Seiko Clocks Victory Mini Marathon QHL062

Después del particular Q&Q HS48 continuamos con los cronógrafos de formato especial. Reseñando el Seiko Mini Marathon.

No soy un gran entusiasta de Seiko, y cada vez lo soy menos todavía. Pero había algo de la marca que llevaba tiempo queriendo tener. Un capricho de precio elevado para lo que es, pero suficientemente asequible como para que los Reyes Magos se lo hubieran podido permitir.

Perteneciente a la división de Seiko Clock este QHL062Y se inspira en las formas de los paneles de cronometraje ubicados en el recorrido de la maratón de Tokyo, razón por la que también conocemos a este reloj como Victory Mini Marathon. Una réplica a escala de esos paneles de tiempo que resulta reconocible y original en cualquier instancia.

Ficha técnica

Género Sobremesa Caja Plástico. 10,40 X 9,00 X 2,80cm Pulsadores 1 superior y 3 traseros Esfera LCD invertido verde Bisel Plástico Cristal Plástico Iluminación Sí Trasera Plástico Soporte Metálico amarilla Funciones Hora, minutos, segundos Resistencia al agua No Peso 140g Movimiento Seiko HL062 Complicaciones Calendario programado, alarma, cronógrafo Prestaciones +/- 30 segundos/mes. 1 año de autonomía Origen Japón. Made in China Garantía 2 años PVP 44,99€ Distribuidor Seiko Clocks / Grupo Cadarso – Geresa

Introducción

Seiko Clock es un galimatías en cuanto a modelos. Relojes a veces con un aspecto parecido, algunos disponibles en unos mercados y otros en otros. Este QHL062YLH es el reloj de inspiración maratón de Tokio, que se ofrece en tamaño pequeño y con pantalla invertida. Para que os hagáis una idea os menciono algunas variantes:

QHL062Y : Cuerpo amarillo, polarizador negro y dígitos verdes.

: Cuerpo amarillo, polarizador negro y dígitos verdes. QHL082 : Cuerpo blanco decorado con flores, polarizador transparente y dígitos negros.

: Cuerpo blanco decorado con flores, polarizador transparente y dígitos negros. QHL083Y : Cuerpo amarillo, polarizador verde y dígitos negros.

: Cuerpo amarillo, polarizador verde y dígitos negros. QHL087G : Cuerpo dorado, polarizador verde y dígitos negros.

: Cuerpo dorado, polarizador verde y dígitos negros. QHL087SLH : Cuerpo plateado, polarizador transparente y dígitos negros.

: Cuerpo plateado, polarizador transparente y dígitos negros. QHL901R: Cuerpo rojo decorado Coca-Cola, polarizador negro y dígitos blancos.

Todas las que están, son. Pero no todas las que son están, y es que hay y ha habido infinidad, inclusive versiones especiales como la de Supreme que se cotiza a precios elevadísimos.

Con la foto de la cabecera habréis descubierto su inspiración. Está basado en los cronógrafos usados durante la maratón de Tokio, una vertiente deportiva que asociada a Seiko se remonta hasta los Juegos Olímpicos de 1964 en donde actuaron como cronometrador oficial.

Presentación

Dentro de que es una simple caja de cartón hay que reconocer que el empaquetado está cuidado. Una caja que en la parte frontal muestra una representación/recreación del producto.

Y que en la trasera sigue ese esquema tan de los años 1980 de enumerarnos sus principales características y funciones.

En el lateral aparece el código de barras con la identificación del producto, pero además muestra una pequeña fotografía para reconocerlo fácilmente, una muestra del pragmatismo nipón.

La dotación incluye pequeños manuales de instrucciones que vienen separados en diferentes idiomas. Es extraño que no hayan decidido concentrarlo todo en un mismo tomo. Como curiosidad, la tarjeta de garantía que está destinada al mercado alemán, un ejemplo de lo que comentaba acerca de los diferentes mercados, así como del desastre que parecen tener los de Geresa / Grupo Cardarso.

El producto viene con unos adhesivos que de nuevo resaltan las funciones más importantes, y que al tiempo simulan un brillante y legible display, algo que como veréis más adelante, es sól cuestión de la pegatina.

Diseño y construcción

El cuerpo está realizado completamente de material plástico en un chillón y atractivo color amarillo. Es de tamaño chiquitín, solamente 104 milímetros de ancho y tiene un grosor de 28mm con una altura de 45mm. Con las patas que hacen de soporte la altura general aumenta hasta los 90mm haciendo que resulte un tanto más aparente. Aunque esas dimensiones tan compactas permiten colocarlo en casi cualquier lugar, me parece que la mayoría de aficionados preferirían que fuera algo más grande.

El soporte o base es del mismo color amarillo que el armazón, aunque en este caso es de metal, aportando una sensación y una solidez muy superior. Además, es fácil de poner y quitar.

No hay ninguna decoración salvo la palabra SEIKO en el frontal y que va en color negro. Los japoneses han tenido a bien incluir la serigrafía bajo un plástico transparente protector que se integra con el resto del cronógrafo, así que con el tiempo no debería borrarse.

