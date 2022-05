Me gustan las calculadoras y me gusta ver cómo se enfocan en el mundo de la enseñanza, así que decidí inscribirme al taller sobre Cómo incorporar la calculadora en mi clase de primaria organizado por la División Educativa de Casio (Casio Edu).

La presentación corría a cargo de Ángel Antonio García Marrero («Toño»), autor del libro «Con las mates en las manos«. El taller se impartía usando la calculadora básica SL-310 y la calculadora científica fx-55 Plus.

El caso es que al final del taller se organizaba un concurso donde se entregaban tres calculadoras Casio fx-55 de las que tuve la oportunidad de resultar agraciado, lo que me ha servidor para poder probar esta calculadora.

La Casio fx-55 Plus es una calculadora orientada a la enseñanza de primaria, vendría a ser una fx-85ES Plus recortada, o si estáis en América, a la fx-300ES Plus. Una calculadora científica de iniciación, recomendada para niños de entre 8 y 11 años de edad (3º a 6º). Se lanzó al mercado en el año 2012, y no sólo todavía está a la venta, sino que sigue siendo activamente recomendada.

Lo primero que sorprende es su empaquetado, un bonito blister en tonos de azul, que hace juego con la carcasa de la calculadora. Hay que recordar que los modelos en azul, rosa o verde son los que están homologados para la enseñanza, permitiendo así que el profesorado identifique rápidamente cuando un dispositivo está autorizado a ser usado de cuando no. Los textos y leyendas vienen en dos idiomas: inglés y francés. No está el español que sería lo deseable teniendo en cuanta al público y al mercado al que se dirigen.

Su diseño no ha experimentado el reestyling que sí hemos visto en la fx-85ES Plus 2nd Edition, o que lleva la versión americana fx-300ES Plus 2, es decir, su base son las ES Plus, o si se quiere las 1st Edition. No creo que sea algo importante, puesto que sabéis que ese rediseño no afectaba en absoluto al hardware ni al software, era algo que sólo se veía en el exterior, proporcionando materiales diferentes y una estética más moderna.

El manual de instrucciones son 20 páginas exactas. Para este modelo concreto creo que es suficiente como para explicar por encima todas sus posibilidades, aunque siempre se echa de menos que Casio no ofrezca una versión descargable en PDF que proporcione más detalles y más ejemplos, incluso algún tipo de guía didáctica para maestros o padres. Podéis descargarlo en guía del usuario (690 KB. en formato PDF).

Me choca un poco que en la portada se haga mención a la web edu.casio.com/forum, un recurso que en caso de haber funcionado en algún momento de la historia, desapareció hace mucho tiempo. La guía está firmada en 2012, cuando se lanzó el modelo y parece que no ha recibido ninguna actualización desde entonces. Para verificarlo he descargado la versión en inglés (User’s guide -686 KB. en formato PDF-) y tiene la misma fecha así como la mención al inexistente foro de la comunidad educativa.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, nos remarcan lo siguiente:

– Pantalla de 4 líneas (96 x 31 píxeles).

– Alimentación: Celda solar + pila 1 x LR44

– Dimensiones (Al x An x Pr): 163 X 80 X 11,1 mm.

– Peso aproximado: 95g con pila incluida.

– Garantía 3 años.

Es decir, el cuerpo tiene exactamente las mismas dimensiones y peso que la Casio fx-991ES Plus. Es lógico puesto que es la misma pantalla LCD con tecnología dotmatrix, y la misma cantidad de teclas con la salvedad que se ha reubicado su función.

Me gusta que a diferencia de sus sucesoras, las Second Edition y las Classwiz, esta fx-55 Plus mantiene la pantalla o display en color azul en vez de negro, una combinación menos funcional y con menos contraste, pero más interesante para el segmento al que se dirige puesto que recuerda la tinta azul de un bolígrafo. También es de agradecer que hayan mantenido la alimentación «Dual Power», es decir, solar y con pila de botón.

En lo relativo a sus capacidades, dispone de 240 funciones en vez de las 252 de las 85ES Plus, primando el énfasis por la simplicidad y ofreciendo aquello que los estudiantes van a necesitar:

Escritura matemática natural (Natural Textbook Display).

Cálculos básicos.

Historial de operaciones.

Memoria de respuesta (Ans).

