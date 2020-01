Stowa Marine Classic 40 Arabic

Stowa es una marca relojera alemana cargada de historia, no en vano es de las más antiguas que quedan en activo. La marca la funda Walter Storz en el año 1927, el nombre son las tres primeras letras de su apellido y las dos primeras de su nombre. El B-Uhr (Beobachtungs-uhren) surgido a partir de las especificaciones de la Luftwaffe, fue encargado a diferentes manufacturas. Para el modelo más especializado, el Tipo B, sólo se seleccionó a un pequeño grupo de marcas: A. Lange & Söhne, IWC, Laco (Lacher & Co), Wempe Glashütte (Chronometerwerke Hamburg), y por supuesto Stowa (Walter Storz). En 1974 fallece el fundador, y en 1996 la marca es adquirida por Jörg Schauer, un maestro relojero independiente, y que además estuvo viviendo en España durante un par de años, y que luego se haría también con la fábrica de calibres Durowe, muy emparentada con su rival, Laco Uhrenmanufaktur GmbH.

Hay varias cosas que hacen que STOWA GmbH+CO KG sea diferente a otras firmas. La primera es que sus modelos siguen siendo hoy muy fieles a los de antaño, la segunda es su atención a los detalles, y las opciones de personalización. Seguid leyendo, y tendréis la oportunidad de comprobarlo.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 40mm de diámetro sin contar la corona. 10,3mm de alto Corona A presión de acero Esfera Blanca Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lumen No Trasera Exhibición atornillada Correa Correa de cuero de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 5 ATM (50M) Peso 70g Movimiento ETA 2824-2 elaboré. 25 rubís. 28.800 vph Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual. Parada de segundero Prestaciones 38h de reserva de marcha. 0-10 segundos/día Origen Alemania. Made in Germany. Swiss Movement Garantía 2 años PVP 690€ (714€ con envío) Distribuidor STOWA GmbH+CO KG

Presentación

El Stowa Marine Classic se entrega en una caja de cartón de grandes dimensiones, similar a la de los juegos de cuando éramos niños. Impactante, pero incómoda y un despilfarro.







Si que es cierto que está llena de bonitos detalles, como por ejemplo la dedicatoria de Jörg Schauer, pero no aporta demasiado.







En su interior nos encontramos una caja metálica de transporte muy atractiva, y un díptico que contiene la factura y los detalles de la compra, como si fuera la cuenta de un restaurante. Si lo anterior ya nos da la sensación del cuidado que ponen en Stowa, hay que sumarle además la decoración interior, con un estampado lleno de logotipos de Stowa.







El plato fuerte es un pequeño maletín metálico de transporte. Un estuche que sin ser bonito, si que creo que combina muy bien con el reloj, y que al ser duradero y rígido, podemos reutilizar cuando viajemos, colocando ahí nuestro reloj que quedará bien protegido.







La dotación que acompaña al reloj no es grandiosa pero cumple, tal vez por estar tan bien presentada.







Introducción

El carácter diferencia del Stowa es que su catálogo actual consiste esencialmente en versiones de sus relojes de antaño Antea, basado en el Bauhaus de 1938, el Marine, inspirado en el Marine Beobachtungsuhr (reloj marino de observación) de 1939, el Flieger, una reinterpretación del B-Uhr del mismo año y que comentaba al principio, el Partitio y el Prodiver, rindiendo tributo al prototipo Seatime de 1963.

En el caso que nos ocupa, el Marine Klassik 40 Arabic o Marine Classic 40 Arabic toma sus líneas de los cronómetros marinos, instrumentos de extrema precisión que resultaban enormemente valiosos durante la navegación por marítima, al permitir calcular dónde deberíamos estar en base a la posición en donde estábamos que proporcionaba el sextante y el tiempo transcurrido. El primer cronómetro marino del que se tiene constancia data de principios del siglo XVIII cuando John Harrison creó el primero de estos aparatos, por aquella época se caracterizaban por ir instalados en lujosos muebles fijos anclados al barco y de grandes dimensiones. En 1753 haría lo mismo en tamaño de reloj de bolsillo, mucho más práctico y manejable, pero con la misma precisión.







En el año 1939, Stowa comienza la producción de sus relojes de bolsillo de observación marina. Piezas muy legibles y que como novedad tenían la esfera completamente luminescente. Aprovechando esas cualidades, Jörg Schauer al ponerse a los mandos de la compañía decidió sacar una versión del mismo, pero de pulsera en 2002, y que en 2013 sería galardonada con el Goldene Unruh







Diseño y construcción

Los Stowa Marine Classic los encontramos en dos versiones base, la de números romanos, y la de números arábicos (además de otras de 36mm de diámetro, con segundero pequeño, e incluso con cronógrafo). Esta versión en concreto, la Classic 40 Arabic, como si fuera el configurador de un automóvil, podemos obtenerla con diferentes opciones. Por ejemplo, escoger entre si queremos fechador o no, que es sin coste. Pero también la actualización a un ETA 2824-2 de grado top por 130€ más, o con un ETA 2804-2 de remonte manual por 150€ más. También pueden ser grabados, no solamente la trasera, sino también la caja, la corona, la hebilla o incluso el rotor.

La caja es de acero inoxidable 316L pulida a espejo, tiene 40mm de diámetro sin contar la corona, un tamaño conservador, y que encajará bien en muñecas de cualquier tamaño. Tiene solamente 10,3mm de alto, lo que no solamente lo hace elegante, sino también muy cómodo de vestir. Pese a lo delgado que es, nos ofrece una resistencia al agua de 50M.







