El decálogo 5: Sergio RV

Quién iba a decir que estos decálogos de El decálogo iban a tener tanto éxito. Ya tenemos aquí al quinto participante que desinteresadamente decide compartir con nosotros un poco sobre sí mismo y su afición relojera. Además, con una fotografía espectacular.

1) ¿Quién eres y a qué te dedicas?

Soy Sergio RV, habitante de la costa Norte gallega, lector de esta web desde hace unos años, aproximadamente desde que me dedico a coleccionar relojes.

En mi vida personal, trabajo para el Estado, concretamente en lo relacionado a la seguridad de uno de los puertos, un trabajo a turnos dónde se suele mirar mucho el reloj. 😉.

2) ¿Cuál fue tu primer reloj y qué recuerdo tienes de él? ¿Aún lo conservas? (Puedes hablar de tu infancia)

No sé si fue el primero, pero si el que recuerdo como tal, fue un Casio G-Shock DW9052, a finales de los 80 y era un auténtico pedrusco atrapa miradas de los chavales del barrio, me encantaba mirar ese “espiral” digital, verlo aparecer y desaparecer era genial jejeje.

Aún lo conservo, pero está en muy mal estado, sufrió mucho, ser un niño en un barrio de los 80 en España significaba, parques de arena, charcos, columpios de metal, aventuras en descampados y caídas de la bicicleta. Una época en que lucias tus canicas, tu habilidad con la peonza y por supuesto un reloj en la muñeca, un objeto de distinción y orgullo que hoy día sería difícil de igualar; salvo en un salón de casa cuando un niño consigue una insulsa PS5…..una tristeza; “se tenía menos, pero se valoraba más”.

Por suerte, yo fui un niño feliz en una época fabulosa, la popularmente conocida como generación EGB, algo que se fue y no volverá, queda la nostalgia, que, por cierto, es una droga, a la cual recurro a menudo, quizás demasiado.

3) ¿Qué relojes tienes en tu colección y cuál es tu favorito?

No muchos, para considerarme coleccionista, no lleno ni dos cajas de 12, pero me encanta mirarlas y hacer que se muevan todos los segunderos. No tengo un favorito, me gustan los que se suelen llamar “compra maestra”, un reloj con características buenas por un precio asequible. Tiro mucho de Orient, en este sentido, ya sabéis, el más por menos. Especiales…los dos regalados por mi mujer; Un Casio Edifice edición especial RedBull Racing F1 y un Vostok Europe Gaz Limousine.

4) ¿Cuál es el reloj de tus sueños?

El Glashütte SeaQ 1-39-11-10-90-34, para mí es el perfecto, repito, para mí.

5) ¿Qué es lo que más te gusta de la relojería?

A menudo pienso en ella como un lugar cada vez más recóndito, donde refugiar lo que le queda a la sociedad que degusta del estilo de antaño; cierto que, es mi manera de verla.

De mis cincuenta compañeros de trabajo, seguramente 30 tengan un reloj/pulsera digital, 10 usen el móvil para ver la hora, 8 tengan un reloj “convencional” y 2 tenemos varios relojes y hacemos uso de ellos; creo que es un porcentaje bastante acertado, suelo fijarme en ello.

Por suerte, comunidades como esta nos acercan a los amates de la relojería y compartimos experiencias, como con estas letras por no ir más lejos. Por supuesto, todo buque tiene su tripulación y tiene su capitán, y aquí es Javier Gutiérrez, como ya he dicho en no pocas ocasiones, gracias por ello.

6) ¿Y lo que menos te gusta?

La deriva digital, no son relojes, son aparatos digitales con correa.

7) ¿Cómo ves el futuro de la relojería?

Veo tres únicos caminos, los del “reloj inteligente”, deportivo y funcional, los del reloj de moda, puramente estético y asociado más a la moda que a la relojería y los coleccionistas que valoran cada parte de la pieza, tanto las mecánicas como las intangibles.

8) ¿Qué te gustaría que ocurriera, relojísticamente hablando?

Creo que una remontada generalizada, la vuelta a las agujas, es prácticamente imposible, esa etapa se fue y no volverá, como mi querida EGB; empezando por las marcas, con una deriva cada vez más enfocada al negocio que a la artesanía; algo que es el pan nuestro de cada día en nuestra sociedad, y es así salvo loables y heroicas excepciones.

Dentro de esa quimera de vuelta atrás en el tiempo, me quedo con lo que ya está ocurriendo; gente pasional, que gasta lo más valioso que tenemos, el tiempo, en hablar de lo que siempre, a lo largo de la historia del ser humano, le ha ayudado a intentar controlarlo y poder medirlo, los relojes.

9) ¿Hay algo más que te gustaría compartir con nosotros?

Otras aficiones quizás; el cine, apasionado desde niño; al igual que los cómics, con los que disfruto enormemente y no me refiero a Superhéroes, hay todo un mundo aquí también. Un sueño imposible, me gustaría viajar al espacio, o surcar los océanos en solitario, en compañía ya he tenido la suerte de realizarlo; siempre me han llamado las estrellas y el mar, en este último pasé una buena parte de mi vida por mi anterior profesión.

10) Cómo conociste javiergutierrezchamorro.com y porqué lo sigues?

Buscando un modelo concreto de reloj, un Vostok concretamente. Encontré su reseña, entre, la leí…. y me dije, “aquí hay alguien que me puede enseñar” y aprender es algo maravilloso, y ya me quedé hasta hoy.

