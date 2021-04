Funda Casio fx-Case (y el descontrol de Calculados.com)

Cuando leí Estuches para las ClassWiz: ese bonito y económico regalo que estabas buscando en ZonaCasio sobre los nuevos estuches fx-Case para las calculadoras de la gama Casio ClassWiz me encantaron.

Unos años atrás había comprado las SafeCase de Calcuso para mis fx-82 Solar II, fx-991SPX II, Classpad fx-CP400 y fx-CG50, es decir, para todas las calculadoras que uso. Eran unos estuches de calidad, suficientemente rígidos en el exterior para proteger el aparato y con un interior agradable. Tanto me gustaron que como os decía los compré para todas mis calculadoras.

El caso es que como suelo usar habitualmente una fx-991SPXII / fx-991SPX decidí darle uso a las nuevas fx-Case.







A un precio de 9,95€ eran algo más caras que los 7,95€ que pagué por la SafeCase para la fx-991SPX. La de la fx-CP400 me costó 12,50 y la de la fx-CG50 14,95€, de manera que si bien un par de euros más caro, estaba en la linea de los estuches de calidad y a fin de cuentas era más un capricho que una necesidad. Mis reticencias venían de la mano de Calculados, algo que como veréis más adelante ha quedado confirmado. Calculados es la marca con la que opera la subcontrata que gestiona la venta online de calculadoras Casio en España y tras la que se encuentran los zaragozanos de Corvotronic S.L, una empresa ajena a Casio España y a la División Educativa de Casio y que suele ser una fuente de conflictos como ya ocurriera hace años con Flamagas.

Teniendo en cuenta que pese a sus precios oficiales que van de los 19,90€ hasta los 36,90€, una fx-82SPX2 se puede comprar por menos de 10€ y el tope de gama, la fx-991SPX2 por menos de 20€, el estuche de protección cuesta casi tanto como la calculadora en sí misma. Termina siendo una solución apta para frikis como nosotros que sienten Casio con el corazón y en donde la mayoría de la gente o bien prescindirá de ella, o ser conformará con la cubierta deslizante que viene con la calculadora.







Este modelo, con referencia FX-CASE-CB-BK2 no es algo after-market, sino que es un producto oficial de Casio. Se caracteriza por su exterior de color negro y estilo fibra de carbono, muy similar a la carátula de la propia calculadora, pero lo que la hace verdaderamente diferente es el relieve de «CASIO». Casio Europe dice que es apta para todo tipo de calculadoras de bolsillo, es decir, no las limita ni a las ClassWiz ni a las Casio, indicando que permite un dispositivo de tamaño máximo 16,5cm X 8cm X 2,3cm. A la práctica discrepo de esa afirmación porque si es demasiado pequeña la notaremos bailar en su interior. En su caja si que se indica que es un «Estuche para calculadoras científicas CASIO».

La parte exterior es de poliuretano y el forro interior de poliéster. El armazón es de acetato de vinilo etileno (etilvinilacetato o EVA) y el tirador es metálico, de zinc y las cremalleras de nailon. Ese es otro detalle de calidad, ya que sus competidores suelen tener solamente una. La funda mide 18,4cm X 10cm X 2,8cm y pesa 95 gramos. La Casio fx-Case tiene rejilla para guardar cables, o manuales, algo que es muy cómodo ya que el dispositivo queda mejor anclado y que en las SafeCase (ahora Wings) sólo se ofrece en los modelos más caros (fx-CP400 y fx-CG50).

Como era de esperar, aunque no nos agrade está identificado como Made in China, pero es sin lugar a dudas el mejor estuche rígido que he probado para transportar y guardar calculadoras. Aunque su buena calidad podría justificarlo, el inconveniente es su relativamente alto precio de compra, al menos en comparación con la calculadora. EN la mayoría de comercios se encuentran agotadas, así que creo que el precio se debe a que se produjeron pocas unidades. Pienso que una especie de pack que incluya de fábrica calculadora y estuche, lo mismo que hacía de manera no-oficial Calcuso, pero de la mano de la propia Casio ayudaría a reducir el coste. Un sobreprecio de 5€ por una funda así, muchos lo pagaríamos con gusto. La otra es hacerla extensible a modelos de calculadora más grandes, precisamente a los aparatos de mayor precio y en donde más conviene proteger de una eventual caída.



































































En cuanto a Calculados.com todo empezó muy bien. Si pedía una funda me costaba 13,70€, en cambio si pedía dos eran 19,90€ porque los gastos de envío eran gratuitos. Así que compré dos «Funda calculadora» como ellos las llaman. Intenté buscar a partir de qué importe los portes eran gratis pero no lo encontré.

Hice el pedido el 30/12/2020 por la mañana, y al día siguiente lo tenía en casa. Son de esas cosas que me gustan de DHL. Lo extraño del caso es que procedía de Sedaví (Valencia), lo cual es raro si Calculados/Corvotronic SL está en Alagón (Zaragoza), ciudades que distan 350 kilómetros.

Llegó el transportista y me advirtió que venía con dos bultos para la misma expedición. Pensé, bueno, estos de Calculados han metido cada funda en una caja distinta. Una de las cajas de embalar me agradó, era la oficial de las Casio fx-991SPX2, muy propia para unas fx-Case y me encantaba la leyenda de «FX-991SP X II-S». La otra caja era de «Fujifilm Instax Mini«. Es decir, habían reutilizado un embalaje de la japonesa Fuji para servir pedidos de Casio. En concreto de cartuchos de revelado rápido tipo Polaroid.

Abrí la primera caja, la de Fujifilm, y ahí venían las dos fundas protectoras. Entonces, ¿qué había en la segunda? Antes de abrirla revisé de nuevo las etiquetas del embalaje. Ambas tenían mi número de pedido y mis datos personales, o sea que eran para mi. En la segunda caja, la marcada como Casio FX-991 había efectivamente una calculadora Casio fx-991 SPX Iberia II en su edición de «Women in Science» de Marie Curie. También había una factura, esta hacía referencia a otro número de pedido y era para una mujer de Girona que había pagado 29,90€ por ella.

Estaba claro que el error había sido de Calculados como uno apostaría, y no de DHL. Ambas etiquetas de la agencia logística referenciaban a mi número de pedido y a mis datos personales, alguien en Corvotronic/Calculados había rellenado mal esa información, y DHL hizo lo que debía hacer, entregarla.

Nadie de Calculados se puso en contacto conmigo para interesarse por el error, demostrando el poco interés que tienen en solucionar problemas, o bien el descontrol interno que llevan que les impide siquiera averiguar lo ocurrido. De hecho tras horas de que el pedido apareciese como correctamente entregado en DHL, Calculados lo seguía mostrando como «Enviado». Por mi parte lo notifiqué a Casio España, quienes sí que rápidamente se pusieron manos a la obra y que a estas alturas lograron que la mujer de Gerona pudiera tener su calculadora a tiempo.

Cuatro días después de aquello recibí un email procedente de alguien sin nombre, «Contacto» y remitido por Calculados. Me agradecían que lo hubiera reportado y me indicaban que al día siguiente vendrían de DHL a recoger la calculadora. Para terminarlo de bordar, no fue al día siguiente sino que fue ese mismo día que vinieron a recogerlo. Nuevo descontrol y descoordinación, grave en una empresa que se dedica al comercio online y donde la logística la debería tener dominada. Como curiosidad final, en aquellos momentos, mi pedido seguía aún en estado «Enviado» en su web.