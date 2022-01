El reloj como símbolo de estatus

Con cierta frecuencia me escriben preguntándome sobre aspectos relacionados con la relojería que personalmente no me interesan, y con los que discrepo. Me estoy refiriendo a pesquisas arqueológicas sobre piezas determinadas, una tarea que su propietario puede llevar perfectamente a cabo; tasaciones de piezas horológicas; mejores relojes a la hora de invertir dinero; y también recomendaciones acerca del prestigio y el status.

En cuanto a esta última faceta, la del reloj como símbolo de status, me puse a reflexionar sobre ella y me di cuenta que pese a ser algo no compartido por mi forma de pensar, sí que tenía algunos puntos en común que podría llegar a racionalizar. Tradicionalmente se ha hablado muchísimo sobre el estatus, grandes pensadores han discurrido más y mejor de lo que yo lo podré hacer, así que permitidme que comience por el libro «Ansiedad por el estatus» (Status Anxiety) del filósofo Alain de Botton donde nos relata:

«Los beneficios de un estatus elevado no suelen limitarse a la riqueza. No deberíamos sorprendernos de que muchos de los que ya son ricos sigan amasando fortunas que van más allá de lo que podrían gastar cinco generaciones. Sus empeños únicamente resultan peculiares si insistimos en que la creación de riqueza sólo sigue una lógica estrictamente material. Tanto como el dinero, buscan el respeto que puede derivarse del proceso de acumulación. Pocos de nosotros somos estetas y sibaritas decididos, pero casi todos tenemos ansia de dignidad, y si una sociedad futura nos ofreciera amor a modo de recompensa por la acumulación de pequeños discos de plástico, esos objetos sin valor no tardarían mucho en ocupar un lugar preferente entre nuestras más fanáticas aspiraciones y ansiedades«.

Expone que en efecto la necesidad y la satisfacción del estatus van más allá de lo económico, exponiéndonos una hipótesis graciosa y a su vez muy clara con el ejemplo de los discos de plástico. Concuerdo totalmente en ella, pero en el mundo real el status no es así, por más que nos quieran hacer creer, básicamente se compra con dinero.

Si no fuera así, pocos adquirirían un automóvil de marca premium como el Mercedes-Benz C 300 de 56.000€ cuando por 34.000€, casi la mitad, tienes un vehículo equivalente de una marca generalista o prime como es el Škoda Octavia RS 2.0 TSI. Es fácil de ver como desde las última 4 o 5 décadas un coche ha sido un claro símbolo de estatus. No obstante cada vez lo es menos, y eso tiene una explicación.

Un coche sólo se puede usar en determinados momentos del día, por ejemplo yendo al trabajo o saliendo a cenar a un restaurante caro. Ello limita las posibilidades de que tus iguales te vean subido en él. En cuanto a prestigio le sigue la ropa y los complementos; un abrigo de marca reconocida y además relativamente visible, unos buenos zapatos… Que sin embargo se enfrentan a un problema similar, la marca no está tan visible ni es tan identificable como en un coche, pero sobre todo son artículos que no puedes lucir a diario. Si nos imaginamos llevando cada día la misma gabardina, más que aumentar el estatus lo que pensarán es que somos unos «tiesos» y bajaremos de escalafón social.

Ya comentaba que son valores que no comparto, pero que me llevan al origen de mi afición relojera. Los relojes se pueden disfrutar cada día y a cualquier hora. Llevados al lado social, en cualquier momento te pueden ver con ese reloj, y debido a la poca cultura relojera que hay en nuestra sociedad, si es con brazalete de acero puedes incluso vestirlo a diario sin que piensen nada mal de ello. Recordad que según el protocolo si el guardatiempo es de correa de cuero ésta tienen que ir en consonancia con nuestro cinturón y calzado.

Por el precio de lo que cuestan una llantas de 18 pulgadas parte del equipamiento opcional del BMW Serie 1, unos 2.500€, puedes hacerte con un reloj que te haga subir más rápido por esa escalera social de la que estamos hablando.

Sin olvidad que un reloj de prestigio sigue siendo un regalo aceptado y valorado en ocasiones memorables. Una pieza lujosa no desentona como regalo de pedido, como aniversario de trabajo, o para conmemorar cualquier otra ocasión especial. Sin embargo, unas llantas de 18 estarían fuera de lugar. Una joya, unos buenos zapatos, o un traje caro son complementos que también entrarían en la ecuación, pero con el inconveniente que a diferencia de los relojes o los automóviles, no llevan la marca completamente visible, requiere una explicación previa a nuestro interlocutor. Me imagino que por esa razón la ropa deportiva premium lleva tantos logotipos que parece que estés esponsorizando tu mismo a la marca.

Personalmente siempre he dicho que si necesitas un objeto para recordar ese evento, es que en realidad no fue algo importante para ti. Como la mayoría de los que amamos los relojes y les damos importancia, recordamos el reloj que llevábamos en nuestro primer trabajo, o aquella pieza en la muñeca cuando nos hospitalizaron. Son los recuerdos lo que hacen al reloj, y no lo contrario.