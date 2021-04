Al igual que el Amazon Kindle, las smartband o pulseras de actividad de Xiaomi me han fidelizado. Empecé usándolas en 2017 cuando justo aparecía la Mi Band 1S y desde entonces han sido mi complemento a los relojes tradicionales todos los días de la semana y 24 horas al día.

Tal vez por falta de tiempo, después de la prueba de la Xiaomi Mi Band 2 y de la comparativa entre las Xiaomi Mi Band 3, Mi Band 2 y Mi Band 1S había dejado estas pulseritas de lado, y nunca llegué a hablar de la Mi Band 4, ni la 5. Pese a que desde Xiaomi España rechazaron la propuesta de review, como con el Amazfit Neo y aprovechando la novedad de este wearable, en vez de hacer una prueba o una reseña completa, os dejo con fotografías de su unboxing, así como una tabla comparativa en donde podáis ver las novedades que se han incorporado la Miband 6 en comparación con la Miband 5.







Ficha técnica (Comparativa)

Xiaomi Mi Band 6 Xiaomi Mi Band 5 Lanzamiento Abril 2021 Junio 2020 Dimensiones 47,4 x 18,6 x 12,7mm 12,8g 46,95 x 18,15 x 12,45mm 11,9g CPU N/D Dialog DA14697 (ARM Cortex M33 ARMv8-M) Memoria 2 MB. de RAM. 32 MB. de almacenamiento Flash 512 KB. de RAM. 16 MB. de almacenamiento Flash Pantalla AMOLED a color 1,56 pulgadas: 152 x 486 pixels. 450 nits. 326ppp AMOLED a color 1,1 pulgadas: 126 x 294 píxeles. 450 nits. 291ppp Sensores Frecuencia cardíaca 24h. Acelerómetro de 3 ejes. Giroscopio de 3 ejes. Medición SpO2 Frecuencia cardíaca. Acelerómetro de 3 ejes. Giroscopio de 3 ejes Resistencia al agua 5 ATM 5 ATM Batería 125 mAh. 19 días de duración en el modo de ahorro de energía, 14 días sin él 125 mAh. 14 días de duración Conectividad Bluetooth 5.0 BLE Bluetooth 5.0 BLE Compatibilidad Mi Fit 5.0.1. Android 5.0+, iOS 10.0+ Mi Fit 5.0.1. Android 5.0+, iOS 10.0+ Otros Reconocimiento de 100 deportes con reconocimiento automático. Medición de calidad del sueño. Carga magnética. Modo salud femenina. Control remoto para hacer fotos Reconocimiento de 11 deportes. Carga magnética. Modo de salud femenina. Control remoto para hacer fotos Precio 229 yuan (29€ al cambio) 189 yuan (23€ al cambio) Enlaces

Primeras impresiones

Por más que el marketing se empeñe en intentar que creemos lo contrario, no hay demasiado que decir sobre este aparatito, y a partir de la Mi Band 2, vista una, vistas todas. Por eso es que externamente es casi igual a su predecesora, de hecho con la pantalla apagada o inactiva nos parecerían idénticas.







Las novedades están en los detalles, por ejemplo una pantalla de carga que además de indicar el progreso de la operación nos muestra la hora actual. Donde se notan los cambios es al acceder a su menú principal o al abrir Mi Fit, en donde encontraremos multitud de opciones relativas al medidor de oxígeno (Oxígeno en sangre), Alarma, Cronógrafo, Temporizador… Además de tener una variedad mucho más gran de watchfaces o smartbandfaces, que como suele ser habitual buscan más la estética y la espectacularidad que el resultar legibles.

Esta unidad corresponde a la versión para China sin NFC, la primera en aparecer al mercado, sin embargo, desde el día cero que la actualización de firmware implementa el idioma español, a diferencia de modelos anteriores que sólo tenían chino e inglés.

En muchas tomas de contacto del estilo «nota de prensa» se menciona de que el tamaño extra de pantalla se nota mucho, la verdad que no es así. Mejora algo las cosas, pero tampoco es que sea determinante.

Como usuario tradicional de relojería no le doy un uso exhaustivo a la pulsera, esencialmente la recepción de notificaciones desde el teléfono, ya que normalmente lo llevo en silencio, así que lo que más me preocupa es la duración de batería que siempre ha sobrepasado los 30 días, llegando con la Miband 2 y 4 hasta los casi 60 días.



















Resumen

Hay varias preguntas que al menos yo me hacía. ¿Puede usarse el mismo cargador en la Miband 6 que en la Miband 5? Curiosamente sí, el cargador magnético es del mismo tipo que la Mi Band 5, así que la podemos conectar y cargará sin problemas.

¿Sirven las correas de la Mi Band 5 para la Mi Band 6? Aunque cada generación cuenta con sus propias correas específicas, era posible llevar una Miband 5 con la correa de la Miband 4, así que este caso debería ser igual, y efectivamente. Podemos utilizar las correas silicona de una Mi band 5 en una Mi band 6. Finalmente un movimiento en favor de la reutilización.

Como se ve los cambios no son grandes, la típica actualización incremental a la que nos tienen acostumbrados desde Xiaomi Corporation. Me llama la atención la batería, de la misma capacidad que en la Miband 5 y la Miband 4, algo que podríamos haber esperado que aumentase. Tampoco aparecen algunas de las características rumoreadas, ni la recepción de GPS, ni las respuestas rápidas que se vieron en alguna beta del software, si bien esto último creo que acabará estando disponible.

El hardware interno sí que ha cambiado, duplicando la capacidad de almacenamiento y cuatriplicando la memoria RAM, unos parámetros que habían permanecido sin cambios desde mayo de 2018 con la Mi Band 4. En lo que Xiaomi siguen siendo muy meritorio es en el precio, 10 veces menos de lo que cuesta un Casio G-Shock GBD-H1000 por poner un ejemplo.

El dispositivo me ha demostrado ser capaz de durar varios años, algo impensable con la imagen de fabricantes chinos que teníamos. Fácilmente aguantará un uso de 2-3 años hasta que su batería quede inservible. Por otro lado, las correas de TPU nos aguantarán entre 6 meses y 1 año, que con el asequible precio, tanto de las oficiales como de las aftermaket hace que sea una smartband duradera.

Por tanto, y salvo que necesites la medición de saturación de oxígeno en sangre (SpO2), no hay un motivo práctico para no seguir con la Mi Band 5 o la Mi Band 4, aunque por el precio que cuesta (yo pagué 36€ por ella), es un gadget que resulta muy apetecible. Y finalmente, en caso de que te la quieras comprar, ¿deberías comprártela ahora? Con la cabeza fría te diría que no, sabemos que los precios de Xiaomi descienden rápidamente, así que presumiblemente en cuestión de meses podrás adquirirla por unos 30€ sin mucha dificultad.