Reportajes de los lectores: Persol PO 9649S «Terra di Siena»

Sergi ha vuelto, despues de su Reportajes de los lectores: Reebok Club C. Las zapatillas de los 80 en donde tocaba el calzado deportivo, en esta entrega reseñará unas gafas de sol que a mi personalmente me encantan: Las Persol PO9649S. Nos ofrece una lectura que combina análisis del producto, con las sensaciones que se desprenden del descubrimiento de una marca que sin la fama merecida, tiene un éxito discreto en el mercado.

Persol PO 9649S «Terra di Siena» por Sergi

He de confesar que no recuerdo que haya tenido durante mi vida otras gafas que no sean Ray-Ban. Desde los últimos 15 años únicamente el modelo Wayfarer. Juro que les seré fiel, la verdad es que me gusta este icono de la marca “Americana”.

La fidelidad no quita que siguiera el mercado de las gafas de sol como complemento a la vestimenta, protección solar y como aporte histórico. Gracias a la Bitácora me topé con marcas que desconocía y, claro está, cuando salió la oportunidad surgió esa tentación por un producto que a continuación relataré.

Características técnicas e intrahistoria

Ficha técnica

Marca y referencia Persol PO9649S “Terra di Siena” Estilo Vintage Reinterpretado

Masculino (unisex) Material montura Acetato de algodón

Color terra de Siena Material cristal

Color Cristal mineral

Light Blue (azul clarito) Nivel de protección N-2 Precio PVP 180 euros / Media 110-140 euros / Compra 90 euros Hecho Italia (hecho a mano) Otros Sistema Meflecto

Ayuda al ajuste de la patilla al rostro

Obviaré la historia de la marca, puesto que ya la expuso de manera excelente Javier en sus artículos Persol PO3152S y Persol PO3007V. Únicamente contemplar: que la marca Persol empezó su andadura en 1917 de la mano del fotógrafo y óptico Guiseppe Ratti. En un primer término con gafas técnicas, para posteriormente convertirse en un icono de moda y diseño de la mano de figuras del cine como Greta Garbo, Steve McQueen y Marcelo Mastroianni. Para ello fue definitivo su establecimiento en EEUU.

Contemplamos un modelo que es una reinterpretación del clásico 649, presentado en 1957. Esta reinterpretación, consiste en reducir el diámetro de la montura (frontal y patillas) haciéndolas más sutiles y dando preferencia a la forma de la cara. Personalmente prefiero un rostro con gafas de sol, que unas gafas de sol con rostro; a lo que ayuda los dos calibres disponibles del modelo: calibre 52 – 55, manteniendo el puente y la longitud de las patillas (18 y 14,5).

En la actualidad encontramos las siguientes combinaciones diferentes bajo el modelo PO649s:

Destacan las clásicas: habana, miel, las tortuga (carey) en diferentes tonos y las negras. Por lo que hace al cristal de las diferentes variantes, únicamente se ofrece azul claro en las elegidas. El resto es un azul degrado. Por tanto, estamos ante una combinación única.

Tierra di Siena, para los entendidos (y aficionados) en arte y color; se trata de un color ocre amarillento del cual hay vestigios desde la Prehistoria. Su momento clave en el renacimiento fue la composición de parajes y rostros. Vamos, que para un amante de los pincelitos se le cae la baba (como el aquí escribiente) y afloja la cartera. A mí, artísticamente hablando, el resultado me evoca a un cielo claro sobre un campo acabado de arar; donde a lo lejos las montañas esconden un mar.

Packing o presentación del producto

Como es la misma de la entrada de Javier haré un pequeño resumen. El producto viene con una caja de cartón de calidad negra, un estuche de calidad en símil de piel, pañito de microfibra y documentación del producto. En este caso supera a las Rayban en todos los niveles de los objetos y presentación entregada.

Cristales

Como apuntábamos anteriormente, el modelo presenta un cristal mineral en color azul claro. Es difícil encontrar un cristal mineral en unas gafas de sol de precio contenido. Por lo que hace a la visión a través de las lentes, me recuerda al buceo en una piscina; más que azul parece un gris azulado plomizo. Ofrece una percepción más clara que los cristales verdes/gris y marrones de Rayban.

Volviendo a lo práctico, puede preguntarse el lector de la bitácora: por qué se elige un nivel de protección media. La razón es que tengo unas gafas N-3 polarizadas, que son muy buenas para cuando el sol no tiene piedad en horas centrales, pero que quita luminosidad en los largos atardeceres del mediterráneo. También, este color le resta crudeza al semblante. Es decir, si quieres generar un rostro crudo o fiero, vete a por cristales con espejo o el típico negro… pero ésta no era mi intención de compra.

Detalles: estructura

Una cualidad indiscutible de las gafas es como la marca busca el arquetipo más que el nombre. Al contrario de las Gucci, Versace y otras donde están referenciadas por todas partes: patillas, cristal, puente… Estas gafas buscan el desprendimiento a la “marquitis”, únicamente se permiten una discreta flecha en frontal que forma parte de la estructura. Incluso, la marca en las lentes se presenta translúcida. Por tanto, asumen una seguridad que ya quisieran otras marcas.

La información técnica se proporciona en el interior de la patilla. Donde destaca “hecho a mano”, “Italia”; el nombre de la montura, cristal y medidas.

Otro elemento curioso, y que suma valor, consiste en poder observar la estructura interna de las gafas a través de una montura semitransparente. Cabe destacar, el puente con sus hendiduras y el remate de las bisagras… lo que confirma a golpe de vista que estas delante de un producto muy duradero y bien terminado.

Conclusiones

Cuando una persona adquiere el producto presentado, sabe que obtiene: calidad, diseño e historia. Cuando lo comparas con otras marcas, Persol sobre sale con presencia y solvencia incluso en marcas de moda que sólo aportan prestigio.

Para un europeo el modelo puede evocar a la época del resarcimiento de la barbarie y como empezábamos un futuro en común. Aquel tiempo del cine italiano (neorealismo), la esencia mediterránea, de la televisión en blanco y negro, verbena de pueblo, mesa camilla y pan con vino azucarado.

Es difícil encontrar una manufactura italiana de calidad al precio de unas Persol, tal vez, el último refugio de consumo en este nicho de mercado. Algo genuino en un mundo momentáneo de moda rápida.

Estoy completamente satisfecho y pienso disfrutar de las gafas. Con ellas uno se siente con seguridad, elegante y a la vez cercano…. Al contrario que otras gafas que pueden generar lejanía y ocultamiento, las Persol avivan aquel mediterráneo que todos llevamos dentro. Rompiendo en mi memoria el tiempo que viví y que otros vivieron antes que yo.

Que pasen un buen día.