Reportajes de los lectores: Reebok Club C. Las zapatillas de los 80

En esta reseña la novedad es que abandonamos el mundo de la relojería

para centrarnos en el del calzado, en esta ocasión de carácter deportivo, un sector en el que no puedo llegar a la altura de Sergi y en donde quedará claro su experiencia y su facilidad de explicación.

Reebok Club C las zapatillas de los 80 por Sergi

Me gustaría agradecer a Javier la posibilidad de exponer esta reseña; así, como, a los penitentes lectores que se atrevan con mi redacción. Mil perdones por lo errores y valoren mi atrevimiento.

Cuando hablamos y adquirimos unas zapatillas estamos reflejando la tendencia actual de convertirse en el calzado predominante a nivel mundial. Las razones van desde un cambio de los “lugares de trabajo”, pasando por los códigos sociales de la “vestimenta”, para llegar a estándares de comodidad. Sea como sea, los usos del calzado sport hoy están generalizados y contemplan dos tipos de mercado: el de uso común y el del mercado del lujo.

Las zapatillas aquí presentadas forman parte de los modelos icónicos de los 80 y son un ejemplo de cómo la moda es cíclica dominada por los mercados. Espero que les guste.

Ficha técnica

Género Unisex Marca Reebok Club C 85 Estilo Tenis / Zapatilla urbana / Vintage Color Blanco con detalles azules Suela y mediasuela Goma en pieza única Empeine Piel y piel sintética Interior Textil con plantilla pegada Tecnología N/D Fabricado Vietnam Precio 89,95€ (marca caja). Oferta 23€ [Precio muy variable]

Historia de la marca

Hablar de Reebok es adentrarse en una de las marcas deportivas con mayor representación y trayectoria de la historia del calzado deportivo. Que resumiré por motivos de tiempo, espacio y paciencia.

En 1895 un niño de 14 años idea unas zapatillas con púas que ayudaran a los atletas a mejorar su rendimiento. Cinco años más tarde, con la edad de 19 años, funda JW FOSTER para posteriormente denominarse JW FOSTER AND SONS hasta que en 1958 pasa a su nombre conocido de REEBOK, término tomado de la palabra «africans rhebok» (antílope pequeño muy rápido).

Así el verdadero cambio cualitativo y, a la par presente, fue su introducción en el mercado norteamericano al principio de la década de los 80 de la mano de Paul Fireman, que adquirió los derechos para EEUU. Donde obtuvieron un éxito de ventas de la mano de modelos míticos, la diversificación (zapatillas de aerobic destinada a mujeres), tecnología muy funcional (PUM) y mercadotecnia (O’Nell, Alien…)

En la actualidad (2021) la empresa pertenece a Authentic Brands Group (ABG) después de casi dos décadas donde la marca perteneció a ADIDAS. Cuyo objetivo principal era expandir su grupo empresarial en USA, acción que no logró a la vista del resultado de la venta. Pero sigamos con la zapatilla.

Las Reebok Club C 85 son una adaptación del modelo Revenge. Es decir, la apuesta de la marca en el segmento tenis/deporte en general contra las Adidas S. Smith y las Nike Court. Curiosidades del destino, la evolución tecnológica ha hecho que estas zapatillas sigan compitiendo, pero olvidando el segmento para el cual fueron creadas. En la actualidad rivalizan en el nicho de calzado urbano.

Como indica su nombre salieron al mercado en 1985 con la denominación de Reebok Club Champion 85. Actualmente hay disponibles diferentes versiones: colores (suela y empeine), formas, presentación del logo, material (ante y cuero)… Se reeditaron en 2016 y 2019 con motivo de conmemorar su 35 aniversario.

Diseño y material

Nos encontramos con un diseño clásico (años 80) proveniente del segmento del tenis. Por tanto, equilibrado y dotado de elementos y tecnologías de aquella época. Es un modelo considerado unisex aunque no tanto como las Stan Smith, A mi particularmente me resultan más masculinas. El material que utiliza esta zapatilla es el exterior de piel y “otros”, la suela de goma y el interior de textil.

Suela y entresuela

Encontramos una suela y media suela de molde en pieza única en goma; posiblemente PU en color blanco mate. La suela tiene forma de espiga romboidal propia del modelo original. Sus surcos son poco pronunciados cuya función era mejorar el deslizamiento y evitar la acumulación de tierra (arcilla). También se observan tres hendiduras en los laterales a la altura del metatarso, cuya función es mejorar la flexión. Así como tres círculos concéntricos en la parte media superior con la indicación “sin marca”. Por tanto, una suela «indoor» clásica.

La entresuela, como indicábamos anteriormente es de Goma (PU) , destaca por el cosido y pegado por el perímetro de la horma, dejando el interior a la vista. Con este diseño nos aseguramos una más que aceptable unión y evitando el temido despegue de otros modelos populares.

Upper: talón, cordonera laterales y empeine (lo más interesante).

Talón y plantilla

En la parte interior nos encontramos un acolchado en acabado de microfibra que envuelve toda la boca de la zapatilla y su grosor comprende medio centímetro. Tiene por misión la sujeción de esta parte del pie y generar cierta comodidad. La plantilla es pegada, ciertamente cómoda. El color azul marino destaca con dibujo que se repite en el lateral.

En el exterior destaca el nombre de la empresa, inscrita en una sobrepieza de color azul. Entre ambas partes oculta (interior y exterior) nos encontramos una pieza dura que mejora la estabilidad del pie, común a todas las zapatillas.

Cordonera y lengüeta

Nos encontramos una cordonera simple con su reborde en sobrepieza. Tiene de siete ojales directos sobre la piel. Manteniendo la misma proporción de distancia, excepto el tercero que se desplaza hacia el interior. Su función es sujetar el empeine. Por lo que hace a la lengüeta en su interior es acolchada del mismo material que cierra el talón.

Destaca que el material utilizado es piel sintética y está perforada a mitad para ayudar a la transpiración del pie. Esta práctica es más habitual de lo que se pudiera parecer, aunque tiene una lógica. Este compuesto sintético es más flexible y blando que la piel, por lo que mejora la adaptación de la misma a los diferentes empeines que se calcen las zapatillas. Un ejemplo notable de este uso es en las botas de baloncesto. Para finalizar corona la lengüeta uno de los logotipos clásicos de Reebok con una especie de escápula con el nombre de la marca.

Empeine y laterales

El empeine es simple con una puntera de cinco centímetros de piel. Elemento que la diferencia de la Adidas S. Smith y de las Nike Court. Semejante a las Olimpo J Hayber o a las Adidas Lendl. Encontramos tres líneas de agujeritos para mejor la transpiración. Como elemento destacado encontramos en los dos laterales una sobre pieza que sale de la cordonera y termina en el parte anterior al talón. En cuya parte lateral exterior encontramos un bonito logo donde destaca la forma de pendón.

Sensaciones

Es una zapatilla dura y consistente; con un agarre suficiente pero no destaca en esto sentido sobre las zapatillas de ese estilo. En lo que sí que suma es en su composición de refuerzos y su sincronía estética: bien proporcionada y llena de detalles interesantes que dotan a la zapatilla de personalidad. Su historia y estilo “ochentero” son lo que más me llama la atención. Al existir tantos modelos diferentes cabe la posibilidad de encontrarlos a un precio ganga, no obstante, su precio de venta oficial me parece un tanto excesivo. Si encuentras un buen precio tendrás una buena zapatilla.

