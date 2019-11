Eble 38-56-14-80

Volvemos a la relojería gruesa, en esta ocasión con un intermedio entre el Hermle Linford y el Vostok 5-ChM de submarino. Hoy con un tipo de reloj de los que siempre tuve ganas, un reloj de cuco. Un capricho que sin ser barato, costaba menos de lo que hubiera imaginado (228€).







La marca Eble data de 1880, y precisamente empezaron haciendo relojes de cuco que vendían en su propia casa. Hoy en día son una de las tiendas de relojes de cuco más importantes de Europa (Uhren Park), y tienen el gran honor de contar con el reloj de cuco más grande del mundo (4,5 metros de diámetro).







El reloj se presenta en una caja de cartón muy bien protegido, y sin ningún elemento plástico, todo son papeles y cartones.







Como suele ocurrir, aunque el montaje no es complicado, si que es extraño si no conoces el tema. Por suerte trae unas instrucciones en varios idiomas, incluyendo el español. Lo malo es que la traducción no es muy buena, y mientras en inglés decía «retire los protectores de metal», en español decía «retire los protectores», lo que me llevó a una confusión durante el montaje que impedía que el cuco sonase.







El 38-56-14-80 es un reloj de madera sólida, hecho a mano en la Selva Negra, y con certificado de la VdS (Asociación de Relojes de Cuco de la Selva Negra). El Made in Germany ya sería un buen reclamo, pero es que su maquinaria, que es mecánica y no de cuarzo tal y como yo quería, es también de aquel pais.

Se mueve gracias a una Regula 34, probablemente el mecanismo de cuco más popular en todo el mundo, dotándole de cuco a las medias y a las en punto, y de una conveniente reserva de marcha de 8 días.

Sus dimensiones son más bien compactas (24cm X 25cm) que suelen ser las habituales en un reloj de cuco. Los detalles como las manecillas de madera, o sus pesas en la tradicional forma de piña le dan mucho encanto. Y sí, he dicho pesas, porque este tipo de relojes no funcionan a cuerda en el sentido de un resorte que almacena la energía, sino que son unas pesas (las piñas) que van descendiendo por una cadena, y de esta forma convirtiendo controladamente su energía potencial en energía cinética. Las pesas son de 1,2 Kg cada una (1.200g), algunas voces dicen que deberían ser del orden de 1,5Kg para garantizar energía suficiente a los mecanismos, pero al menos estando nuevo no he notado ningún problema.

«Darle» cuerda quiere decir volver a subir las piñas. Las cadenas de las que cuelgan tienen 1,8m de altura, así que aunque sea un reloj compacto, sus complementos no lo son tanto. La izquierda alimenta el reloj, y la derecha el cuco.







En la trasera además de la marca se especifica el aceite que se recomienda, así como un 0 jewel unadjusted que para los amantes de los relojes de pulsera mecánicos puede llamarles la atención.







Su único defecto es que no tenga modo de silencio nocturno. Una palanquita nos permite activar o desactivar el sonido y el cuco (dejando el reloj en marha), pero sólo manualmente, no como el Hermle que además lo hacía automáticamente durante las horas de la noche. Porque ciertamente el sonido no es estridente, pero salvo que viváis en una casa enorme, a las 3 de la madrugada el sonido molesta. A mi me ha llegado a despertar.

Como estas cosas se ven mejor en un video, os lo he subido a Youtube para que lo veais en acción.