La corona es de tipo cebolla y de generosas dimensiones. Anteriormente era recta y firmada, teniendo esta variante sin firmar un sobrecoste. Gran decisión incluirla de serie.







La esfera simple no sólo me parece preciosa, sino que además ofrece una claridad de lectura estupenda. No hay nada que sobre, a las 12 la marca, y a las 6 el fechador equilibrando todos los elementos. Los numerales arábigos y los índices minuteros están impresos en color negro en vez de aplicados, están muy definidos, no obstante es una concesión a los diseños de antaño que habría mejorado si estuvieran aplicados. Según indican la esfera está pulida para asemejar el antiguo esmaltado de porcelana. No quiere decir que sea plateada o produzca reflejos, sino que es un blanco limpio y brillante muy agradable.







Las manecillas de tipo pica o pera, son de color azul, no porque estén tintadas como ocurre en la mayoría de relojes, sino porque están tratadas con ácido de forma artesanal. Habitualmente se ven de color azul oscuro o negro, ofreciendo un contraste adicional. Como es característico de los relojes de bolsillo en los que se inspira, las manecillas son tan largas como deberían ser, llegando hasta los extremos de la esfera, y así facilitando su lectura. Son muy delgadas, pero como cuentan con la prominencia tipo pera, ya sea en su cuerpo o en el contrapeso de la trotadora, son fáciles de localizar. Al no haber espacio suficiente no hay lumen, lo cual contribuye a su discreción.







El cristal es de zafiro y aunque parece plano, en realidad está ligeramente curvado. Es la opción perfecta para mantener el aspecto vintage sin comprometer la lectura.







La trasera es de exhibición de acero inoxidable atornillada, y lleva un cristal de zafiro plano para poder apreciar la maquinaria. Todo está personalizado, el rotor firmado, y los grabados en el metal.







La correa es algo más delgada de lo habitual, haciéndola muy flexible, suave y por tanto cómoda. Además, se ofrece con diferentes longitudes como en Hanhart Chronographen, lo que reduce la longitud sobrante del extremo de la trabilla. La hebilla está firmada con el nombre de Stowa.







Movimiento

En Stowa montan el conocido ETA 2824-2 que ya vimos en el Reuss Uhren Fabrik RUF500. Sin embargo los de Stowa, adoptan el grado elaboré en vez del standard. Si bien sus componentes son idénticos, el elaboré cuenta con una decoración algo más detallada y mejores ajustes de fábrica. En el más básico es en 2 posiciones, con un desfase medio de +/- 12 segundos/día y máximo de +/- 30 segundos/día; mientras que en el elaborado el ajuste es en 3 posiciones, con una desviación media de +/- 7 segundos/día y máxima de +/- 20 segundos/día. Sobre eso, Stowa GmbH mejora aún el ajuste, dejándolo en 0-10 segundos/día, y con una decoración más trabajada que incluye Côtes de Genève y tornillos azules.







Por lo demás, ya lo conocéis, del Kronos Vintage Automatic Black, del Justina 11906B o del Hamilton Khaki Field Auto. Una maquinaria mecánica de carga automática bidireccional, a una frecuencia de 28.800 vph, con 25 rubís, parada de segundero, remonte manual, cambio rápido de fecha. Podéis descargar las especificaciones técnicas (7,2 MB. en formato PDF).







Un calibre que siempre es agradable de usar, tanto al ponerlo en hora, como con lo silencioso que es su rotor, y que en este caso, es además muy bonito.







Sensaciones

Una versión del Marine con la esfera azul, el Marine Blue Limited, fue galardonado con el premio Goldene Unruh 2018, lo que confirma que es perfectamente normal que estéticamente me encante. Su construcción y su apariencia delicada y minimalista hace que nos sintamos a gusto con este reloj en cualquier condición. No es un guardatiempo que llame la atención, pero sí que agrada y que queda bien, tanto en muñecas grandes como pequeñas.

La ética y la transparencia que respira la marca es única. Explican como hacen las cosas, y son transparentes en todo. Por ejemplo la revisión completa del movimiento son 175€, la restauración completa del exterior, incluyendo el cristal de zafiro son 190€. Este tipo de acciones son las que hacen que un cliente quede satisfecho, y que el reloj dure toda una vida en perfectas condiciones. A eso hay que sumar su legendaria historia, y su Made in Germany, valores todos ellos que me gustan mucho.







Es un placer contemplar su calidad de construcción, algo extensible también a la bonita maquinaria. Por si esto fuera poco, la esencia de los relojes marinos de la Deutsche Marine o Armada naval alemana, envueltos en un reloj lleno de historia, pero a la vez que pasa desapercibido y que es muy llevable.







Conclusiones

Considero que el Marine Classic es un reloj que se compra por impulso. Si lo ves, lo más probable es que te enamore, y en ese sentido no le darás mucha importancia a si cuesta 100€ más o 100€ menos. Puestos a racionalizar, el Orient Star RE-AW0006S es algo más económico, y cuenta con un indicador de reserva de marcha, pero su maquinaria mucho menos refinada y aparente y unas dimensiones más escasas.

Aunque los precios de Stowa estén ligeramente por encima de la gama media, por los acabados y la calidad de construcción que proporcionan, son dignos de marcas mucho más caras.

En Stowa cuidan de sus relojes, algo que ya hemos visto, pero también de sus clientes, así que se pueden adquirir reemplazos de su correa a precio razonable (24€), o de cualquier otra. Inclusive venden independientemente el cierre desplegable, si es que preferimos este sistema (35€). Es un nivel de servicio digno también de una marca de lujo.







▲ Más ▼ Menos Diseño clásico y limpio

Excelente calidad de construcción Precio ligeramente elevado