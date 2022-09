Tandorio 62MAS

Tandorio es una nueva marca china de relojes que lleva algunos meses empezando a sonar. Sus precios realmente competitivos, tanto que recuerdan a los viejos tiempos de Aliexpress en los que sin IVA y con tarifas más bajas se podían adquirir verdaderas gangas. Tanto es así que por menos de 120€ era el reloj más barato que había encontrado con el calibre PT5000, y además, un modelo que estéticamente me gustaba mucho.

Este reconocible homenaje al Seiko «62 MAS» con unos materiales muy interesantes, pero del que ocurrió alguna desagradable sorpresa, similar al chasco del Guanqin Lambda GJ16106M. Sigue adelante y conocerás todos los detalles.

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 41mm de diámetro sin contar la corona. 15,5mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Azul Bisel Cerámico rotativo unidireccional Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Silicona azul de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 30 ATM Peso 103g Movimiento HKPT PT5000. 25 rubís. 28.800vph Complicaciones Carga bidireccional, parada de segundero, remonte manual Prestaciones +/- 12 segundos/día. 38h de reserva de marcha Origen China Garantía 1 año PVP 119€ (con disputa 99€) Distribuidor Tandorio / Aliexpress

Introducción

El Seiko 62MAS presentado en 1965 es considerado como el primer reloj instrumento de la marca. Aunque su referencia inicial era 6217-8000, en seguida fue bautizado como 62 MAS, usando las dos primeras cifras del modelo y «seikoMAtic Selfdater» / «autoMAtic Selfdater». Aunque tuvo algunos sucesores, en esencia este modelo fue dejado de lado hasta que en 2017 se presenta el SLA017. En 2020 aparecerían otras reinterpretaciones como los SPB143 y los SLA037.

Como ya ha ocurrido otras veces, particularmente con Seiko, fue demasiado tiempo ignorando esa leyenda. El mercado se había plagado primero de mods (modificaciones), y después de homenajes de diferentes marcas, la mayoría de ellas asiáticas. La cantidad de opciones es enorme, los recientes Seestern / Sugess Watch Company SE2021-D62S de 37mm y 200 metros de resistencia al agua; quizás los pioneros San Martin SN007G de 41mm, C3, 200m y Seiko NH35; y los más populares Steeldive SD1962 de 41mm, full-lum BGW9/C3 200m, y con Seiko NH35.

Nadie ha hablado sobre la marca Tandorio como tal, quizás porque apenas hay información de ella. El registro de la marca se hizo a principios de 2021, con indicios formales de su uso a finales de 2020. En noviembre de 2021 se registraba, siendo sus propietarios la sociedad Guangzhou Sebo Trading Co., Ltd.. Dicha empresa parece ser que es también propietaria de Matelion, y que fue fundada en el año 2016. Se menciona que es una segunda marca de Bliger, pero no he encontrado evidencias de ello.

Para complicar un poco las cosas, la marca no le da ningún nombre ni ninguna referencia al modelo más allá de cosas como el «Tandorio-reloj con esfera azul para hombre, pulsera con bisel de cerámica, 41mm, PT5000 o NH35A, 300M, reloj automático para hombre, Correa Tropical azul de cristal de zafiro AR». Es un anonimato que me parece que encajaba perfectamente con su versión estéril, y que era una manera de experimentar cómo se siente llevar un reloj, que no solamente carece de marca visible, sino de cualquier tipo de inscripción en la esfera.

Presentación

Recibimos el embalaje del reloj protegido por una sobrecubierta de cartón blanco con letras doradas, muy de estilo asiático.

Contiene una caja de cartón negro que replica en caracteres dorados la marca y el logotipo.

Al abrirla encontramos un interior tapizado bastante agradable.

Un empaquetado sencillo y económico pero bien resuelto, que creo que es suficiente para lo que uno espera. De hecho no se incluye ni tarjeta de garantía ni manual de instrucciones, algo que aunque suene extraño, me parece bien. Me explico, las garantías de relojes chinos suelen venir sin sellar, y su función es cómo la de papel mojado, es decir no sirven de casi nada porque no hay a quién recurrir, salvo el vendedor en concreto que en la mayoría de casos desaparecerá a los pocos meses. La ausencia de manual de instrucciones, es preferible a invertir dinero en un manual que es genérico a todos los modelos, es incompleto y está mal traducido.

Sí que se agrega un paño para la limpieza del reloj, que no obstante va sin firmal, es decir, es estéril, algo que me imagino que es común a las versiones con marca Tandorio y sin ella.

