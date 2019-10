Cuando en la Fórmula 1 pasaron de llevar Casio Collection a relojes de lujo

De manera completamente opuesta a Cuando los militares pasaron de llevar relojes de lujo a llevar Casio, en la Fórmula 1, no hace muchos años que algunos pilotos llevaban modestos Casio Collection.

Quizás el caso más conocido es el de Michael Schumacher que en 1995 con su Benetton llevaba pegado al volante un Casio F-30. En aquella época los volantes eran bastante convencionales, sin display ni profusión de botones. El siete veces campeón del mundo de la disciplina, necesitaba saber la hora mientras disputaba una carrera y aquel Casio era todo lo que necesitaba.













Con anterioridad, el tristemente desaparecido Ayrton Senna en el equipo Toleman en 1984, lucía un Casio de resina en su muñeca.







Ahora todo es diferente. Todos los equipos de F1 sin excepción cuentan con un patrocinador de relojes. No importa que los pilotos sigan conduciendo sin reloj en la muñeca. Se ha llegado al extremo de pintar sus monos ignífugos con la silueta de un reloj, como vemos aquí con Lewis Hamilton en su Mercedes y un «reloj» IWC.







No ha transcurrido tanto tiempo desde que Heuer cedía sus relojes a los pilotos de la Fórmula 1. Relojes que usaban y que lucían con orgullo, no porque fueran gratis, no porque les pagaran por hacerlo. Sencillamente porque les gustaban y les eran útiles.