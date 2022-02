Glycine Airman SST GL0310

Seguramente que me repita más que el ajo, pero vuelve a ser cierto. Hace mucho tiempo que quería tener un Glycine, y hablo de los tiempos en los que salían en webs de saldos como Massdrop (ahora Drop.com), BuyVIP (ahora Amazon BuyVIP) o vente-privee.com (ahora Vepee). ¿Por qué aparecían los relojes Glycine en tantos outlets online a precio increíble? ¿Es cierto lo que muchos dicen que Glycine es líder en calidad-precio? Tendrás que seguir leyendo porque te lo explicaré con todo detalle, y podrás además leer en esta reseña la fascinante historial del Glycine Airman SST 2021 o SST-21.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 43mm de diámetro sin contar la corona. 10,7mm de alto Corona Dos. Roscada de acero y roscada Esfera Azul Bisel Externo fijo de acero. Interno rotativo Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Acero inoxidable de 22mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes, segundo huso horario (GMT) Resistencia al agua 20 ATM Peso N/D Movimiento Glycine GL293 (Base Sellita SW330-1). 25 rubís. 28.800 vph Complicaciones Remonte manual, parada de segundero, carga bidireccional Prestaciones 56h de reserva de marcha. +/-5 segundos por día Origen Swiss Made Garantía 2 años PVP 2.050€ (Oferta 895€) Distribuidor Glycine Watch SA / Glycine Stores Europe (Tandem Watch Group BV -TWG-)

Introducción

En el año 1914, Eugène Meyla funda la empresa Fabrique d’Horlogerie La Glycine en Suiza, inicialmente produciendo movimientos mecánicos de pequeño tamaño para relojes femeninos. En 1931 lanzan el que se considera el primer reloj automático fabricado en masa, si bien los primeros automáticos aparecieron en 1926 de la mano de A. Schild, Fortis, y Blancpain.

En 1953 durante los vuelos comerciales los pasajeros podían transitar libremente por la cabina, incluso con los pilotos. Y eso parece ser que fue lo que hizo Samuel Glur, el director de Altus-Glycine durante un viaje. Comenzó a hablar con ellos acerca de relojes, de cómo sería el guardatiempo ideal en su profesión. Con esas conclusiones procedió a escribir una carta que aún se conserva a Charles Hertig Sr. que acababa de asumir la dirección de Glycine. Decía lo siguiente:

«Durante la mayor parte de mi viaje de Bangkok a Calcuta, me senté en el asiento del primer oficial junto al comandante del DC 4 de Thai Airways. El capitán me explicó en detalle qué tipo de relojes necesitan los pilotos de todos los países. Según él, actualmente no existe tal modelo de reloj en el mercado. Las especificaciones son:

– Resistente al agua.

– Automático con calendario (CS F694 21 jewels – Felsa Bidyanator).

– Esfera de 24 horas.

– Manecilla de hora girando 360 grados cada 24 horas.

– Aguja minutera girando 360 grados cada 60 minutos.

– Saeta segundera girando 360 grados cada 60 segundos.

– Esfera con bisel giratorio interno con escala de 24 horas.

– Hora de Greenwich proporcionando al piloto acceso a ambas zonas horarias (GMT y hora local).



Creo que podemos construir este reloj sin coste adicional y venderlo a compañías de aviación para que los entregue como relojes de dotación a sus pilotos. Piénsalo.»

Aquella fue la semilla que durante ese mismo año les permitiría lanzar la línea Airman que aún perdura en el catálogo y que debido al auge de los vuelos transoceánicos ofrecía complicación de segundo huso horario o GMT. El mismo momento en que Rolex lanzaría su referencia 6202 y que otorgaría gran reconocimiento a Glycine, sobre todo entre los pilotos. Acompañado de unas American Optical a bordo del Gemini 5, el astronauta Charles «Pete» Conrad pasó 8 días en el espacio con un Glycine Airman en la muñeca.

Pasan unos años y en 1967 las cosas son diferentes, es la era dorada de la aviación y se presume que en el futuro todos podremos viajar a velocidades supersónicas. Atravesar diferentes husos horarios traerá un problema de desubicación, ya no sólo a los pilotos sino también a los pasajeros. Tras esa idea aparecen los Airman SST en producción hasta 1978 y que en 1968 tendrían también una versión dotada de cronógrafo. El acrónimo SST significa Supersonic Transportation.