Como se puede apreciar, el empaquetado nos resulta familiar, idéntico salvo por la personalización al que usan en Pagani Design. Un packaging genérico u OEM que sugiere que ni Guangzhou Sebo Trading, y mucho menos Tandorio no son los fabricantes del reloj, sino meros comercializadores.

Diseño y construcción

Como en el Seiko original, las formas de la caja nos recuerdan a otra época, un poco como el Roamer Popular o el Christopher Ward C65 Aquitaine Bronce (Prototipo). Tiene 41 milímetros de diámetro sin contar la corona, un tamaño que me parece bien escogido, y que está más acorde a los gustos actuales. Tiene 15,5 milímetros de altura, lo convierte en un reloj relativamente grueso, si bien una parte se debe al abovedado del cristal. Es de acero inoxidable 316L, cepillada en la parte superior y pulida en los laterales.

La corona es de acero inoxidable pulido. Funciona a rosca y es también estéril. Tiene un diámetro y un grosor comparativamente generoso, así que permite su manipulación de forma cómoda, pese a que no esté completamente alineada. En cualquier caso, lo está mejor que muchos relojes chinos más caros, como el San Martin Marine Master o el Spinnaker Amalfi.

El bisel es de acero inoxidable, ofrece un buen agarre y está bien ajustado. Tiene rotación unidireccional de 120 clics y un inserto de cerámica en color azul marino que reproduce muy bien el de la esfera.

Las agujas son de tipo bastón recto, y tienen los contornos pulidos a espejo con una calidad mucho mejor de la esperada.

Los índices de forma rectangular, también con contornos metálicos brillantes a juego con las manecillas demuestran que Seiko lo borda en cuanto a diseño.

La esfera tiene un atrayente color azul oscuro con efecto tornasolado, no es demasiado pronunciado, pero quizás para mí gusto hubiera estado mejor algo más discreto. Al ser una esfera estéril, los únicos elementos que se agregan son los marcadores minuteros, impresos en color blanco.

El cristal es de zafiro, doblemente abombado y muy grueso. Para que nos hagamos un idea tipo los divers Vostok Amphibia, sólo que como he dicho es zafiro. Debido a su convexidad, produce bastantes reflejos, todo ello pese a llevar tratamiento AR. No incomodan, y llegan al punto justo en que le dan un juego de luz interesante. Es irónico que uno de los cristales curvos más legibles que he visto sea de un reloj chino.

El compuesto de lume que han elegido es Swiss Super-LumiNova C3, con ese tono verdoso a la luz del día, y que brilla en el mismo color. Le queda espectacular, con luz mejora la legibilidad de las manecillas y los índices, y al mismo tiempo proporciona una estética vintage. En general es mi pigmento luminiscente favorito. La marca no especifica el grado, debe ser el estándar porque el brillo de los índices es un tanto pobre para la superficie disponible, tampoco debe estar aplicado de la mejor manera posible. En las manecillas y la perla de las 12, la cosa cambia y podríamos considerarlo bueno. Puestos a pedir, un mejor lume con un bisel full-lum como en el Steeldive SD1962 habría sido genial.

La trasera es roscada de acero inoxidable pulido, con la parte central cepillada, ahora sí, con una calidad mejorable. Muestra un grabado que a estas alturas es poco original, pero que le da empaque al conjunto.

La correa es de tipo tropic o tropical en color azul. Son las conocidas de caucho fluorado o FKM que venden diferentes vendedores en Aliexpress y otras plataformas. Es la versión sin pasadores de cambio rápido, la denominada como «Old version» que se puede adquirir por entre 3,5€ y 8€ con una calidad más que aceptable, algo que no es habitual en relojes chinos. En cualquier caso como las asas de la caja son perforadas, no es algo imprescindible. Tiene 20 milímetros de ancho y una hebilla espejada que encaja bastante bien con el reloj. Va sin firmar, ya que es genérica, pero eso mismo creo que cuadra mucho con la filosofía estéril del reloj. Algunos vendedores lo comercializaban con una correa del mismo material pero de tipo Waffle, estéticamente más adecuada en mi opinión, aunque sólo disponible en negro. Para mí la solución es sencilla, adquirir una Waffle azul por 5€, y esperar un mes a que llegue. En aras de la durabilidad, sería lo suyo que el fabricante lo ofreciera también con un brazalete de acero.

Se declara un peso de 103 gramos, y según mi balanza de precisión calibrada queda en algo menos de 106g. Ya es eso, porque un reloj de este tamaño con correa ronda los 90 gramos, de modo que es un extra justificado por el cristal, y esperemos que también por el grosor de la caja y la trasera.

