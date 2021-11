Reportaje de los lectores: El primer diver GPS

A continuación de Complicaciones relojeras. Las dos Regulator (II) y de Complicaciones relojeras. Las dos Regulator seguimos dando cabida a los reportajes de los lectores en esta ocasión repitiendo invitado con el maestro ARBcuentatiempos.

En esta ocasión nos hablará de una marca de la que considero que es un experto, la japonesa Citizen, pero además lo hará desentrañando en profundidad uno de sus modelos más avanzados. No quiero desvelaros el misterio, así que os dejo con él.

El primer diver GPS. Se abre un nuevo camino. Por ARBcuentatiempos

Con el de hoy inicio una dupla de artículos que giran alrededor de una de mis marcas favoritas de relojes. Hablo de Citizen, específicamente en su línea principal de producción Eco-Drive.

En este primer material les hablaré sobre un gran reloj, único hasta ahora y primero de su tipo en el mundo. Que reúne en si todos los recursos que más valoro en un reloj. Ahora mismo es el reloj que más recomiendo y que estoy en fase de posible adquisición a corto o mediano plazo.

Algo mágicamente, me gusta pensar, no conozco la fecha exacta, pero podemos asegurar que bastante anterior al primer semestre del 2020, las musas del diseño bajaban de fiesta y alumbraban el bombillo creativo a un despierto japonés miembro del equipo de investigación y desarrollo de Citizen Watch Company. La novedosa idea que vino a su mente no se había puesto en práctica nunca antes en toda la industria de fabricación de relojes pulsera de manecillas. Estoy seguro que el inteligente japonés no podía imaginar que su proyecto vivía como nebulosa soñada desde hacía tiempo en la fantasiosa imaginación de un sencillo caribeño, aficionado a los trueques de guardatiempos y seguidor incansable de los avances del mundo del reloj: un servidor. Admirador de los tecnológicos relojes radiocontrolados y su versión mejorada, los ultra rápidos GPS, y seguidor inveterado de los relojes de buceo, duraderos y robustos.

Siempre soñé con tener unidas en un solo reloj estas dos características que disfrutaba en relojes separados. Imaginaos la expresión de asombro en mi rostro al ver el anuncio por parte de Citizen, de la puesta en venta del primer reloj Diver con sincronización GPS incorporada. Una cosa quedó inmediatamente clara en mi mente: cualquier cosa que hiciera bien o mal este reloj, trataría por todos los medios que lo hiciera en mi muñeca. Atónito, también comprobaba que además le habían incluido multitud de recursos que no figuraban ni siquiera en mis sueños. Algunos de ellos desconocidos y nuevos para mí. Cosas impensables hasta la fecha en un reloj diseñado para trabajar en el ambiente marino, con norma ISO 6425 de reloj para buceo. Recursos que expondré a continuación no sin antes decir el nombre del modelo y su número de referencia:

Se trata del Citizen Eco-Drive Satellite GPS Diver CC5001-00W.

Como pueden observar en la imagen estamos ante un reloj moderno y colorido, que se inserta dentro de la afamada serie Promaster, atestiguando 200 metros de resistencia a la inmersión real en agua. Una magnifica pieza de relojería con su caja fabricada en Super Titanium usando tecnología Duratect Titanium Carbide, sumándole tratamiento MRK7. Todo esto lo hace unas 7 veces más resistente a la abrasión que el titanio normal, pero a la misma vez pesando solo 116 gramos, lo que lo convierte en un reloj notoriamente ligero para el tamaño que tiene. La caja de la referencia primaria es de color plata y su esfera verde selva. También existe una segunda versión con tratamiento DLC en caja color negro humo y esfera azul pelágico.

Su corona es roscada, tiene el logo Promaster grabado a relieve y está ligeramente embutida en la caja en la posición de la hora 3, no tiene guarda y está flanqueada por dos mandos en las posiciones de las horas 2 y 4.

El cristal frontal es de zafiro plano con capa antirreflejo. Su fondo de caja es cerrado herméticamente por una tapa roscada maciza (sin ventana de cristal). La correa del reloj es de resistente Uretano negro, con el cierre tipo hebilla (trabilla) ajustable. La caja de forma circular (redonda) es completamente simétrica, tiene un diámetro de 47 milímetros y un alto de 15,6 milímetros, las asas algo cortas para una caja de ese tamaño, auguran un agradable confort en muñeca. el espacio entre asas para alojar la correa es 22 milímetros, todas las medidas dentro de lo normal para un reloj tipo Diver.

Como todo buen buzo se precia de un bisel que gira unidireccionalmente en sentido antihorario, está grabado a relieve y adornado con esmalte negro. Posee el obligado punto de lume en la hora 12 cumpliendo así con este importante requerimiento de la norma para relojes de buceo ISO 6425. En la esfera resaltan sus anchas manecillas diver tipo catedral. Los índices son aplicados en formato de puntos color gris claro. Luciendo todo, el acostumbrado lume de calidad usado por la marca. En este, como en todos los Diver de Citizen, ha sido aplicado sin escatimar, de forma abundante.

