Cargadores de pilas Varta LCD Ultra Fast Charger+ y Varta LCD Universal Charger+

Después de haber analizado la linterna Varta Aluminium Light F10 y del reportaje Cargador y pilas recargables Varta (LCD Plug Charger+ y Recharge Accu Power), continuamos con Varta Consumer, hoy centrándome también en cargadores de pilas, pero con algo que me había quedado pendiente, los topes de gama de la marca.

La variedad que tienen en cuanto a cargadores de pilas es enorme, y si ya había probado sus cargadores más habituales, me faltaba ir a por los más avanzados. En primer lugar tenemos el Varta LCD Ultra Fast Charger+, un cargador ultra-rápido capaz de cargar las pilas más habituales en solamente 15 minutos. En segundo lugar, el cargador multiformato que tiene más avanzado, el Varta LCD Universal Charger+.

Aunque no son tan baratos como los básicos, sus precios no son en absoluto disparatados, y como veréis, en la tienda de cargadores y pilas recargables de Amazon el precio real no es mucho más caro que los que vimos en la anterior reseña.







Varta LCD Ultra Fast Charger+

El LCD Ultra Fast Charger Plus de VARTA Consumer Batteries GmbH & Co.KGaA es un cargador rápido para pilas de tipo AA (LR06) y AAA (LR03) es decir, las más habituales. Lo que lo hace especial es que es capaz de cargar cuatro pilas de manera super-rápida, logrando hacerlo con 2 AA en 15 minutos, o bien 4 AA en 30 minutos Varta AG se hizo con ese récord mundial en 2004, y desde entonces se ha centrado en mejorar la fiabilidad de este tipo de cargadores.

Es también un cargador inteligente o smartcharger, pero este modelo se sitúa por encima del actual LCD Smart Charger+ y por supuesto del Varta LCD Plug Charger+ que ya probé en el anterior análisis. De hecho mi intención es que reemplace al VARTA LCD Smart Charger de anterior generación (referencia 57674) y que llevo usando desde 2016.







Resumen de características

Modelo VARTA : 57685

: 57685 Tamaño de las pilas : AAA (1-4 a 1.500-3.000 mA en 18-46 min), AA (1-4 a 3.000-4.000 mA en 15-46 min)

: AAA (1-4 a 1.500-3.000 mA en 18-46 min), AA (1-4 a 3.000-4.000 mA en 15-46 min) Sistema de carga : Níquel-hidruro (NiMH)

: Níquel-hidruro (NiMH) Protección contra polaridad invertida : Mecánica

: Mecánica Protección contra cortocircuitos : Sin corriente, Error LCD

: Sin corriente, Error LCD Control de temperatura : La temperatura de las pilas recargables se mide mientras se está cargando. Si esta pasa de una temperatura máxima fijada, el cargador se apaga por sí solo

: La temperatura de las pilas recargables se mide mientras se está cargando. Si esta pasa de una temperatura máxima fijada, el cargador se apaga por sí solo Detección de pilas alcalinas y defectuosas : Sin corriente, Error LCD

: Sin corriente, Error LCD Protección de polaridad invertida : Sin corriente, Error LCD

: Sin corriente, Error LCD Terminación de carga inteligente

Precio: 49,99€

49,99€ Origen: Made in China

Made in China 3 modos: carga rápida, carga y revitalización

Adaptador AC 100-240V

Adaptador de coche 12V

Pantalla LCD con indicación V, mA y min

Puntos de carga independientes

Minus Delta V y temporizador

Incluye 4x Varta ACCU Power de 2100 mAh

3 años de garantía

A diferencia de los Plug Chargers (Pocket Charger, Mini Charger, Plug Charger) y (Plug Charger+) que van directamente a la toma de corriente, y que por su peso pueden fatigar el conector del enchufe, el formato de este cargador es el convencional de sobremesa, es decir una base que colocamos sobre cualquier superficie y que se alimenta mediante una transformador a la toma de corriente al enchufe.

Tiene tres modos de trabajo: cargar, cargar rápidamente y recuperación/refresco.

Con el modo de carga rápida (Quick Charge) en el peor de los casos cargará 4 pilas AA de 2.600 mAh o 4 pilas AAA de 1.000 mAh en 46 minutos. Las cuatro que vienen de muestra, las Accu Power AA de 2.100 mAh lo harán en un intermedio: 36 minutos.

En el modo de carga normal (Charge), las 4 pilas AA o AAA lo harán en entre 2 horas y 15 minutos; y 4 horas y 30 minutos. El motivo es que en cualquier modalidad la carga se reparte en dos canales, así que si ponemos solamente una o dos pilas se cargarán el doble de rápido que si colocamos 3 o 4.

Cuando usamos Refresh (Renovación), las pilas siguen una secuencia de hasta 5 iteraciones como máximo. En ella se descargan por completo y se vuelven a cargar. El proceso se repite automáticamente mientras la capacidad de la pila aumente, o bien que se llegue al límite de cinco. Es un sistema que funciona a la hora de dar algo más de vida a las pilas recargables antiguas.

Además de las 4 pilas AA de cortesía se acompañan de una toma de corriente para encendedor de coche. Un adaptador que es muy interesante y que nos permite tener pilas con carga disponible para la cámara fotográfica ya sea en una excursión, como en un viaje.