En la parte trasera tenemos el compartimento para las pilas y que se abre a presión. El ajuste se ve robusto (dentro de que es plástico). Asimismo contamos con el botón de «Set» que en combinación con el «+» y «-» se encargan de ajustar los parámetros del reloj. Tiene también un interruptor de tacto muy bueno que activa o desactiva la alarma.

La zona superior la preside un pulsador sobredimensionado que lanza la activación de la iluminación.

El LCD es de tipo invertido, con fondo en negro y los segmentos en un color verde que reproduce los del maratón. Queda muy bonito en fotos, pero en la realidad se ve poco contrastado. Pese a ello, el generoso tamaño de los dígitos nos permite leerlo con más o menos esfuerzo, pero al menos es legible. Con la luz encendida la impresión cambia totalmente, y la visibilidad es estupenda incluso en la distancia. Como era de esperar va recubirto por un cristal acrílico o de resina plástica.

Es un reloj ligero, la marca declara 140 gramos, no lo he cotejado, pero sí puedo afirmar que casi pesan más las más pesadas las pilas recargables que el propio reloj. No obstante teniendo un centro de gravedad tan alto, como las patas de la base son anchas, es estable y no se mueve.

Módulo

Lleva un módulo Seiko HL062 del que no hay demasiada información salvo lo poco que explican sus especificaciones técnicas (8,8 MB. en formato PDF). Incorpora reloj en tiempo real visualizable en 12 o 24 horas, alarma con función despertador, iluminación por LED y cronógrafo. No tenemos cuenta regresiva ni señal horaria.

Los botones traseros nos permiten ajustar la hora, la fecha, la alarma y el contador de temporización. Son intuitivos en el sentido que funcionan como cualquier otro reloj de pared o sobremesa digital. El botón superior es el que se encarga de operar la luz, y en modo cronógrafo o temporizador parar o poner en marcha la cuenta. El rango de conteo es de 100 horas, lo cual es mucho, aunque para ello sacrifica la presentación, puesto que llega solamente a nivel de segundo, ni décimas ni menos aún centésimas que habría sido algo espectacular.

La luz tiene afterglow de 5 segundos no configurable, es decir, se apagará transcurrido ese tiempo. Algunos dicen que si el reloj se mantiene conectado a una toma de corriente mediante el jack de la trasera (con un transformador no incluido), entonces se queda iluminado permanentemente. Es algo que no he probado pero que pongo en duda, puesto que sería una fatiga enorme para ese pequeño LED.

Lo que más me gusta es que monta dos pilas convencionales tipo AA, y es capaz de funcionar sin problemas con recargables Varta que es muy útil considerando que según Seiko su autonomía es bastante reducida, solamente 1 año, así que cuando nos demos cuenta, estaremos sin pila, como ocurre con el Casio ID-15. Me sorprende bastante que una pantalla LCD pueda agotar dos pilas AA en un año.

Sensaciones

En primer lugar el tamaño de este reloj es bastante pequeño, muy parecido al de un despertador de mesita de noche como el Casio DQD-70B. Se vende como reloj de sobremesa, algo que en mi opinión es un tanto ridículo. Sin embargo si que es algo a medio camino entre la utilidad y la decoración, que puede quedar muy interesante en una mesa de despacho o de oficina. Da un toque de color, demuestra algo de frikismo y si la iluminación es ideal te permite consultar la hora.

Si queremos algo de sobremesa el QHL083 mantiene el mismo formato de este QHL062, pero es aproximadamente el doble de grande y monta un LCD en positivo. Creo que es el modelo que debería haber comprado. Si buscamos algo de mayor tamaño todavía, el Seiko QHL073Y es casi igual, pero sin las graciosas patitas que hacen de soporte.

Actuar sobre el pulsador superior es bastante estable, aunque algo siempre lleva a pensar que terminará dañándose por la presión, así que mejor evitarle el sobreesfuerzo agarrándolo con la otra mano.

El engaño está claro, todo simula ser un LED, aunque en realidad es un LCD en verde y que por tanto no tiene luminosidad propia. Para empeorarlo, el filtro polarizador parece estar optimizado para verlo frontalmente o desde arriba, así que si lo colocamos hacia arriba, por ejemplo en una estantería se verá aún peor. Solamente cuando activamos la luz obtenemos la apariencia que a todos nos gustaría. Sé que el LED consume bastante más, pero reducir la autonomía de un año a una de 6 meses, tampoco habría cambiado las cosas demasiado.

Conclusiones

Mi conclusión es que es un capricho caro, que objetivamente está muy lejos en cuanto a tecnología para su precio, sin ni siquiera ofrecer DST automático o sincronización radiocontrolada. Sin ir más lejos el económico Q&Q HS48J001Y ya nos daba cronógrafo con centésimas y señal horaria, cosas que este Seiko no tiene.

Ahora bien, para los aficionados a Seiko, a la relojería digital, o como regalo, creo que es suficientemente original y con un precio que aunque no lo justifique, es accesible a casi cualquier bolsillo.

▲ Más ▼ Menos Diseño icónico LCD apenas legible

Precio elevado

Valoración

Diseño 9 Materiales 6 Acabados 6 Rendimiento 4 Calibre 6 Prestaciones 6 Precio 6 MEDIA 6,1

Vídeos