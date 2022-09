¿Cuanto debería durar la carga de un smart?

Cuando empecé con la Xiaomi Miband 1S, la autonomía de su batería rozaba los 30 días. Pese a incorporar una pantalla, en la Miband 2 con una sola carga llegué a esos 30, a veces algún día más. Con la 3 la cosa fue aún mejor, llegando hasta 40. La Miband 4 redujo un poco esa cifra, hasta los 35, la 5 bajó drásticamente, hasta los 25 aproximadamente. Y finalmente con la Mi Band 6 hasta los 20.

Ciertamente a mayor hardware y mayor funciones en el software, mayor consumo energético. Tal vez sin darnos cuenta, estemos usando la smartband con mayor intensidad. Yo por ejemplo recibo muchas más notificaciones, lo que implica activar el vibrador/zumbador y activar la pantalla; por tanto, reduciendo la cantidad de energía en la batería. A la espera de recibir la nueva Mi Band 7, que no se si llegaré a reseñar en este espacio, mi reflexión es justamente otra.

A medida que se van sucediendo los ciclos de carga y descarga, la capacidad de la batería va disminuyendo paulatinamente. En un teléfono móvil con capacidades entorno a los 4.000 mAh o incluso más, una merma del 20% se puede llegar a notar. Pero en una pulsera inteligente con solamente 125 mAh, esa misma reducción es mucho más evidente. Así que de los 20 días de autonomía que me daba cuando era nueva, se ha quedado actualmente en unos 15. Es verdad que es una cifra cercana a la que da la marca china, afirmando una duración de batería de 14 días con un uso típico, pero yo no le doy un uso típico. No tengo el sensor cardíaco funcionando las 24 horas del día, ni tampoco el medidor de oxígeno. Simplemente me sirve para contabilizar mis pasos, las horas de sueño y recibir notificaciones.

Tal vez porque estoy a costumbrado a relojes solares, a pilas de larga duración y a movimientos automáticos, ese rendimiento de la batería se me queda muy corto.

Con la Mi Band 3 recuerdo haber marcado cifras de 51 días, casi dos meses. Probablemente meses tranquilos en los que usé menos el «wearable», pero un lapso de tiempo suficientemente largo como para permitirme guardar el cargador en un armario y tenerlo que buscar nuevamente cada vez que necesitaba una recarga. Ahora con esas 2 semanas de autonomía, no me queda otra que dejar el cable de carga por ahí rondando sobre una repisa. Simplemente no me sale a cuenta tenerlo que guardar para volver a sacarlo unos días después.

Así que me preguntaba, ¿qué autonomía debería tener un dispositivo inteligente? Por supuesto cuanta más mejor. Pero ¿con cuánta duración de carga nos conformaríamos? Mi respuesta, completamente personal y subjetiva, sería que 3 meses de autonomía empezaría a ser una cifra aceptable. Evidentemente cuanta más mejor, y llegar a los 6 meses podría ser muy interesante. Sin embargo pienso que a partir de ahí la ganancia sería poca. Lo que me incita a escribir esta reflexión es que da la impresión que estemos en una balanza, un tradeoff que no persigue la autonomía.

Poco a poco aumenta el volumen de la batería y mejora su tecnología con el fin de ofrecer mayor densidad de carga. Así, de los 41 mAh de la Mi Band 1 de 2014 a los 180 mAh de la Mi Band 7 de 2022, la capacidad se ha multiplicado por casi un factor de 5 en solamente 8 años. Eso no ha conllevado que ahora la carga dure 5 veces más, sino que como hemos visto es equivalente o incluso inferior. Esto es lo de la balanza a la que me refería, que si el aparato se llena con más potencia y más funciones, termina consumiendo más.

No sé cuánto más puede llegar a ofrecer una smartband en ese sentido. Teniendo modelos con Always On Display y GPS, dudo que se puedan agregar muchas más capacidades, así que es de esperar que llegue un momento que las autonomías sin necesidad de recargar aumenten considerablemente. Como siempre digo, desconozco cuándo llegará a ocurrir, puede ser en un año, o quizás en diez.