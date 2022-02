El egoísmo en redes sociales

Cada vez soy menos de usar redes sociales, en lo personal creo que generalmente no aportan apenas nada. La única salvedad es aquellos conocidos que te importan relativamente y a los que te interesa saber que están bien, pero sin tener las ganas necesarias de establecer un contacto. Al nivel que nos atañe, es decir, el de la página web, mi presencia es puramente «por estar», porque algunos me lo habéis pedido. Preferís enteraros de las novedades desde la página de Facebook, el perfil de Twitter, el canal de Telegram o las suscripciones por email.

Si lo extendemos a todo lo que es internet, uno se termina cansando. Por más que pida en el formulario de contacto que las cuestiones de índole general se pongan como comentario en este web, parece que pocos hacen caso. Para mi la cosa está muy clara, si me escribes en privado estás pensando sólo en ti, en que te resuelvan un problema que te parece que es importante y urgente, pero al que no le has dedicado apenas tiempo. Además, estás privando al resto de lectores de las preguntas y respuestas que haces en privado, les estás quitando la opción de compartir.

Mi tiempo es muy limitado, y soy incapaz de atender todas las peticiones. En la medida de lo posible lo hago, o mejor dicho, lo hacía. Cada vez me cansan más los ejemplo de gente que tira su duda y luego se desentiende. Eso que dejan dos frases mal escritas y jamás regresan a leer la respuesta.

En los pasado días, me dediqué a hacer un experimento. Tenía 19 personas que no conocía de nada y que me habían contactado por Facebook Messenger con alguna cuestión que yo les había resuelto o ayudado a encarrilar. Terminada la cuestión les solicitaba que me valorasen en Truspilot o Google. Era una forma de que ellos ofrecieran algo a cambio. ¿Cuál fue el resultado? Pues veréis, de esas 19 personas hubo 13 que leyeron el mensaje acerca de la valoración, pero sólo 3 lo hicieron. Viendo la implicación real que hay, no puedo continuar invirtiendo mi tiempo en ese tipo de cuestiones.

Es un panorama que me entristece, como seres humanos no sé si somos como nos comportamos en internet, o realmente es sólo una faceta nuestra, pero es deprimente y desesperante.

Soy consciente que esta entrada no la leerá ninguno de los aludidos, obviamente si han sido incapaz de entrar en Google o Trustpilot, menos lo serán de volver aquí. Así que aunque seáis vosotros los que lo leáis, que quede claro que no va para vosotros, es sólo una reflexión en voz alta. Internet me ha permitido encontrar gente muy agradable y educada. Personas que comparten gustos, valores y formas de pensar. Gente que cree que una comunidad es algo en dónde todos nosotros aportamos y recibimos al mismo tiempo, pero esa comunidad está precisamente aquí, no en redes externas donde la gente va a lo suyo.

Creo que para mejorar hay que extraer una enseñanza en positivo, me parece haberla encontrado. Es nada más que pedir a cualquiera que me contacte que lo haga desde la página de comentarios. Si lo hace será un indicio de qué tiene un mínimo interés y una voluntad de compartir. Sino lo hace, eso que nos ahorramos.