Los que me seguís con más o menos regularidad, estaréis bastante sorprendidos de encontrar a estas alturas una prueba del Casio F-91W, un reloj que todo el mundo conoce, y del que yo mismo he hablado hasta casi la saciedad. Como referencia, la última prueba del Casio F-91WM. Podéis acceder al podcast y el monográfico del F-91W que publicaran ZonaCasio, unos expertos que conocen la materia mucho mejor que yo.

Mi primer, y hasta hace bien poco F-91W lo compré hace 8 años, y es mi serie F favorito, y uno de mis Casios predilectos. Iba a hacer un pedido de Amazon, y me faltaban 9€ para que el envío me saliera gratis, así que me dije, déjame que mire lo que cuesta un F-91W. Lo encontré a 10,20€, y me fui a por él.

Después de todo el que aún tengo y uso, acabará quedándose sin pila de aquí a uno, dos o tres años. También se romperá su correa de resina, y aunque soy el primero que está en contra del usar y tirar, desgraciadamente me sale casi al mismo precio cambiarle la correa (aunque sea una compatible de Diloy, y la pila.

El Casio F-91W tiene el honor de ser el reloj más vendido de toda la historia, y también el y puede que también el más falsificado. El modelo apareció en 1989 en el mercado, y a día de hoy se sigue vendiendo sin cambios aparentes. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos se han vendido, pero sí que la marca produce unas 3 millones de unidades cada año, lo que lo debe colocar cerca de los 100 millones de unidades vendidas.

A Casio no le interesa promocionar estos relojes, no obtienen demasiado margen de beneficio con ellos, y además, tampoco les hace falta, son relojes tan cómodos, funcionales, baratos y disponibles, que se venden solos. Tanto es así que supuestos sucesores como el Casio F-105W, no han logrado terminar con él. Y esperemos que no lo hagan nunca.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Resina. 38,2mm X 33,2mm X 8,5mm Botones 3 de acero inoxidable Esfera Negra Bisel Resina fijo Cristal Resina Iluminación LED Trasera Atornillada de acero inoxidable Correa Resina de 16mm Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, día de la semana Resistencia al agua 3 ATM Peso 21g Módulo Casio 593 Complicaciones Calendario automático, 12/24 horas, señal horaria, alarma, cronógrafo, luz Prestaciones +/- 30 segundos/mes. 7 años de pila Origen Made in China Garantía 2 años PVP 17€ (oferta Amazon 10€) Distribuidor Casio España

▲ Más ▼ Menos Bueno, bonito y barato Correas caras

Cristal de resina