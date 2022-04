Seiko Clocks QHL083 (Victory Marathon)

Tras el decepcionante chasco con el Seiko QHL062 (Victory Mini Marathon) y su display invertido decidí repetir con el capricho, en esta ocasión es el Seiko Clocks QHL083Y llamado también «Victory Marathon» porque aunque respeta el diseño del QHL062Y, es algo más grande y por fin con incorpora un LCD positivo.

El precio es todavía más elevado, aunque porcentualmente a lo que ofrece no sube tanto. ¿Habré acertado esta vez? ¡Sigue leyendo y lo comprobarás!

Ficha técnica

Género Sobremesa Caja Plástico. 17,60 X 7,60 X 4,20cm (17,60 X 15,80 X 6,50cm con el soporte) Pulsadores 1 superior y 3 traseros Esfera LCD Bisel Plástico Cristal Plástico Iluminación Sí Trasera Plástico Soporte Metálico amarilla Funciones Hora, minutos, segundos Resistencia al agua No Peso 370g Movimiento N/D Complicaciones Calendario programado, alarma, cronógrafo Prestaciones +/- 30 segundos/mes. 1 año de autonomía Origen Japón. Made in China Garantía 2 años PVP 65€ Distribuidor Seiko Clocks / Grupo Cadarso – Geresa

Introducción

Estaba por saltarme la introducción, ya que no deja de ser una variante algo más grande al Seiko QHL062 (Victory Mini Marathon) que ya pudisteis ver. No obstante me voy a permitir repetir las imágenes ilustrativas sobre la maratón de Tokio y su asociación con los Juegos Olímpicos.

Como de costumbre en Seiko Clocks, los Victory Marathon están disponibles en varias opciones, pero me sorprende que en menor número que los Victory Mini Marathon, señal de que quizás hayan tenido menos éxito:

QHL083Y : Cuerpo amarillo.

: Cuerpo amarillo. QHL084G: Cuerpo dorado.

Presentación

Estamos con un empaquetado similar al del Mini Marathon, aunque lógicamente de dimensiones algo más grandes. Es simple, pero está bien desarrollado. La parte frontal muestra una representación del producto.

Y la trasera mantiene las características clave del QHL083, por otro lado idénticas a las del QHL062 (Victory Mini Marathon),

Es interesante el adhesivo en el lateral, mencionando a Seiko Watch Europe con sede en Holanda, algo que nos indica que este producto no ha pasado por el importador designado para España.

Se mantiene la etiqueta en el lateral que incluye el nombre del modelo así como una representación del mismo.

La dotación es similar, con instrucciones en diferentes idiomas separadas en diferentes libritos.

Al abrirlo encontramos el reloj con un adhesivo transparente en el LCD imitando su presentación y de nuevo enfatizando las funciones principales.

Diseño y construcción

Aunque el armazón sigue siendo del mismo plástico amarillo con apariencia de buena calidad que ya conocemos, el tamaño aumenta bastante. Con el soporte colocado son 176 X 158 X 65 milímetros, aproximadamente como una radio-transistor. Sin el soporte la altura se reduce hasta los 76mm. Es un tamaño que le da más vistosidad al reloj.

La parte trasera es idéntica con la salvedad del tamaño incrementado. Tres botones para ajustarlo (Mode, + y -), el interruptor de la alarma y el compartimento para las dos pilas AA.

El soporte sigue siendo de metal, habiendo crecido en proporción al reloj de manera que sigue siendo suficientemente robusto. Al igual que en su hermano pequeño se puede extraer fácilmente.

En la parte superior tenemos el pulsador que activa la iluminación, aunque ahora ya no ocupa casi todo el ancho sino solamente la parte central. Me imagino que para facilitar su accionamiento tanto si se pulsa en un extremo como en el otro.

Siendo un LCD positivo, pese a su fondo verte ofrece un contraste mucho mejor que en el QHL062. No es que sea excepcional y el filtro polarizador sigue sin estar dispuesto de manera ideal, pero se ve incluso con no demasiada luz de ambiente.

La iluminación es por 4 bombillas LED situadas en la parte inferior del panel LCD. No lo comenté, pero en el modelo pequeño eran dos, uno en cada lateral. Da una intensidad luminosa correcta, aunque en el modelo pequeño, con su menor tamaño y su pantalla negativa resultaba más eficaz.

El grosor ha crecido en comparación, pero sigue siendo muy estable sobre una superficie plana puesto que la base de las patas también ha crecido.

Módulo

En cuanto al módulo es curioso, la marca no ofrece acceso a sus instrucciones en PDF. Como es similar al del QHL073, os dejo el acceso a las especificaciones técnicas de éste (6,8 MB. en formato PDF).

Como comentaba, es idéntico en funciones al Seiko Clocks QHL062, así que no me extenderé demasido: Funcición de visualización de fecha, calendario programado hasta 2099, alarma y temporizador/cronógrafo con hasta 100 horas de capacidad pero resolución de solamente 1 segundo.

Se declara la misma discreta precisión de +/- 30 segundos por mes y sorprende que pese a su LCD de mayores dimensiones e incorporar el doble de LEDs para la luz, con el mismo tipo de pilas, la autonomía siga siendo de un año.

Sensaciones

Un producto con un diseño único que además de decorativo e interesante para los aficionados al deporte o los frikis de los relojes, en esta versión es realmente usable como reloj de sobremesa. Ciertamente los segmentos de los dígitos podrían ser algo más gruesos y por tanto ofrecer mayor contraste, pero con este QHL083Y si podemos decir que tenemos un reloj, que además decora, en vez de un simple adorno como ocurría con el QHL062.

Un reloj de mesa que transmite el espíritu de Seiko y que tanto a los amantes de la marca como a los aficionados de la relojería les hará mucha compañía en la estancia que sea que lo vayan a colocar.

Conclusiones

Enlazo con las conclusiones del mismo modo que empezaba, este Victory Marathon de Seiko Clocks es un capricho que no vale lo que cuesta, que no ofrece una calidad de construcción sobresaliente ni un módulo lleno de funciones, pero que está al alcance de casi cualquier bolsillo.

▲ Más ▼ Menos Diseño icónico Precio elevado

Valoración

Diseño 9 Materiales 6 Acabados 6 Rendimiento 8 Calibre 6 Prestaciones 6 Precio 5 MEDIA 6,6

Vídeos