Invadiendo la zona de las horas 7 y 8 se incluye un subdial que actúa como parte del calendario perpetuo en su escala semanal, usando la misma manecilla para la muestra de reserva de energía (5 niveles), además el reloj posee bajo demanda una novedosa función que muestra el nivel de luz que está incidiendo en el panel fotovoltaico debajo de la esfera. Usando para esto la manecilla segundera central desplazándose sobre una escala ascendente que comienza en las 12 en punto y termina en la hora 6. Mientras en la posición de la hora 3 se observa la habitual ventanilla que muestra el día del mes con dígitos negros sobre fondo blanco. Como detalle atípico se tuvo el cuidado de asignarle un pequeño punto triangular de lume en el lado izquierdo del marco de esta abertura para la fecha. Se logra así una armonía en la imagen luminosa de la esfera cuando la observamos en absoluta oscuridad. La aguja del subdial no lleva lume. Esto se ha hecho de forma intencionada para evitar distracciones cuando se usa el reloj en las profundidades.

Si hay un apartado en este reloj con el que literalmente alucino es su motorizado corazón. El modernísimo calibre F158 Eco-Drive Satellite Wave de este reloj es «la crème de la crème» del segmento de movimientos avanzados de Citizen, al incorporar el Modo Buceo a los ya conocidos supertecnológicos calibres de gama alta con sincronización GPS (F900, F150, etc) En este modo Citizen se luce incorporando un protocolo seguro que no permite utilizar los demás recursos motorizados del reloj mientras está sumergido el reloj, buscando así una seguridad máxima para el uso bajo la superficie.

Una característica técnica muy importante de este calibre es su precisión. Se hizo un trabajo serio en este sentido, no dicen desde la marca que sea un termocompensado pero todo hace pensar que sí, al reportar unos ajustados ±5 Segundos al mes cuando el reloj trabaja desconectado de la sincronización GPS. Esto suma una tasa de solo ±1 minuto de desfase al año. Una respetable cifra que ya quisieran homologar muchos relojes suizos, tanto mecánicos como cuarzos, de precios considerablemente más altos. Dispone de reserva de energía de 2 años en uso y hasta 7 años con la función de ahorro de energía activada en absoluta oscuridad. Otra cifra para respetar. Compárese con los exiguos 6 o 9 meses que ofrecen la mayoría de relojes solares del mercado.

La sincronización vía satélite de la señal horaria, es la más rápida del mundo, según Citizen, una cifra de solo 3 segundos para completarse la misma. Con un área de recepción mundial sin zonas oscuras. Además cuenta con recepción de la posición geográfica, o como ellos lo llaman «Función de adquisición de información de la posición» también vía GPS, con una demora de 30 segundos a 2 minutos. Este último hasta donde yo sé, un recurso vanguardista en relojes de manecillas, disponible únicamente en guardatiempos con GPS del segmento más alto.

Sin mencionarlo por su nombre (Perfex) en el manual de instrucciones, este reloj posee una característica muy top que sólo he visto en unos pocos relojes más dentro del catálogo de Citizen: La función de detección de golpes y caídas, también tiene las más comunes funciones de comprobación de la posición de referencia de las manecillas y la función de corrección de posición de las agujas. Aunque para completar el estándar Perfex le falte la resistencia a pulsos de tipo nuclear. También cumple con la norma JIS1 de resistencia magnética y el estándar último de cantidad máxima permitida de níquel.

Otro plus poco visto en relojes de buceo del que dispone este gran reloj, es el modo hora mundial con descuento del horario de verano (DST) hábil hasta 38 zonas horarias de acceso rápido, algo muy útil para personas que viajen a menudo entre distintos husos horarios. También es meritorio reseñar como en el aro interior que muestra las ciudades de cada zona horaria se incluyen 8 zonas de buceo importantes alrededor del mundo. Un detalle especial para dar tema de conversación a inversionistas aficionados y profesionales y por supuesto para ser usado por ellos.

Es algo conocido pero siempre es bueno reafirmar que todos los parámetros y especificaciones técnicas que ofrece Citizen son de fiar, al ser esta marca muy parecida a Casio en la información que brindan, siempre dejan un margen positivo a favor del usuario y nunca engañan. Muchos ignoran que la mayor parte (aunque no todas) de estas características de usabilidad son relativamente fáciles de implementar en un reloj digital, pero muy difíciles de conseguir en un reloj de manecillas como este. En este caso, se puede decir que más notorio aun, dado que Citizen ha logrado habilitar tantas funciones en un reloj con una esfera limpia y despejada, necesaria para la correcta lectura en profundidades donde falla la concentración.

