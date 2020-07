Reportajes de los lectores: Presentación del Orient Ray II

Hacía ya mucho tiempo que no había cabida a ningún reportaje de los lectores. Después de El concepto de los Casio F/W por WR_100, La soledad del Héroe por Pedro L y Los últimos Casio F por Pepe Casio; hoy damos la bienvenida a Sergi, quien se estrena en esta sección, ¡y de qué forma! Ya me habría gustado a mi que mi primera reseña hubiera sido como la de él.

Para los que lo conocemos, en su humilde modestia la ha decidido bautizar como Presentación del Orient Ray II, si bien para mi es una exhaustiva review en toda regla.

Análisis del Orient Ray II por Sergi







Buenos días queridos lectores de la Bitácora de Guti. Vuelvo a redactar una humilde entrada con mi última adquisición. Antes de entrar al «trapo», agradecer a nuestro querido D. Javier su gran labor cultural; porque sí, los temas tratados en sus entradas son cultura.

No pretendo con la presente aportar nada al mundo de las «revisiones«; ni hacer alarde de conceptos que escapan, en muchos sentidos, a mis conocimientos y planteamientos. Así pues, pido perdón preventivo por errores y omisiones. «Anem» (vamos).

¿Por qué lo adquirí?

Mi colección es muy escasa y de valor económico relativamente bajo. Ésta se alimenta de 2 Casio, 1 Viceroy automático y varios relojes parados anclados en el «sueño de los justos». Así que decidí ampliarla, después de importunar al bueno de Javier, recibir buenos consejos de D. Ricardo y revisar a «San Google». Por otro lado, cómo cerraba un período importante de mi vida, tampoco me parecía mal esta discreta inversión. Así razonada la toma de decisiones, que me llevo a aliviar mi «gusa» (odio el termino enableo, o como se escriba) os presento el Orient FAA02005D9 (Orient Ray II).

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 41,5mm de diámetro sin contar la corona. 13mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Rotativo unidireccional Cristal Mineral Lumen Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Correa goma/resina de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, día de la semana Resistencia al agua 20 ATM (200M) Peso 168g Movimiento Orient F6922. 21.600 vph. 21 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual y parada de segundero Prestaciones 40h de reserva de marcha. -15/+25 segundos/día Origen Japan Movement Garantía 2 años PVP 299€. Oferta 131€ en Watches111 Distribuidor Orient Watch / Platisur

Presentación

El reloj al igual que el Orient Kamasu de D. Javier, me vino con el mismo embalaje. Es decir, sobre caja de cartón blanco de buena calidad (papel satinado); caja interior imitación piel de negro oscuro, de la cual destacamos un frontal firmado de metal. El tamaño, sinceramente, me parece perfecto, ya que me gustan las cajas pequeñas y funcionales. El interior de la misma está forrado en terciopelo blanco con cojinete del mismo color.

Es una caja genérica suficiente para un precio como el pagado, tal vez, en precios superiores se podría esperar un empaquetado de mayor calidad. Por curiosidad aquí tienen el precio de la misma y sus características: https://www.orientuhren.de/Zubehoer/Original-Uhrenbox-C6WB2::134.html.







Construcción y diseño

Estamos ante un reloj de acero, de aspecto evidente sin ser exagerado o mayúsculo. Apto para muñecas discretas, finas o sin ánimo de quedar pegadas a un reloj (con licencia de D. Francisco Quevedo). A ello le ayuda la altura del mismo y ser corto de asas.

El diseño de Orient Ray II se puede clasificar como de estilo buceo (Diver), en comparación a su hermano gemelo Mako II con un «pronto» más formal. Así destacan los índices horarios 12, 6 y 9 en forma de trapecio (isósceles) y el resto de forma circular. Por el contrario a las tres podemos observar una doble ventana con bisel plateado que nos muestra día de la semana y mes. Gran acierto por parte de Orient y bastante típico en sus modelos. En cuanto al día de la semana y mes, destacar que está en dos idiomas (español e inglés), utilizando el rojo para el domingo; siendo el resto negro sobre fondo blanco.

Diferencias

– Índices horarios: trapecios y círculos.

– Bisel: numeración, marcador de comienzo.

– Sin lumen en segundero.

– Manecilla horaria.













En cuanto a las manecillas, reafirmando la visión Diver / Buceo, se presentan en forma de espada, siendo la horaria notablemente más corta y en forma de «jeringuilla». Sendas con borde plateado y un generoso lumen. También destaca la segundera en forma de flecha (saeta), donde la parte superior se muestra de color rojo con una pequeña cantidad de lumen, y en la parte final un pequeño contrapeso de color plateado.







