El descontrol de Lotus Watches

Llevo cinco o seis años detrás de Festina Group, es lógico, como defensor de las marcas de relojes españolas son el máximo exponente. Pero me han hecho dar tantas vueltas que os váis a quedar sorprendidos con esto. Hace muchos años estuve enviándoles emails que nunca respondieron. A base de insistencia, perseverancia y buscar nuevas opciones, logré contactar con diferentes marcas del grupo en Instagram. Todas terminaron igual, que escribiera a socialmedia@festina.com (Lotus, Festina, Jaguar…).

Seguí profundizando, hasta que logré contactar con la International Marketing Coordinator de Festina Lotus, fue ella la que declaró que «a Lotus Festina no les interesan los relojes automáticos» y que además por política de empresa no concedían entrevistas.

Después de eso pude tratar con el International Sales & Marketing Manager de Perrelet, aunque al principio hubo interés, las conversaciones se zanjaron por su parte con un «No veo forma en que podamos colaborar».

Lejos de desanimarme seguí insistiendo con la que es mi marca predilecta del grupo: Candino. Aunque con cuentagotas, a ritmo de un email que me respondían por semana, al final acordamos que haríamos una entrevista. Eso fue en diciembre de 2021, así que decidimos reemprenderlo todo en enero de 2022, momento en el que volvieron a dejar de responderme.

Opté por desistir del asunto, dejarlos por imposibles. Si ellos no creen en su marca y no ponen interés en ella, por más esfuerzos que destinase no iba a conseguir nada.

Pero hete aquí que un mes después de aquello me contacta una mujer del Departamento de comunicación, pero desde un buzón de correo gratuito de Gmail y sin ningún número de teléfono de contacto. Me expone lo siguiente:

Buenas tardes,

Mi nombre es Sara y me pongo en contacto con ustedes porque actualmente estoy a cargo de las estrategias SEO para una marca de relojes de lujo , y estaríamos interesados en hacer una colaboración con ustedes.

Estaríamos interesados en publicar en vuestra web https://www.javiergutierrezchamorro.com/ un artículo patrocinado. Las acciones que nos interesaría hacer en su site, es poder elaborar un artículo nuevo con carácter informativo y de interés para vuestra audiencia, pudiendo insertar un enlace Do Follow hacia la web de nuestro cliente.

Podemos establecer diferentes temas para desarrollar un artículo lo más natural posible y de interés para vuestros seguidores. La redacción puede estar hecha por vuestra parte o la nuestra, se podría concretar este hito.

En el caso que estuvierais interesados, ¿podríais, por favor, facilitarme vuestras condiciones y presupuesto, para poder evaluar la colaboración? Si debo ponerme en contacto con otro email, ¿serían tan amables de hacérmelo llegar?

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo a la espera de vuestra respuesta,

Gracias de antemano y un saludo cordial.

Me sorprende que «relojes de lujo» sea un enlace a la página de Lotus Watches, pero me choca todavía más que tras años de persecución por mi parte, al final sean ellos los que me encuentren. Muy ilusionado le respondo:

Encantado de saludarte Sara.

Creo que has llegado al lugar adecuado, ya que es la web número uno en cuanto a contenido relojero en español: https://www.javiergutierrezchamorro.com/la-web-numero-1-de-relojes-en-espanol/

Por supuesto me parece interesante la propuesta. Podría encargarme también del texto si lo estimarais conveniente.

¿Estás a cargo de la comunicación de Lotus o también de Festina u otras marcas del grupo?

Saludos.

Y con una rapidez que no es para nada a la que estoy acostumbrado con Grupo Festina me dice:

Hola Javier,

Ahora mismo estoy con Lotus.

¿Cuál sería su presupuesto por un artículo con enlace dofollow a mi cliente?

Trabajamos ciertas condiciones, las cuales son:

– El artículo debe tener 1 enlace Do Follow

– El artículo no puede ir marcado como patrocinado o publicidad

– El artículo debe indexarse para Google como cualquier otro artículo de la web

– El artículo debe ir colocando en una categoría de la web que encaje con el contenido y no una categoría dedicada solo a artículos patrocinados

– El artículo como el enlace dofollow deben estar activos y online durante al menos 12 meses desde su publicación.

Estamos en contacto,

Saludos,

Buscan comprar links a base de post patrocinados, lo que se denomina linkbuilding, una forma de mejorar el posicionamiento de una web (SEO). Así que le respondo:

Muchas gracias por tu respuesta. Mis artículos son gratuitos, los hago a cambio de relojes. De ese modo no sólo recibiríais el beneficio del artículo patrocinado, sino la ulterior reseña del reloj. Además, es una oportunidad en la que os saldría a precio de coste. Te preguntaba si gestionabas otras marcas, porque los de Lotus no me encajan como contraprestación, pero sí los de Festina o Candino. Te pongo un par de ejemplos:

– www.candino.com/candino_watches/c4441-4/

– www.festina.com/es-ES/reloj/hombre/festina/reloj-festina-automatic-f20478_2-azul-correa-de-acero-hombre.html

No se si habrá algo que se pueda hacer.

Y obtengo de nuevo su rápida respuesta:

Hola,

No hacemos este tipo de publicidad.

Gracias de todas formas.

Saludos Javier,

El asunto me deja completamente perplejo. Tras años intentando contactar con ellos, y ellos ignorándome, son al final los de la Comunicación de Lotus los que me encuentran, con todo el tiempo perdido que ello implica, tanto por su parte como sobre todo por la mía. Pero lo más sorprendente, y diría que absurdo, es que están dispuestos a pagar por un artículo patrocinado con enlaces, pero no están dispuestos a dar un reloj como contraprestación. Un acuerdo que como le mencioné, es mucho más ventajoso para ellos, ya sabéis los márgenes con los que opera la relojería…

Si alguien entiende algo de las políticas de Grupo Festina que me lo explique… Aunque visto todo ello, creo que ni siquiera ellos lo entienden. La falta de visión y el nivel de descoordinación que manifiestan es brutal. Me refiero a que en todas las ocasiones en que les contacté, podría incluso haberles hecho gratis ese artículo que después Sara me pedía. Por su pasotismo lo dejaron pasar, y por su pasotismo perdieron la oportunidad de tener dos artículos sobre el grupo.