Memoria independiente (M).

Mensajes de aviso en errores de cálculo (14/0).

Paréntesis.

Porcentajes.

Cálculos con grados, minutos y segundos.

Cálculo de división con resto.

Cálculo con fracciones y conversión a/de decimal.

Simplificación manual y automática de funciones.

La calidad de construcción es buena, una calculadora robusta igual que lo eran las ES Plus, pero que tal vez se quede un poco corta para los alumnos de educación infantil, que sobre todo con 8 años de edad no suelen ser todo lo cuidadosos que deberían.

Me hubiera gustado familiarizarme con ella antes de tenerla usando los emuladores de Casio, es lo que explicaba en Probar una calculadora antes de comprarla, pero ya no tienen los emuladores para la gama Plus, solamente los de las Segunda Edición, y como esta fx-55 es una Primera Edición, no hay posibilidad de simularla.

Comparando los teclados lo primero que me llamó la atención es que no tenemos tecla de «Alpha», lo cual es normal puesto que con menos funciones disponibles no hacen falta tantas combinaciones de teclas ni modificadores. Eso ha permitido reorganizarlas para que las operaciones más habituales sean más fáciles de digital, incluyendo el coloreado en color verde de algunos comandos que ayudarán a que los niños las encuentre más rápidamente. Tengo la impresión que además de buscar un diseño sencillo para los niños, han buscado uno que sea fácil de comprender para profesores y padres/tutores, algo que es de agradecer.

La interfaz de menús y los mensajes de error están en inglés al igual que en las Plus, es una pena, ya que haciendo énfasis en lo de los mensajes de error, me temo que para muchos niños de 8 años pueda resultar un inconveniente. Tampoco me gusta el destacado botón de «Simp», ya que por defecto en la configuración de simplificación automática no tiene ninguna función.

La parte interna de la carátula tiene un útil chuletario de funciones, algo que debería venir en todos los modelos de calculadora. De nuevo en idioma inglés, algo que le hace perder utilidad en estos tiempos que se pretende que una calculadora sea para todos, en vez de para cuatro niños frikis como en mis tiempos. Se podría haber aprovechado ese espacio para dejar un lugar vacío en donde poder escribir el nombre del propietario. No me quiero ni imaginar la de líos que se montarán en un aula cuando al final haya 15 calculadoras Casio casi iguales y no se sepa de quién es cuál.

No hay mucho más que decir sobre este modelo, os puedo emplazar a la antigua prueba de la calculadora Casio FX-82ES Plus que salvo por el color y la alimentación solar son idénticas.

Cada vez que pruebo un aparato así me quedo anonadado, un instrumento potente y a la vez sencillo de utilizar que enseñará, ayudará y entretendrá a aquellos niños con la suficiente curiosidad como para querer aprender matemáticas usando su calculadora. Me encanta que es un gadget ajustado a sus posibilidades y que ojalá hubiera podido tener cuando empecé trasteando con la Casio fx-17 que me cedió mi padre.

Tampoco creo que una fx-991SPX2 fuera mala opción, es cierto que algunas operaciones en concreto, como F=>D, 10^x, Pi, M-, Simp, %, Ran#, RCL o STO no están accesibles directamente en la 991 y requieren ser usadas con Shift o Alpha, pero es algo que ya ocurre con la 55 que para apagarse requiere que lo hagamos con Shift-AC. Es decir, el niño se acostumbra también al uso de esas teclas modificadoras. Puestos en esa tesitura, diría que las SPX/SPX2 (Classwiz) con sus menús y mensajes en español es más fácil de aprender que ésta fx-55 y los padres se ahorrarían comprar dos calculadoras la fx-55 para primaria, y luego una más potente para la secundaria. Pienso que si hay funciones que el niño no sabe utilizar tampoco es mayor problema.

Porque a un precio de venta recomendado de 19,90€ me parece cara, es más de lo que cuesta una fx-82SPX2 (17,90€) y cercano al de la Casio fx-85SPX2 que tanto me gustó (20,90€). Sorprendentemente los 17,90€ de su precio para profesores resulta más elevado que la mencionada fx-85SPX2 que se queda en 14,90€, igualando a la fx-570SPX2 y en esta ocasión rivalizando con la potente Casio fx-991SPX2.

Galería

Video