Como única carencia le señalo un detalle menor: El reloj sólo se puede adquirir con correa de Uretano (viene con una extensión adicional para uso con traje de neopreno) Citizen no da la posibilidad de comprarlo con armis de titanio, algo que sería ideal para algunos amantes de la durabilidad, la correa de Uretano es muy resistente pero al final es perecedera. Dependiendo del uso que se le dé y de la cantidad de horas de exposición a la luz directa del sol, al cabo de 2 o 3 años inevitablemente habrá que ir a por una refacción de la misma. No obstante por la medida estándar entre asas que posee este reloj, tiene solución fácil comprándole un armis de titanio de calidad de las tantas opciones que existen online. Poniéndonos exigentes y tal vez como gusto particular mío me hubiera gustado que tuviera un poco de asimetría en la caja y por ponernos a pedir, una pequeña guarda para la corona me complacería mucho.

Otro factor a tener en cuenta es que lamentablemente no hay como saber si el movimiento viene montado en joyas debido a que Citizen no acostumbra a incluir este dato en sus especificaciones, sólo abriendo la tapa trasera se puede comprobar este importante dato. Algo que difícilmente se haga por la característica Solar que hace muy innecesario el tener que abrir este reloj. Con respecto a esto y cómo dato adicional sacado de mi propia experiencia puedo asegurar que las veces que lo he hecho en calibres de gama alta de Citizen, siempre han llevado de 11 a 15 joyas con información incluida en la parte trasera del calibre y algunas joyas visibles a simple vista. Así que este no tiene por qué ser menos y debe contar con esa ventaja de durabilidad en sus puntos de rozamiento.

De cualquier forma les advierto que hay algo en este reloj que solo quien ha podido usar por un tiempo prolongado un reloj con un calibre motorizado como este, sabrá el tipo de experiencia de usuario que proporciona. Nada que ver con un cuarzo normal ni con ningún otro tipo de reloj. Es algo que tienes que sentirlo para poder hacerte la idea. Ningún artículo puede proporcionarte eso. También les advierto que su puesta a punto y configuración es bastante compleja y se debe hacer con el manual en la mano. Incluso así, por el lenguaje técnico que posee, muchos necesitan ayuda especializada para hacerlo.

Su precio de venta abarca entre los 750 y los 1000 EUR/USD. Una vez más Citizen hace gala de su fortaleza ofreciendo calidad-precio y desbancando completamente a la competencia tecnológica de Seiko Astron y Casio GPS analógicos de gama alta al ofrecer un reloj superior en menos de la mitad del valor de venta de estos relojes. Algunos dirán, son casi 1000 para ver la hora. Sean felices ustedes con un Casio de 30 o con un Suizo de 500… Jamás sabrán lo que es tener este pedazo de alta tecnología en la mano.

¿Mi opinión? Un precio muy contenido para lo que ofrece. Este reloj hace que mi corazón se derrita de lujuria, y también hará que se derrita mi billetera. No me importa, veo que se toma muy en serio su trabajo como instrumento de precisión, eso es algo no común en la industria relojera actual donde cada vez más se busca invertir menos para aumentar ganancias. Aquí se nota un gran trabajo e inversión en investigación y desarrollo. Añadiendo a esto, brilla y quedará para la historia como el primer reloj de buceo con sincronización GPS. Me mojaré bien mojado, ¡Voy a por él!

Resumen de Especificaciones técnicas

Marca : Citizen.

: Citizen. Modelo : Eco-Drive GPS Diver 200m.

: Eco-Drive GPS Diver 200m. Referencia : CC5001-00W.

: CC5001-00W. Caja : SuperTitanium (Duratect Titanium Carbide).

: SuperTitanium (Duratect Titanium Carbide). Correa : Urethane (con banda de extensión).

: Urethane (con banda de extensión). Cristal : Cristal de zafiro plano antirreflejo.

: Cristal de zafiro plano antirreflejo. Diámetro y espesor de la caja : 47,0mm x 15,6mm.

: 47,0mm x 15,6mm. Peso : 116 gramos.

: 116 gramos. Ancho de pulsera : 22 milímetros.

: 22 milímetros. Calibre : F158.

: F158. Generación de energía : Fotovoltaica Eco-Drive.

: Fotovoltaica Eco-Drive. Desfase : ±5 Segundos al mes con GPS off.

: ±5 Segundos al mes con GPS off. Función de adquisición de información de la posición.

Función de recepción automática de la hora.

Función de visualización de la cantidad de energía acumulada.

Indicador de nivel de luz incidente.

Función de modo de inmersión.

Función de hora mundial (38 zonas horarias).

Función de hora de verano.

Calendario perpetuo.

Función de detección de golpes.

Función de comprobación de la posición de referencia.

Función de corrección automática de manecillas.

Resistencia magnética de clase JIS1.

Níquel compliant.

Función de aviso de carga insuficiente.

Función de prevención de sobrecarga.

2 años de garantía internacional.

Hecho íntegramente en Japón.