Casio A1000D (Prueba exclusiva)

Parece que todo va a rachas, y si hace no mucho hablaba del Casio F-105W, hoy le toca a la gran novedad de la marca japonesa, el Casio A1000D que se pondrá a la venta en España a finales de este mes, y que desde aquí en exclusiva podréis conocer a fondo. Si en la review del GPR-B1000 Rangeman, fui el primero en darlo cobertura en habla hispana, en este caso tengo el privilegio de ser la primera reseña, hasta donde yo sé, del mundo.

Como entusiasta de los Casio Collection digitales, los modelos más asequibles de la marca (F, W y A), y que ahora se engloban dentro de la gama Casio Vintage, este A1000D se posiciona un escalón por encima, inaugurando la categoría bautizada como Premium Vintage.

No se trata de ninguna reedición, sino de un modelo completamente nuevo que captura la esencia y la herencia de los de antaño, un poco como si fuera un Mini Cooper o unas New Balance 373. Los aficionados llevábamos años, por no decir décadas esperando un modelo como el A1000D. Un reloj digital, de precio razonable, con caja de acero y cristal mineral. El Marlin o NeoMarlin como lo llamábamos del siglo XXI. Pues bien, al fin lo tenemos aquí, no es del todo lo que imaginábamos, pero a decir verdad, se acerca bastante. Sigue leyendo y lo verás.







Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable. 39,6mm X 38mm X 7,3mm Botones 3 de acero inoxidable Esfera LCD con máscara nacarada Bisel Acero inoxidable Cristal Mineral Iluminación LED Trasera Atornillada de acero inoxidable Correa Acero inoxidable de 16mm Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, día de la semana Resistencia al agua Water Resist (WR) Peso 82g Módulo Casio 3472 Complicaciones Calendario automático, 12/24 horas, señal horaria, alarma, cronógrafo de 1 hora, luz LED Prestaciones +/- 15 segundos/mes. 3 años de pila Origen Made in China Garantía 2 años PVP 99€ Distribuidor Casio España







Presentación

El Casio A1000D se presenta abandona la conocida caja de cartón de color negro que hemos visto en otros modelos de Collection, y nos ofrece un empaquetado de más categoría, más premium y elegante, lo que ya de entrada le aporta un toque diferencial.







Ninguna pega con la dotación que siempre es muy completa en Casio, incluyendo el detallado manual del usuario.







Diseño y construcción

Empezando por su apariencia, parece como si estuviéramos ante un A-151 con módulo 415 de 1984, aquellos serie A con caja maciza de acero.







No estaríamos equivocados confudiéndolo con ese A151, porque aunque sus rasgos pueden fácilmente confundirnos pensando que estamos ante un A158, A159, A164, A168 o incluso el nuevo A700D. Sin embargo al cogerlo en la mano, ya notaremos que su peso es superior al de éstos. 82g según el catálogo, es decir, casi el doble que sus hermanos, aunque siga siendo ligero para ser un reloj con armis o brazalete metálico. Esa diferencia de peso se debe a que su caja está construída de acero inoxidable macizo. No es resina pintada o cromada, lo cual es una ventaja de cara a la durabilidad del reloj. No se van a pelar ni van a perder color con los roces como os mostré en Los Casio cromados y el paso del tiempo.







Los tornillos de la tapa trasera, que obviamente son de metal, enroscan ahora sobre el metal de la caja. No es metal rozando contra resina, sino metal contra metal. Un reloj que a nivel de construcción, si no es para toda la vida, se acerca mucho, y que debería aguantar sin problemas varios cambios de pila. Para los más viejos del lugar, una sensación similar a la del antiguo W-780. Es en esta zona de atrás donde están las leyendas de los botones, una solución menos molesta que la de incluirlos en la máscara.







Las dimensiones de la caja son también ligeramente superiores, apenas dos milímetros de ancho y un milímetro de alto, despreciable, pero que una vez puesto en la muñeca se nota, adaptando así la estética a las tendencias actuales de relojes que sin llegar a ser un mazacote, si que es un poco más grande. En cambio nos encontramos con que es 2mm más delgado que un F-105W de resina, o 1mm más fino que un F-91W, sigue la tendencia slim que tanto éxito cosechó durante los años 80, y que redunda en un reloj más cómodo de llevar.

El cristal es mineral, mucho más resistente que los de resina o plexi de otros modelos, lo que también permite que para igualar la resistencia, éste pueda ser más delgado. La máscara frontal de este Casio A1000D-7EF tiene un efecto nacarado o amarmolado, un toque de elegancia que ayuda a diferenciarlo de sus hermanos pequeños, y que le dan un acabado de mayor calidad real y percibida. Su composición es también muy minimalista, prescindiendo de las hasta ahora habituales leyendas de MODE, START/STOP y LIGHT. Supongo que el motivo es que los usuarios que compran un Casio ya saben que función tiene cada botón, no ha cambiado desde hace décadas, así que el recordatorio es innecesario. Se menciona en cambio CASIO, ILLUMINATOR y WATER RESIST; personalmente habría eliminado todas ellas salvo la marca, al final que sea resistente al agua o que tenga luz, no son características tan relevantes como para que nos guste tenerlas siempre visibles. El LCD se ve muy bien, igual de bien que los que no equipan panel electroluminescente.







