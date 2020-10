Siempre he sido un apasionado de los gestores de archivos. Desde los tiempos de PC-Tools, Norton Commander, Volkov Commander, o DOS Navigator; hasta tiempos más recientes con SpeedCommander, Total Commander, xplorer2, ExplorerXP, TabExplorer o XYPlorer. Tanto es así que incluso desarrollé en 2004 mi propio Xplorer.

Creo recordar haber probado Directory Opus, también conocido como DOpus del australiano Jonathan Potte junto a Greg Perry de GPSoftware allá por la versión 8 en 2004. En su momento no me convenció, así que incomprensiblemente me olvidé de él.

El caso es que navegando por la web descubrí la apasionante historia de DOpus, un software creado inicialmente en 1990 para Commodore Amiga, y que estuvo en activo hasta 2014 con Opus Magellan II liberándose como código abierto con licencia GPL.

A diferencia de otros gestores de archivos que están escritos en lenguajes de relativo alto nivel como Delphi/Lazarus, Directory Opus se basa en Microsoft Visual C++ lo que hace que las operaciones sean ágiles. Hay otras cosas que me gustan mucho, su icono en la bandeja de sistema (systray) que nos deja tenerlo accesible en cualquier momento sin ocupar espacio en la barra de tareas, o las posibilidades de configuración de los listados así como de poder guardar esas configuraciones en un archivo. Tal vez faltase una versión portable para poder llevar en un USB y que tengamos siempre a punto.







En su última versión 12.22 dentro de su página de descargas lo encontramos disponible tanto para arquitecturas x86 como x64, e incluso contamos con la 12.20 que es compatible con Windows XP.

Los precios parten de unos 30€ de la versión Light hasta los 54€ de la versión Pro. Una lástima que no oferten una versión reducida de uso gratuito.