corona ubicada a las cuatro en punto. De esta forma, es posible microajustar la precisión del movimiento del reloj sin tener que abrirlo ni buscar ayuda de un relojero. ¡Alucinante!

Ver la posibilidad de regular mi reloj yo mismo a través de un una sencilla corona autobloqueante adicional, me da una experiencia bastante encantadora. Encontrar esto en un sencillo y económico reloj vintage fue también un poco extraño. Lo mas lógico hubiera sido verlo en la decorada esfera de una marca cara y exclusiva, pero asi de grande y genial es el mundo de la horologia mecánica amigos, siempre tiene una oportunidad mas de asombrarnos con sus maravillas.