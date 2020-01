La nueva influencer de Casio

Aunque muchos, probablemente porque somos feos, tenemos que esforzarnos por documentarnos, estudiar, probar, redactar y fotografiar relojes, a otras, les vale con tener una cara y un cuerpo bonito, al menos según los criterios de la mayoría. Ese debe ser el caso de Silvia García, la que llaman influencer, pero que yo veo más como una Instagrammer.

Durante el mes de septiembre del pasado año, en Casio España buscaban una influencer que reemplazase a Rocío Osorno (rocio0sorno), pretendían con ello potenciar la nueva linea vintage premium con el Casio A1000D como exponente.







La elegida en Instagram fue la mencionada Silvia García (silviagarciaoch), una chica que apenas cuenta con 3.000 seguidores en la red social fotográfica, y a la que se le ha otorgado la responsabilidad de difundir los valores de esos Casio Premium Vintage, ya sabéis, los clásicos serie A de toda la vida, pero con caja de acero y cristal mineral.







Lo que al menos a mi me resulta curioso, pero parece que a nadie le llame la atención, es que Silvia casi nunca lleve reloj en sus fotografías. Si su cometido es difundir la imagen de una marca, debería estar familiarizada con ella, idealmente incluso ser una entusiasta. Pero no, es de las nuevas generaciones, de las que no llevan reloj.

Sin embargo rebuscando, encontramos que a veces si que lleva reloj, tal vez como complemento o como accesorio de moda.







Obviamente no es un Casio, sino algo que me recuerda a una marca de moda como Daniel Wellington. ¿Seguro que se está transmitiendo lo que se quiere transmitir con ese reloj en la muñeca de esa persona? ¿Acaso no transmite más los valores de ese reloj cualquiera de estas dos fotografías?