El armis es también de chapas dobladas de acero, pero más sólido. Mucho mejor que el de los A158 o A168, o incluso que el del W-780 de antaño. Suave, bien acabado, pero más contenido que el del GMW-B5000D. El cierre es por pulsadores que funciona muy bien. Por ponerle una pega, como es lógico no es fácilmente ajustable por el usuario. Un detalle que inicialmente me pasó desapercibido, y que en Casio tampoco ha transcendido, es que es el primer reloj de la marca en estrenar un armis con cambio rápido, Los Core Guard también lo tienen, pero son de resina. Eso lleva a pensar que aparecerán más variantes del A1000D, con diferentes correas, bien vendidas conjuntamente con el reloj, o bien por separado. Incluso puede que haya versiones con un diseño frontal más old-school.







Hay que aclarar que aunque en algunas webs, incluso en páginas oficiales de Casio se mencione que la iluminación es EL (Electroluminescente), igual que en los A-168W, esto no es así, equipa un diodo LED.







Módulo

El principal cambio de este reloj es su módulo, el 3472 (descargar manual (93 KB en formato PDF), el mismo que montan los recientes A700D de 40€ pero en los que la caja y el cristal son de resina. Funcionalmente es igual que el 593 del F-91W. Sin embargo, a nivel técnico ofrece una precisión mejorada (+/- 15 segundos/mes), la más alta que ofrece actualmente Casio en su catálogo, y que hasta el momento, estaba reservada para los mejores módulos de G-Shock. Lo habitual era que los Vintage de Collection dieran +/- 30 segundos/mes.







La otra diferencia es su pila tipo botón. Ahora lleva una CR-1616 en vez de la anterior CR-2016. Esto reduce la autonomía hasta los 3 años (suponiendo 1 segundo de luz diario y 20 segundos de alarma diario), mientras que en los anteriores módulos, la cifra era de 7 años en las mismas condiciones. Todos sabemos que en Casio son muy prudentes, e incluso con un uso normal, debería ser relativamente fácil que llegara a los 4 o 5 años, sin embargo, no deja de ser un paso atrás. Según se justificaba con los A700D el motivo era que así el reloj podía ser más plano como finalmente es, pero no acaba de encajar esa explicación, puesto que tanto las 1616 como las 2016, tienen la misma altura: 1,6mm.







En cuanto a capacidades, son las básicas de un reloj digital, pero superan con creces a las que implementan la mayoría de relojes analógicos: calendario automático, cronógrafo de 1 hora, señal horaria y alarma. No hubiera estado nada mal montarle un módulo parecido al del descatalogado W-720, con varias alarmas y temporizador. Quizás los japoneses lo estén reservando para el futuro.







Sensaciones

Para los que amamos los relojes digitales y vivimos el apogeo de Casio durante la década de 1980, son sensaciones indescriptibles. Un reloj de factura actual, con una estética que hereda de los A158/A168, pero que a su vez respira calidad y durabilidad gracias a su caja de acero. Es como si hiciéramos un viaje al pasado, como si lleváramos un F91W o un A158 mejorados. Por otro lado, pocos lo reconocerán como lo que verdaderamente es: un A-1000D.







Siempre he admirado el tamaño del LCD en estos relojes, pese a sus dimensiones contenidas siempre ha aprovechado el espacio de manera óptima, mostrando mucha información en pantalla, pero sobre todo con generoso tamaño, haciéndolo muy legible en cualquier condición.







Con sus moderadas dimensiones, queda sin sobresalir de la muñeca, así no se expone a golpes accidentales ni molesta. A ésto último ayuda mucho que sea tan delgado. Acostumbrado a relojes mecánicos, se siente muy ligero, y a veces hasta me olvido de que lo llevo puesto.

Conclusiones

Finalmente tenemos un reloj digital con cristal mineral y caja de acero a precio razonable (99€). Empieza a haber ofertas a menos de 85€ que lo convierten en una opción totalmente recomendable. Si las cosas continúan como suele ser en estos modelos, no me extrañaría terminar viéndolo en grandes comercios online en 70€-75€. Ya no es necesario ir a por un GMW-B5000D, y Casio se vuelve a poner al nivel de lo que deseábamos los más puristas. No es perfecto claro, a mi me deja clavada la espinita de sólo 3 años de pila, pero se le acerca mucho, y eso es suficiente. Nixon y Skmei han intentado ofrecer algo parecido, pero su módulo no estaba a la altura del reloj.







Soy de la opinión que el público objetivo de estos relojes no somos los aficionados, sino más bien aquellos que adquieren otros vintage digitales y que puedan sentirse atraídos por el salto de calidad en cuanto a materiales y acabados. Teniendo en cuanta que los A168 básicos en plateado van de 40€ a 59€, la diferencia de precio no es demasiado elevada.

▲ Más ▼ Menos Caja de acero

Lineas maestras de los A1xx Duración de pila de 3 años en vez de 7