Si nos fijamos, el soporte para las pilas está perforado. El motivo es que con la finalidad de no acortar la vida de las pilas, y a su vez de maximizar la carga, el

LCD Ultra Fast Charger+ incorpora un ventilador que actúa de manera automática mientras está funcionando. En combinación con el sensor de temperatura que incorpora, otra característica que sólo encontramos en los recargadores más avanzados, se asegura que durante el proceso ésta se mantenga en niveles óptimos y seguros.

La pantalla LCD muestra el progreso de la carga en cada ranura. Un pulsador en el frontal nos permite alternar fácilmente entre la diferente información que puede mostrar en el display: V (tensión de la pila); mA (capacidad de la pila) y min (tiempo estimado en minutos).

Justamente el sistema de refrigeración es lo que más me preocupaba en cuanto a durabilidad. Es muy parecido al de un ordenador portátil, así que conociendo la calidad de Varta si tengo portátiles que han estado más de 5 años funcionando casi de continuo, debería ser muy longevo también.

Me parece muy recomendable porque por sus 49€ comparados con el básico Plug Charger de 25€ no solamente nos ofrece una carga mucho más rápida, sino también el control de temperatura. En ese sentido y si no necesitamos tanta velocidad, el Smart Charger+ que cuesta 36€ es también una estupenda alternativa.







Como siempre podéis descargar el manual (1,7 MB. en formato PDF).























































Varta LCD Universal Charger+

El Varta LCD Universal Charger+ es como su nombre indica un cargador de pilas cuasi universal. Soporta pilas AAA, AA, C, D, 9 voltios y tiene salida USB. Difícilmente te encontrarás con una pila que el Universal Charger+ no pueda cargar.

Con la anterior versión de este modelo, el Universal Charger, de referencia 57668 lanzado en 2010, buscaba un reemplazo, así que en vez de optar por el nuevo Universal Charger, me fui a la versión Plus que tiene la característica y cómoda visualización LCD incorporada.







Resumen de características

Modelo VARTA : 57688

: 57688 Tamaño de las pilas : AAA (1-4 a 200 mA de 550 mAh a 1.600 mAh en 2h-6,5h), AA (1-4 a 450 mA de 800 mAh a 2.600 mAh en 2h-8h), C (1-4 a 450 mA en 8h), D (1-4 a 450 mAh en 8h), 9V (1 a 34 mA en 8h), 5V USB (1 a 2.400 mAh)

: AAA (1-4 a 200 mA de 550 mAh a 1.600 mAh en 2h-6,5h), AA (1-4 a 450 mA de 800 mAh a 2.600 mAh en 2h-8h), C (1-4 a 450 mA en 8h), D (1-4 a 450 mAh en 8h), 9V (1 a 34 mA en 8h), 5V USB (1 a 2.400 mAh) Sistema de carga : Níquel-hidruro (NiMH)

: Níquel-hidruro (NiMH) Protección contra polaridad invertida : Mecánica

: Mecánica Protección contra cortocircuitos : Sin corriente, Error LCD

: Sin corriente, Error LCD Detección de pilas alcalinas y defectuosas : Sin corriente, Error LCD

: Sin corriente, Error LCD Protección de polaridad invertida : Sin corriente, Error LCD

: Sin corriente, Error LCD Terminación de carga inteligente

Precio: 32,99€

32,99€ Origen: Made in China

Made in China Adaptador AC 100-240V

Pantalla LCD

Puntos de carga independientes

Minus Delta V y temporizador

3 años de garantía

Además de soportar los formatos de pila más comunes (le falta las AAAA y 4,5V) su principal característica es que las ranuras son independientes. Eso permite que carguemos cualquier cantidad de pilas (de 1 a 4), y en cualquier formato. Si lo necesitas puedes cargar 2 C y 2 D, o llevado al extremo 1 AAA, 1 AA, 1 C y 1 D. Sin embargo, como la carga se reparte entre cuatro canales, cargar sólo una pila será aproximadamente el doble de rápido que si ponemos dos, y así sucesivamente con 3 o 4.

Como en el Plug Charger+, la pantalla LCD muestra el avance de la recarga. No es configurable, pero sí muy intuitivo, nada que ver con los antiguos LED de colores en donde cada luz tenía un significado. Tiene formato sobremesa como el LCD Ultra Fast Charger+ que hemos visto antes, lo cual lo hace muy cómodo de utilizar.

Si como es mi caso usas también pilas recargables de tamaño C (LR14/R14), D (LR20/R20) o 9V (6LR61) es una alternativa ideal. Para modelos en formato pequeño como los AAA (LR03/R03) o AA (LR06/R06), un modelo con capacidades de recarga «smart» como el mencionado LCD Ultra Fast Charger+ o en su defecto el LCD Smart Charger+ son mejores opciones. Es algo que se nota en el packaging, que no trae ninguna pila de cortesía.

Mientras que el modelo equivalente básico, el Universal Charger sale por unos 20€ en este nos vamos a los 33€. A cambio contamos con la facilidad de la pantalla LCD, la carga individual del pilas (en vez de 2 o 4 como el estándar), la salida USB, medidas de seguridad extra (protección ante cortocircuitos, pilas dañadas y polaridad invertida) y una velocidad algo más rápida.







Podéis descargar el manual (1,6 MB. en formato PDF).