Ya que hay que remarcar que según declara la marca, ofrece una resistencia al agua de hasta 30 ATM (300 metros). Mucho me parece, no tanto por la construcción y los materiales, que me parecen buenos, sino por temas de ajuste y tolerancias.

Movimiento

Ya he adelantado que uno de los mayores atractivos, era para mí el calibre Hong Kong Precision Technology (HKPT) PT5000. Como lo expliqué con más detalle en la prueba del Rising Sun Watch Company Verne y la review del Steeldive «Apocalypse» PT5000 (SD1970T), no me extenderé demasiado al respecto, un clon fabricado en China del ETA 2824-2, del que se hablan maravillas y del que he constatado en un par de ocasiones.

Puesto que HK Precision Technology sigue sin publicar las especificaciones técnicas del calibre, y que este es idéntico al 2824 en grado estándar (aunque también parece ser que tienen versiones Chronometer), iba a colocar el enlace a la ficha suministrada por ETA. Para mí sorpresa los de ETA SA han finalizado la fabricación del 2824 y ya no lo ofrecen en su web. Los accesos a sus fichas técnicas están rotos por lo que me he hecho con una copia y os pongo aquí el acceso a sus especificaciones técnicas (1,3 MB. en formato PDF). Como resumen, 25 rubís, frecuencia de 28.800 vph, rotor de carga bidireccional, parada de segundero, remonte manual, al menos 38 horas de reserva de marcha y un desfase medio diario de +/- 12 segundos ajustado en 2 posiciones (CH y 6H) y máximo de +/- 20 segundos/día.

Pero mientras que el ETA se vendía sobre los 150€, el PT5000 se puede adquirir ahora por unos 50€, y bajando; casi lo mismo que los 35€ que cuesta un genérico Asian 2824 y los 40€ de un Sea-Gull ST2130.

Con todo lo visto anteriormente y grandes expectativas era el momento de ponerlo en el cronocomparador. Los dos anteriores relojes con el PT5000 habían sido geniales, así que podía estar tranquilo.

Le di cuerda manualmente para asegurar que estuviera a plena carga, y tras esperar un minuto a que se estabilizara encendí el cronocomparador. Correctamente detectaba su frecuencia de 28.800 vph, pero a los pocos segundos, mostraba un «++++» en la pantalla, y se reseteaba para volver a autocalcular la frecuencia. Algo iba mal, incluso pensé que se podría haber dañado del micrófono interno o el cable de conexión, algo que parece ser que suele ocurrir de tanto en tanto con los Weishi.

Preocupado por tener que adquirir un nuevo timegrapher, me quité el Glycine Airman SST que llevaba en la muñeca, y algo asustado, lo coloqué sobre la base de escucha. Me alivié al comprobar que el Glycine y el cronocomparador funcionaban bien. Pero décimas de segundos después, me di cuenta que había tirado el dinero con el PT5000 de este desastroso Tandorio. Hubiera esperado que no fuera un PT5000 y por «error» me hubiesen enviado el NH35, pero no me esperaba esto.

Lo dejé sobre la mesa esperando a que se descargara por completo. Aproximadamente adelantaba 2-3 minutos cada hora (algo más de una hora al día). Antes de tenerlo que abrir, hice lo que siempre hago. Esperé que se agotara la energía, lo dejé un par de jornadas (día y noche) en el watchwinder. Podía descartar que fuera un problema de aceites mal repartidos, o que al reloj le faltase «rodaje». Además es que cuando le daba cuerda, llegaba un momento que parecía que la masa oscilante golpease la caja, un sonido como el del Tudor Pelagos de Z-Factory, pero que ocurría sólo a plena carga, como si el embrague no funcionase bien.

Me di cuenta que el reloj prometía, pero que sin los controles de calidad apropiados, no deja de ser como un Seagull ST21 o un Asian 2824 genérico. Como en el Steeldive, la única opción era abrir una disputa. Enviar de nuevo el reloj a China es un drama, además de caro. Así que como compensación pedí 30€, y como prueba adjunté la del cronocomparador.

El vendedor me puso trabas. Primero haciéndole que le confirmara que efectivamente el reloj estaba a plena carga, cosa que así era. Y después, diciéndome que quizás le había dado demasiada (overwind). Cuando le mandé un enlace que explicaba que en los calibres automáticos de los últimos 30 años es imposible darles más carga del máximo, luego me pidió que retirara la disputa y que lo solucionaríamos juntos. Confié en él, y así lo hice, finalmente tras varios mensajes haciéndose de rogar acordamos que me abonarían 20€, y cumplieron. Es importante saber que Aliexpress te da un margen de tiempo para abrir la disputa una vez recibido el producto, así que el riesgo tampoco era muy alto.

