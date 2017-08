(No Ratings Yet)

Escribí la convincente Nota de prensa de lanzamiento del Casio F-84W, y al hacerlo, me di cuenta de lo mucho más que me gusta el F-84W comparado con el F-91W, que ya de por si me gusta mucho. Una vez me puse a escribir, recordé que desde ZonaCasio lo habían explicado mucho mejor que yo, así que decidí centrar este artículo en las diferencias fundamentales.

Ya sabéis que el F-84W, es un Casio vintage en toda regla. Externamente, puede parecer más serio, anodino, y anticuado que el F-91W, pero esa es gran parte de la diferencia. Un reloj, que sigue siendo un dinosaurio viviente, si bien a lo largo de los años, ha ido sufriendo recortes como le ocurrió al difunto W-720. Reemplazó el cristal mineral por uno de resina, y pasó de fabricarse en Japón a hacerlo en Tailandia.

Esencialmente son iguales, con el mismo módulo 593 que proporciona las mismas funciones en ambos, correa, caja y cristal de resina, resistencia al agua (WR), y un tamaño y diseño parecidos.

Casio F-91W-1 Casio F-84W-1 AÑO DE LANZAMIENTO 1990 1985 CORREA Correa de resina de 18mm de ancho Correa de resina de 18mm de ancho TAMAÑO 38,2 x 35,2 x 8,5 mm 38,7 x 33,4 x 8,5 mm PRODUCCIÓN Dongguan (China) Nakhonratchasima (Tailandia) PRECIO 3.132 yen (~25€) 3.780 yen (~30€)