El bisel es giratorio y unidireccional de 120 clics. Se muestra de color azul a juego con la esfera. De accionado cómodo y legible, incluso en la oscuridad; puesto que tiene un puntito con lumen en el indicador. El material es de aluminio, material por todos conocido por «El te vas a marcar más pronto que tarde».

La esfera se presenta de un color azul marino profundo, típico de la marca. Es extraordinario observar cuando inciden los reflejos en ella, mostrando el efecto tornasolado (sunburst). En cuanto a los detalles son escasos; a las doce nos encontramos el logotipo de la marca, con los dos leones sujetando la O; el nombre de la marca en mayúscula con la leyenda «Automátic». A las 6 encontramos el «Water Resistant» y «200m». Cabe destacar el nada refinado logo de la marca, en comparación a otros Orient, por ejemplo los tres estrellas. La verdad es que es el único punto negativo en diseño estético (sin foto ampliada queda bastante pobre).













La corona es roscada y viene firmada; protegida por un poderoso y evidente guardacoronas; que si bien realiza su cometido; dificultada enormemente el uso de la corona. La trasera roscada, como no podía ser de otra manera, es ciega con un grabado central de dos delfines en forma circular; complementada por leyendas informativas del reloj; modelo, resistencia al agua, material…



















Opté por la correa de caucho, goma o resina. Sí, no hice caso a D. Javier (mea culpa). Esperemos que D. Gregorio de Diloy, pueda ayudar a compensar esta decisión. La correa tiene cierta anchura y se le nota una buena calidad, el color es negro mate de 22mm. La hebilla es simple, no está firmada y es de acero cepillado.

La correa presenta un detalle del logotipo de los dos delfines en forma circular; todo un detalle. Como curiosidad su precio es de 30 euros y es la misma para el modelo Mako II y Kano. Al Ray II le iría bien una nato de cuero, correa marrón envejecida o milanesa gruesa.



















Luminosidad

El lumen es generoso en cuanto a aplicación. Si bien la duración no es muy elevada, la cantidad y la buena disposición del mismo lo hacen muy representativo del reloj.







Cabe destacar la manecilla de hora que muestra un doble en el lumen. Así como la segundera detalle que no tiene el modelo Mako II.

Movimiento y funciones

En el interior late una auténtica joya, 21 para ser exactos. El calibre F6922, que ya explicó Guti en su revisión del Kamasu, es un auténtico lujo y no me extenderé más en él. Cabe decir, que es un completísimo calibre de manufactura japonesa. Rotor de carga bidireccional, oscilación 21.600 vph, reserva de marcha de 40 horas y un desfase máximo de entre –15 y +25 segundos/día.

Mi modelo cuenta con una desviación actual de +7 segundos al día; tras un uso intenso (tres días seguidos). Se puede considerar magnífico. Me llama la atención el movimiento refinado y elegante continuo de la trotadora (segundero). A las funciones de días de la semana y día del mes se accede la corona en posición 2.







Sobre el vendedor

Es una auténtica pena haber de recurrir a la no distribución oficial cuando en España queremos un Orient Watch. Porque realmente los precios ofrecen unos márgenes altos. Este tema ha sido aportado por D. Javier en muchas ocasiones ( en…) Por lo que no me extenderé. En cuanto al vendedor Watches111 / DVDbarato.com, empresa española, me ofrecieron constante información de cómo iba el pedido, entrega en plazo y me hicieron un regalo que es de agradecer.

Conclusiones







El Orient Ray II o en su defecto Mako II es un extraordinario reloj para adentrarse en el peligroso a la par que satisfactorio mundo de los relojes mecánicos. Es más, me parece una pieza excelente con historia y rendimiento contrastado (inicio de la serie Mako 2004) que posiblemente se convierta en un clásico en un par de décadas, por lo cual recomiendo su adquisición o permanencia en la colección de todo amante de este campo.

La competencia asiática en cuanto a materiales (zafiro, movimiento Seiko o Miyota) claramente sale ganando. No obstante, al menos a mí me da más tranquilidad ponerme un Orient que un Pagani, Parnis… También es cierto que para poder optar a un margen diferencial aceptable, has de ir al mercado gris o el asiático. Aunque buscando un poco en Alemania se puede optar por el modelo presentado por 168€ en distribución oficial.

Invicta también es una marca que puede competir en cuanto a materiales y funcionamiento. Siendo sensiblemente inferior en precio. Pero estéticamente, creo que no hay color. El grabado en el lateral me parece hortera y siento más afinidad a una manufactura japonesa.

▲ Más ▼ Menos Relación calidad precio.

Aceptación por el mundo del reloj. Bisel aluminio.

Lumen de escasa duración.

La distribución en España.

Para finalizar me gustaría agradecer a D. Javier por esta oportunidad, así como su amistad y ayuda en esta decisión. MOLTES GRÀCIES.