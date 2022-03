¿Cómo cargar tu reloj solar?

Hemos salido del invierno y probablemente debido a la menor intensidad de sol, y a que hay menos horas de luz al día, la carga de tu reloj solar ya no esté al máximo. No importa que se trate de un reloj con movimiento Seiko Solar, Casio Tough Solar o Citizen Eco-Drive, todos ellos pueden verse afectados. Si piensas que no es ningún problema, que no pasa nada, entonces estás muy equivocado. Así que mejor que continúes leyendo.

En primer lugar es importante que sepas cómo conocer la cantidad de carga del reloj. Para ello el manual de instrucciones es tu mejor amigo. Si ya no lo conservas en papel, no te costará descargarlo en formato electrónico. Es un dato importante porque no todos indican la cantidad de carga de la misma manera. Unos solamente diferencian entre Bajo y Normal, otros tienen tres niveles (Bajo, Medio y Alto) y otros pueden llegar a tener hasta cinco o incluso más. La forma en que lo podrás consultar también cambia. Unos relojes te lo mostrarán en la pantalla digital, otros lo harán mediante una manecilla, y en otros tendrás que vincularlos al smartphone para que mediante la App dedicada de la marca puedas verificar la cantidad de energía que almacena la batería.

En esta fotografía lo que ves es un Casio G-Shock GW-6900 con el nivel de batería a Mid (Medio). Lo puedes vern en la primera esfera pequeña a la izquierda en donde se marca MID, cuando la plena carga se obtiene en HIGH. Con la idea que te tienes que quedar es que si no está al máximo, eso no es bueno.

¿Por qué no es bueno que tu reloj no esté a plena carga?

Los relojes solares montan una pequeña batería recargable en su interior. Ahí es donde almacenan la energía solar transformada en energía eléctrica, y de ahí es donde la obtienen cuando no hay suficiente luz natural. Es decir, van constantemente cargándola o descargándola dependiendo de las condiciones de cada momento. Si llevas el reloj bajo la manga se encontrará en un entorno sin luz. No sólo será una condición que evite que la célula solar pueda recargar la batería, sino que además deberá funcionar consumiendo su energía. Por el contrario, si estamos de manga corta en un día soleado, el reloj no solamente podrá funcionar sin consumir energía eléctrica de la batería, sino que además será capaz de irla recargando poco a poco.

Esas baterías o acumuladores como los CTL1616 o similares, funcionan en base a litio, titanio y cobalto. Son recargables y en principio no adolecen del problema del «efecto memoria». Pero como su vida útil depende de la cantidad de ciclos de carga y descarga, cuantas más veces dejemos que baje su nivel más desgaste sufrirá y por tanto más rendimiento perderá. Cuanto más baje, más tendrá que subir y será peor.

Por mi experiencia os puedo decir que absolutamente todos los relojes de carga solar que me han llegado con la batería completamente agotada, jamás han tenido un funcionamiento bueno. Puede manifestarse porque aunque lo cargues al máximo, rápidamente vuelve a bajar la carga; o bien que el indicador permanezca siempre al máximo, y de repente baje al mínimo. Es un síntoma de fatiga del acumulador que tiene como solución reemplazarlo. Pero si consideramos que su precio ronda los 20 o 25€ (agregando mano de obra y hermetismo), os daréis cuenta que es una reparación que mejor conviene evitar.

¿Cómo consigo que el reloj siempre esté cargado?

Es la propia marca quien suele indicar en el manual del usuario del reloj cómo conseguir que el acumulador permanezca en perfectas condiciones. Lo mejor es exponerlo a la luz natural del sol de manera diaria. Dependiendo del consumo energético de módulo, la eficiencia y el tamaño de las células solares, será suficiente con dejar que le de la luz entre 3 y 15 minutos diarios.

Pero cuidado, porque hablamos de luz natural (solar) en un día despejado, o sea, unos 50.000 lux de intensidad. Si estamos en un día nublado, o en una luz fluorescente de interior el tiempo aumentará exponencialmente. Tanto es así, que hay relojes como el Casio G-Shock GPR-B1000 o el Garmin Fēnix 6X Solar que si no salen al aire libre, su consumo siempre será más elevado que la capacidad de recarga.

El mejor consejo es por tanto que uses ese reloj cada día y que lo lleves en exteriores por fuera de la manga. Pero si eso no es posible tienes opciones alternativas.

Sacarlo a la terraza, balcón o ventana

Lo bueno que tiene esta solución es que es gratis. Tan sencilla como una vez a la semana o cada dos semanas, coges tus relojes solares y los colocas en el exterior. En tu jardín, en tu balcón, en algún lugar que esté protegido de caídas y robos pero donde reciba la luz natural del sol. Es importante que esta luz no sea directa, los rayos UV del Lorenzo son muy agresivos con los filtros polarizadores de los paneles LCD, con las resinas y con muchos pigmentos. Además que la temperatura del reloj puede llegar a aumentar ostensiblemente convirtiéndose en algo peligroso. Para evitar esto último muchos los colocan en un recipiente tipo tupper lleno de agua. Lo mejor es que estén bajo una sombra, o al menos en un lugar donde no le de el pleno sol. Recordad que lo que necesita es intensidad lumínica, no calor. Mejor también que estén resguardados, a cubierto en caso de lluvia.

Aunque si te es posible es la alternativa más eficaz, es un poco engorrosa, sobre todo en invierno. Tendrás que hacer acopio de tus relojes, llevarlos a esa ubicación a primera hora de la mañana, y durante la puesta de sol, recogerlos. En ambos casos pasando frío.

Caja con tapa transparente

Puedes guardar el reloj en un estuche de relojes con la cubierta transparente como el Songmics JWB024 que yo uso. Dejando esa caja en un lugar donde le pueda entrar la luz a través de una ventana, salvo que ésta sea demasiado ténue ya tendrías el problema solucionado.

Luz artificial

¿Pero no decíamos antes que con la luz artificial el reloj cargaba muy despacio? No exactamente. Esa medida se refería a la luz de un tubo fluorescente (500 lux). Lo que ocurre es que si tienes una buena lámpara LED que puede dar unos 5.000 lux, o si te haces con un cargador para relojes solares que de 30.000 lux la cosa será aún mejor. Casi tan eficaz como la luz natural en un día soleado.

La ventaja de la luz artificial es que apenas contiene radiación ultravioleta, así que no «quemará» el panel LCD. Como además las luces LED apenas general calor, tampoco tendrás problemas de desgaste.

Conclusiones

Como todo objeto que pretendemos que nos dure un buen tiempo, necesita que le dediquemos unos mínimos cuidados. Ya habéis visto que no es gran cosa, solamente estar un poco pendientes y cuando baje el nivel de energía ponerlo a recargar en una fuente de luz.

Si tu reloj no es de carga solar, pero lleva también un acumulador como es el caso de los Seiko Kinetic el consejo es el mismo. Asegúrate que siempre esté a plena carga. Por supuesto si no los utilizas habitualmente, como los kinéticos no funcionan con luz, así que tendrás que hacerte con un cargador de inducción o un watchwinder compatible con ellos.

Para terminar recuerda que puedes tener un reloj que monte algún tipo de batería, ya sea con recarga solar o de otro tipo, pero que no sea de tipo acumulador. Es el caso de los Casio Batteryless que montaban un capacitador, esto es un tipo de super-condensador y que no tenían ningún problema si pasaban meses o incluso años completamente descargados.