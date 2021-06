10 ideas de regalos para niños

Acertar eligiendo un regalo suele ser una tarea difícil. Mucho más cuando se trata de escogerlo para un niño que, por norma general, suelen tener de todo o casi de todo. Además, ten por seguro que no dudará en expresar su rechazo en caso de que no le guste lo que le has regalado.

Para evitar este tipo de situaciones y acertar siempre con el regalo que decidas, existe una serie de recomendaciones que te vamos a mostrar a continuación. Te aseguramos que estas ideas serán útiles y un verdadero acierto.







1. Ropa

A todo el mundo le gusta tener ropa nueva y, sin lugar a dudas, regalarla es un éxito asegurado. Desde camisetas o pantalones, pasando por zapatos o abrigos niña, tienes una gran variedad de opciones que no solo le encantarán a los más pequeños, sino que los padres te lo agradecerán enormemente.

Si el regalo es en verano puedes elegir una camiseta o un vestido y si es en invierno u otoño te recomendamos unos vaqueros o abrigos niña.

2. Juguetes

¿A qué niño no le hace ilusión un juguete? Existe infinitud de opciones entre los que elegir, por lo que debes de tener por seguro que el juguete perfecto para ese niño existe.

Juguetes de construcción o muñecos suelen ser un acierto seguro y, además, ayudarán a fomentar la creatividad y a mantener entretenido al niño durante horas.

3. Una bicicleta

Probablemente el regalo soñado por cualquier niño. Todos deseamos de pequeños una bicicleta nueva con la que poder pasear y hacer ejercicio. Si estás pensando en el regalo estrella, probablemente esta sea la decisión correcta.

Además, una bicicleta permitirá a los niños pasar mucho más tiempo con sus padres, reforzando esa relación enseñándoles a usarla o dando paseos en familia.

4. Regalos para experimentar la adultez

Todos los niños ven en las figuras adultas su ejemplo a seguir y tratarán de imitarlos en todo momento, por lo que regalarles juegos u objetos que fomenten el desarrollo de estos roles les encantará.

Desde juguetes relacionados con las profesiones a aspectos tan simples como unas llaves o un disfraz, todo vale para un niño.

5. Juegos creativos

Juegos como puzles o cartas para relacionar fomentarán y desarrollarán la inteligencia y los sentidos de los niños, por lo que generarán un interés en ellos enorme. Si estás pensando en algún regalo que entretenga y eduque a partes iguales, esta es la opción ideal.

6. Pinturas

A todos los niños les encanta pintar y dibujar, por lo que regalarles kits de pintura, colores o cualquier idea relacionada será un acierto seguro.

Pintando y coloreando los niños trabajan una gran cantidad de sentidos y se mantienen entretenidos durante horas.

7. Juegos de mesa

Hoy en día existen juegos de mesa para todos los gustos, por lo que esta opción será la indicada si quieres regalar momentos de diversión y tiempo en familia.

8. Instrumentos musicales

Al igual que con las pinturas, todo niño tiene por naturaleza un interés innato por la música y por descubrir e investigar este mundo. Regalar un instrumento musical será ideal para que desarrolle su creatividad y trabaje su oído.

9. Libros

Regalar un libro es sinónimo de interminables horas de entretenimiento y cultura. Hay libros para todos los gustos y diseñados de mil formas, por lo que quédate tranquilo, seguro que encontrarás el perfecto.

10. Tecnología

En un mundo tan globalizado y con las tecnologías a la orden del día, es interesante regalar objetos que permitan desarrollar aspectos relacionados con ésta. Le encantará a los niños y otorgará horas y horas de diversión.