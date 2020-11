Simulador de Casio F-91W en Javascript (2.00)

Comencé con mi Simulador de Casio F-91W en HTML y Javascript en 2013 y lo actualicé durante 2014. Como ocurre a menudo, lo dejé abandonado. Durante 2016 o 2017 apliqué algunas mejoras pero estaban sin terminar, así que lo dejé sin publicar. Hoy, en 2020, he sacado un par de horas libres para acabar de pulirlo y lo he publicado de nuevo, la versión 2.00 que esta vez sí, creo que será la última.







He hablado ya bastante del Casio F-91W, así que permitidme que me centre en el simulador, porque tras volverme a familiarizar con el código después de tantos años me ha asombrado que siga funcionando en navegadores actuales, del mismo modo que sigue haciéndolo en plataformas tan obsoletas como Internet Explorer, y en versiones tan anticuadas como la 7.

Al mismo tiempo, saca partido de las nuevas funciones del navegador siempre y cuando estuvieran disponibles: requestAnimationFrame, touches, CSS3, …