Pero después de eso, me acordé del caso del Hanhart o del Iron Annie que se magnetizaron durante el transporte. Así que tomé el desmagnetizador de relojes y en 30 segundos el problema quedó resuelto. Ciertamente el problema de montaje, como si algo rozase seguía ahí, una unidad que me salió rana, pero que al menos funcionaba de forma ciertamente precisa.

Sensaciones

Me gusta la estética, así que el hecho de montar un calibre chino clon de uno suizo y que para muchos le quitará esencia, para mí es un punto en su favor. Un reloj bonito, con buenos materiales y con un calibre de buen rendimiento, sin que por ello haya que pagar un precio elevado. Para algunos será un diseño poco original, pero sin ningún identificador de la marca en la esfera, uno ve un reloj que no sabe si clasificar como pieza actual o como pieza antigua. Salvando las distancias es un poco como el Eza Vintage 1972.

Con 41 milímetros de diámetro tiene a mi modo de ver las dimensiones justas para ser actual, pero manteniendo ese aspecto retro tan característico. De ser cierta su resistencia al agua de 300 metros lo convertiría en unas prestaciones increíbles para un reloj de 119€, tan revolucionario como en su momento lo pudiera ser el Steeldive Submariner (SD1953).

Lo asombroso es que en cuanto a calidad percibida es asombroso, puesto al lado del Christopher Ward C65 Aquitaine, ciertamente se le ve algo por debajo, pero no desentona pese a que cuesta 10 veces menos.

Podéis comprobar en el vídeo del unboxing que seguí todos los pasos de en qué fijarte cuando recibes un reloj, la calidad y los ajustes del mismo eran buenos en todos los sentidos. De una marca desconocida barata me esperaba que el bisel bailase, que la corona no funcionara bien, que la esfera estuviera mal anclada o que el lume fuera pésimo. Todo ello lo superó con creces, pero falló en lo más inesperado, el calibre. Desconozco si fue problema del fabricante, del vendedor que no lo revisó, o del transportista, pero terminó arruinando todo lo positivo que se había logrado con él.

Conclusiones

Con este Tandorio 62MAS la conclusión no es nada fácil. Si lo juzgamos por un reloj de 99€ tras la disputa y que ahora funciona perfectamente, es una oferta insuperable. Un diseño Seiko muy interesante y vintage, un calibre prometedor que además funciona muy bien, y unas calidades y materiales que van mucho más allá de su precio. Como siempre digo, habría preferido pagar 30€ más y tener un lume de mejor calidad, y especialmente unos controles de calidad a la altura. Objetivamente le veo una calidad similar a la del Steeldive SD1970T, si bien el diseño del 62MAS es a mi modo de ver más diferente que el del «Capitán Willard». A favor del Tandorio que es algo más económico, aunque en los dos casos con estupenda calidad-precio.

Si lo vemos como un reloj de 119€ que adelantaba 2 horas al día y con problemas de ensamblado del calibre, la conclusión es mucho más sencilla: Aliexpress ha aumentado precios considerablemente, y las ofertas que se encuentran, desgraciadamente son tan baratas por alguna razón. Queda confirmado que para la compra de relojes es una opción cuanto menos arriesgada; porque la ausencia de garantía real te obliga a devolver el reloj a la tienda en China pagando de tu cuenta el envío. Tuve suerte, y el fallo más importante fue fácil de lograr, gracias a tener un aparato específico para corregirlo y unos mínimos conocimientos. Pero de no ser así se habría convertido en un guardatiempo inútil, una decepción importante que ocurre sobre todo cuando se trata de un reloj que tiene un diseño que te gusta, está bien construido y tiene un buen precio. Logran hacer lo difícil, que es la construcción de un reloj desde cero, pero fallan en lo fácil, la supervisión y el control del mismo.

Bien está lo que bien acaba, por lo que visto de ese modo me salió el reloj por 99€, que es un precio magnífico para todo lo que ofrece, y que además tiene un diseño que me encanta. Pero me podía haber salido mal, que me hubieran descontado esos mismos 20€ y que luego el reloj no tuviera arreglo, o en caso de tenerlo no fuera sencillo.

▲ Más ▼ Menos Cristal espectacular

Calidad-precio excepcional Controles de calidad nulos

Calidad de montaje justa

Valoración

Diseño 9 Materiales 8 Acabados 7 Rendimiento 8 Calibre 7 Prestaciones 8 Precio 8 MEDIA 7,9

Vídeos

Galería