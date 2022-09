Maui Jim Beaches

Después de la grata experiencia con las Maui Jim Mavericks, me quedé con ganas de repetir con la marca hawaiano Maui Jim. Quería probar algo diferente, así que aunque mi primer impulso fueron las Velzyland, con una estética retro-driving y una montura de acetato, finalmente me enamoré de las Beaches, pero no cualquiera de ellas, sino de su espectacular combinación en color burdeos con cristales MauiBrilliant en color MAUI Sunrise rosado.

Para los que os pille de nuevo la marca de gafas de sol (y gafas de ver) Maui Jim, os emplazo a la anterior review de las Maui Jim Mavericks en donde os explicaba las características o valores de la marca, su posicionamiento, y por supuesto una de las partes que más nos gusta, su historia. Os estaréis preguntando qué razón hay para comprar unas gafas de sol ahora que se está terminando el verano, así que voy a aprovechar este espacio introductorio para explicarlo.

Como sabéis, la radiación ultravioleta RUV o UV, es invisible para el ojo humano, aunque pueda ir correlada con la intensidad lumínica del sol que sí vemos, hay más que eso. Aunque la radiación de este tipo suele medirse en J/m2 (Julios entre metro cuadrado), es una medición compleja, y en la que entran en juego diferentes tipos de rayos UV, fundamentalmente los A y B, ya que los de tipo C no logran atravesar la atmósfera. Para simplificar esa comprensión, la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene establecidos unos criterios homogéneos y globales del índice de rayos UV que alcanzan la superficie de la Tierra (UVI o IUV). Este número expresa, cuanto más elevado sea, la probabilidad de padecer lesiones cutáneas y oculares por el efecto pernicioso de las radiaciones ultravioleta. Se trata, por lo tanto, de una escala cuyo valor mínimo es cero y que no cuenta con un límite máximo. A ese respecto se proporcionan las siguientes recomendaciones:

Intervalo de valores del IUV Categoría de exposición (Riesgo) Precauciones 0-2 Baja – Utilice gafas de sol los días de sol brillante.

– Si se quema con facilidad, cúbrase y use un protector solar de amplio espectro SPF 30+.

– Tenga cuidado con las superficies brillantes, como arena, agua y nieve, que reflejan los rayos UV y aumentan la exposición. 3-5 Moderada – Permanezca a la sombra cerca del mediodía, cuando el sol está más fuerte.

– Si está al aire libre, utilice ropa de protección, un sombrero de ala ancha y gafas de sol que bloqueen los rayos UV.

– Aplíquese generosamente un protector solar de amplio espectro SPF 30+ cada 2 horas, incluso si está nublado, y después de nadar o sudar. Tenga cuidado con las superficies brillantes, como arena, agua y nieve, que reflejan los rayos UV y aumentan la exposición. 6-7 Alta – Reduzca el tiempo al sol entre las 10 a. m y las 4 p. m.

– Si está al aire libre, busque la sombra y utilice ropa de protección, un sombrero de ala ancha y gafas de sol que bloqueen los rayos UV.

– Aplíquese generosamente un protector solar de amplio espectro SPF 30+ cada 2 horas, incluso si está nublado, y después de nadar o sudar. Tenga cuidado con las superficies brillantes, como arena, agua y nieve, que reflejan los rayos UV y aumentan la exposición. 8-10 Muy alta – Reduzca la exposición al sol entre las 10 y las 16.

– Si está al aire libre, busque la sombra y utilice ropa de protección, un sombrero de ala ancha y gafas de sol que bloqueen los rayos UV.

– Aplíquese generosamente un protector solar de amplio espectro SPF 30+ cada 2 horas, incluso si está nublado, y después de nadar o sudar.

– Tenga cuidado con las superficies brillantes, como arena, agua y nieve, que reflejan los rayos UV y aumentan la exposición. 11- Extremadamente alta – Trate de evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16.

– Si está al aire libre, busque la sombra y utilice ropa de protección, un sombrero de ala ancha y gafas de sol que bloqueen los rayos UV.

– Aplíquese generosamente un protector solar de amplio espectro SPF 30+ cada 2 horas, incluso si está nublado, y después de nadar o sudar.

– Tenga cuidado con las superficies brillantes, como arena, agua y nieve, que reflejan los rayos UV y aumentan la exposición

Por otra parte, la AEMet (Agencia Estatal de Meteorología), ofrece su predicción de radiación ultravioleta en el territorio español donde ofrece precisamente esos índices. Veréis que durante el mes de julio es donde se producen esos picos, con valores que rozan el 12 (extremadamente alto) entre las 11 y las 13 horas. Si miramos las cifras, en mi caso correspondientes a Barcelona, podréis ver como a tenor de lo que indica la gráfica, sería recomendable que todos usáramos gafas de sol, al menos entre febrero y noviembre, o sea 10 meses al año durante los cuales al menos a determinadas horas deberíamos llevar gafas de sol cuando estamos en exteriores.

Vista la necesidad, más allá de lo estético, de unas gafas con protección UV400 en casi cualquier época del año, comencemos con el contexto de estas gafas, porque en Maui Jim clasifican al modelo Beaches como una gafa de aviadores, si bien a mi modo de ver, aunque tienen algo de esa esencia, les doy más un aire de conducción, algo que viene corroborado por su curvatura de grado 4, más leve que las que caracteriza a las monturas más envolventes en las gafas de vuelo.