Su inspiración parte de un prototipo de avión civil, el Boeing 2707 SST cuyas especificaciones le iban a permitir un crucero de Mach 2,7 (0,7 más que el Concorde) transportando a 277 pasajeros con un alcance de 6.400 kilómetros. Además de sus poderosos cuatro motores General Electric GE4/J5P, ya en su primera versión, la 2707-100, contaba con alas de geometría variable (móviles), ofreciendo una aerodinámica variable que permitía alternar entre mayor estabilidad o mayor velocidad. Sin embargo en 1971 debido al coste de construcción, de vuelo, y las consecuencias medioambientales de los vuelos supersónicos (en aquella época más el consumo y el ruido que la contaminación), causaron que el proyecto se cancelara en 1971 antes de que llegara a entrar en funcionamiento.

Los SST (SuperSonic Transportation) estarían desde entonces desaparecidos hasta que entorno al año 2006 volvieran a lanzarse como reedición, para poco después, descatalogarse de nuevo. Así llegamos a finales de 2021 cuando en Glycine deciden deleitarnos con una nueva reinterpretación de los Airman SST, si bien ahora usando una esfera convencional de 12 horas, pero manteniendo el bisel interno rotativo y la función de GMT. Para diferenciarlos, se suele llamar a los modelos de 24h como «purist».

De entrada la gama es bastante completa, con siete variantes bastante diferentes:

GL0309: Esfera negra, bisel interno naranja y brazalete de acero. Inspirado en el original «pumpkin».

GL0310: Caja de acero, esfera azul, bisel interno azul y brazalete de acero. El más bonito a mi modo de ver.

GL0311: Caja de acero, esfera negra, bisel interno negro y brazalete de acero. El más clásico.

GL0312: Caja de acero, esfera negra, bisel interno negro y correa de caucho negra.

GL0313: Caja de acero bicolor, esfera gris, bisel interno gris y brazalete de acero bicolor.

GL0314: Caja de acero PVD, Esfera negra, bisel interno gris y brazalete de acero bicolor.

GL0315: Caja de acero PVD, Esfera negra, bisel interno naranja y correa de caucho negra.

Desde sus comienzos la marca ha operado ininterrumpidamente, afrontando las diferentes crisis que se han ido sucediendo en el sector de la relojería; sin embargo lo que pocos cuentan es que tras ir pasando por diferentes sucesores de la familia (Eugène Meylan, Eugène Meylan y Piccola & Jofrette, Fernand Engel d’Eggiwil, Charles Hertig d’Evilard y Charles Hertig Jr & Samuel Glur). Tras una notable crisis económica, en 1984 fue adquirida por el empresario Hans Brechbuhler. En 2005 le cedería el testigo a su hija Katherina Brechbühle causando que de nuevo en 2011 estuviera a punto de quebrar, siendo entonces adquirida por Stephan Lack y el grupo de inversiones Altus Uhren Holding AG/DKSH Group. No terminaría ahí la cosa, ya que en 2016 Invicta Watch Group se haría de nuevo con la compañía.

Los de Invicta Watch se comprometieron a respetar la solvencia y la historia de la marca, y parece ser que salvo el ligero cambio de logotipo todo sigue igual, inclusive el Swiss Made. No obstante con ese movimiento se dieron varias situaciones, la más paradójica la diferencia de precios que los relojes de Glycine tenían en la filial de Suiza, comparado a los que tenían en la filial americana de Invicta. Los afortunados estadounidenses podían adquirir modelos como este que protagoniza el reportaje a precios que en el mercado gris se situaban entorno a los 800$. En Europa mientras tanto esos precios partían de los 2.000€. Con la llegada de la división europea de Invicta, por fin tenemos precios similares a los de Estados Unidos, con la diferencia de las exageradas tasas impositivas que se nos aplican por aquí.

En este caso, su precio Suizo es de 2.050 CHF, que aquí se convierte en 2.050€, pero que con las agresivas ofertas de la marca con la tienda europea de Glycine Stores Europe queda en solamente 895€.

Las acusaciones de que Invicta estaba devaluando la marca no tardaron en llegar, pero desde el punto de vista de lo que respecta a los aficionados es sin lugar a dudas una gran oportunidad, poder adquirir relojes de enorme calidad a precio competitivo. Una diferencia de precios que ha llegado a Europa años después de vivirla en Estados Unidos. Las dudas en nuestro mercado se repiten con las del otro lado del océano. ¿Son relojes de 800€ que se vendían a 2.000€? ¿O son relojes de 2000€ que se venden a 800€? Parece ser que una vez separadas las críticas hay cierto consenso de que siguen siendo los mismos relojes. Es cierto que con Invicta ha habido cambios, pero no parece que esas modificaciones tengan que ver con su propietario. Del mismo modo que no podemos pensar que Omega hacer relojes malos por formar parte del mismo grupo que Swatch. Los cambios han sido lógicos: Un calibre Sellita en vez de ETA debido a las restricciones de suministro, un mejor lume aprovechando que los pigmentos han avanzado, un tratamiento AR diferente y también pequeños cambios causados probablemente por el uso de nuevos proveedores. Las cuentas salen si usamos la red de distribución de Invicta/Invicta Europa reduciendo costes, aumenta el volumen de fabricación y se reduce el precio unitario de cada reloj, se optimiza la elección de proveedores aprovechando acuerdos con Invicta… Pero al final tenemos un reloj casi igual que los Glycine de DKSH a precio increíble. Me imagino que las malas lenguas vienen de dos orígenes, el primero, de aquellos que sistemáticamente odian Invicta, que son muchos. Y en segundo lugar por los clientes que pagaron el precio suizo para el reloj y ahora ven que cuesta 3 veces menos.