Pero como suele decirse, comencemos por el principio, porque las Maui Jim Beaches se ofrecen en tres configuraciones diferentes:

– 541-2M: Montura con recubrimiento negro mate y cristales MauiBrilliant® de color gris neutro bigradiente.

– P541-07M: Montura con recubrimiento burdeos cepillado y mate y cristales MauiBrilliant® de color rosado reflectante (Maui Sunrise).

– R541-19A: Montura con recubrimiento marrón satinado pulido y cristales MauiBrilliant® de color rosáceo bigradiente (Maui Rose).

Como es habitual en Maui Jim, eso son solamente las preconfiguraciones de base, aunque se permite encargarlas con cualquiera de los tres colores de montura mencionados, y lentes MauiBrilliant® en cualquier tipo de color: Blue Hawaii®, HCL® Bronze, Maui HT™ o Hawaii Lava™, además de las mencionados gris neutro, Maui Rose® o Maui Sunrise®; todo ello sin ningún suplemento ni coste adicional. Todas las lentes de todos los modelos de la marca son polarizadas usando la tecnología PolarizedPlus que va ya por su segunda generación (PolarizedPlus2).

La principal novedad son los cristales, a diferencia de las Mavericks que utilizaban la tecnología de material MauiPure, las Beaches montan lentes MauiBrillant, el material más avanzado del que dispone la marca. Por supuesto mantiene la protección, calidad de visión, ligereza y resistencia que se le puede exigir a unas gafas de sol de calidad, si bien en los Maui Brillant, también un polímero propietario, lo que se prima es la calidad de imagen sobre la ligereza, aunque indudablemente son también muy livianos.

La montura está fabricada en titanio en vez de aleación níquel-cobre (monel) como es habitual en la mayoría de gafas metálicas de la marca. Eso les proporciona una gran flexibilidad que evita que con el uso se puedan deformar o partir, una extraordinaria ligereza, y especialmente importante en el valor diferencial de Maui Jim, una alta resistencia a la corrosión. Es decir, que no se oxidarán aunque estén expuestas a la humedad o el salitre marino.

Su calibre o dimensiones es 57-16-145, englobándola dentro de lo que consideran un ajuste de tipo medio, comparativamente con lo que ya visteis con las Mavericks, tiene un ancho de lente más pequeño, y un puente más ancho como forma de mejorar su estabilidad y por tanto contribuir a reducir la fatiga nasal al llevarlas puestas muchas horas.

Más que empezar explicando cómo se sienten al llevarlas, quiero empezar con cómo se ven. Los de Maui Jim han dado en el clavo con esta combinación de colores, alegre y jovial, llamando ligeramente la atención pero sin resultar estrambóticas. Fuera del período veraniego su color borgoña transmite alegría y luz.

Parte de un diseño que está concebido con la finalidad de permitir llevar las gafas de manera confortable la mayor cantidad del tiempo posible, por lo que no sorprende que sean muy cómodas de llevar, y al tiempo que resulten estables y no se muevan cuando nosotros nos movemos.

Con 21,7 gramos se siente una gafa enormemente ligera y cómoda, una de las grandes virtudes de Maui Jim. Pese a su tamaño en apariencia más contenido que las Mavericks, tienen una masa despreciablemente superior (18,2g en las Mavericks), apenas 3 gramos de diferencia que sólo me es posible atribuir a los cristales MauiBrillant, algo más pesados a cambio de ofrecer una todavía mejor nitidez que los MauiPure.

Su precio de tarifa son 368€, siendo además complicado encontrarlas con descuentos interesantes. Como ya expliqué en la anterior prueba, puede parecernos un precio elevado, y comparativamente lo es, militando en la gama alta de las gafas de sol, y rozando la frontera de las de lujo. No todo es posicionamiento e imagen de marca, ya que si nos paramos a analizar modelos que ofrezcan monturas de esta calidad en titanio, y unos cristales que estén a la altura, no podremos encontrar fácilmente otras gafas que sean más económicas. Sin embargo, creo que aún a pesar de sus buenas especificaciones técnicas, quienes se decanten por las Maui Jim Beaches, particularmente en esta versión con montura en color borgoña y cristales Sunrise (referencia P541-07M); lo harán sobre todo por su estética y su atrevimiento. Aquí sí que creo que no hay muchas opciones donde poder escoger, ciertamente hay gafas de multitud de marcas que por gama de colores se salen de lo habitual, también encontramos modelos de excelente calidad y manufactura. Sin embargo combinar ambos aspectos resulta casi imposible.

Dejamos para el final el empaquetado, es el viejo conocido de la marca. Empieza con una atractiva caja de cartón que combina motivos impresos de madera y de hojas de plantas tropicales. Sin duda muy reconocible y a mi modo de ver, más dinámica y atractiva que las de otras marcas.

En su interior seguimos encontrando el demasiado sencillo y poco útil estuche de color negro de tres pliegues en material sintético. No aporta nada distintivo, ni tampoco protege lo suficiente las gafas. Lo único que no está a la altura de su precio.