Presentación

El paquete de la tienda oficial europea tiene algo muy interesante y que nunca había visto. Externamente es una caja de embalar normal y corriente, lo que garantiza la privacidad y contribuye a no levantar demasiadas curiosidades durante la fase logística resultando mucho más discreto que sus hermanos de Invicta.

Pero una vez que la abrimos nos damos cuenta que está personalizada por Glycine y Glycine Store en la parte interna, la que sólo verá su propietario.

Contiene una caja de cartón de color negro firmada por «Glycine since 1914» en caracteres blanco-plateados.

Levantando la tapa nos encontramos con una caja en material plástico mate. No es nada del otro mundo ni resulta espectacular, pero tiene un tacto agradable que no es el arriesgado toque gomoso. Ahora la marca va en un bajorrelieve negro brillante. Es una combinación común para todos los relojes de Glycine.

El interior es de imitación cuero, sobrio y está bien resuelto. No resulta espectacular, pero a mi modo de ver cumple con lo esperado.

En mi unidad la dotación consiste en una gamuza de color negro para poder limpiar el reloj, tarjeta de garantía internacional sellada y válida por dos años, y curiosamente dos manuales de instrucciones, el genérico para los relojes de cuarzo, y el de los automáticos. No sé si será algo común a todos los Glycine o un error.

El manual es escueto y escaso, dejando cantidad de aspectos fuera, más aún por lo que decíamos de que es genérico y por ende común a todos los modelos y no trata cómo se utiliza el bisel interno. Lo tenéis disponible para descargar en formato digital (3,1 MB. en formato PDF).

Diseño y construcción

No encuentro una mejor forma de definir el estilo general que la de retrofuturista. Aunque por lo explicado anteriormente, no es exactamente eso, el diseño original era puramente futurista en su época, y esta reinterpretación, que no reedición, mantiene ese concepto.

La caja es de acero inoxidable 316L usando la característica forma tipo cojín (coussin o cushion). Tiene 43 milímetros de diámetro sin contar las coronas. Está acabada completamente en cepillado, salvo por los ángulos de los laterales que van a espejo. Como se espera de una marca como Glycine, los mecanizados son perfectos y los acabados están a la altura. Tiene una construcción muy plana, solamente 10,7 milímetros (11mm según otras fuentes). Es una característica que tiene Glycine, que sus relojes resultan siempre enormemente delgados.

Todo ello y garantizando una resistencia al agua que no te vas a creer en un reloj de este estilo: 200 metros (20 ATM). Aquí debo matizar que hay mucha confusión, en el catálogo del Airman SST se dice que es estanco solamente 2 ATM o 20 metros, en la web de la marca así como en el distribuidor para Europa se habla de 200m, en algunas tiendas, se dice 300 metros. Como digo el valor correcto son 200 metros, algo que veréis corroborado en la tapa trasera.

El bisel externo es fijo y también de acero inoxidable. Como es comparativamente grueso el reloj aparenta unas dimensiones más pequeñas de las que tiene.

Tenemos dos coronas. La situada a las 4 sería la convencional de ajuste horario y remonte que funciona a rosca. Es de acero inoxidable pulido salvo el frontal que es mate y lleva el logotipo de Glycine. Permite darle cuerda al movimiento, ajustar la fecha y la hora, y también la manecilla GMT que se mueve sincronizada en saltos de una hora.

La corona a las 2 está pulida ayudándonos a diferenciarlas fácilmente. Su cometido es rotar bidireccionalmente el bisel interno. Es uno de los cambios principales sobre los SST originales, puesto que ahora en vez de indicación de 24 horas tenemos una referencia de 24 ciudades en el mundo representadas cada una por su huso horario. De este modo tenemos también un «worldtimer» manual, es decir la posibilidad de saber la hora en una tercera franja horaria.

Aunque está pensada para ser operada usando una moneda en la muesca provista a tal efecto, a diferencia de las reediciones anteriores no se incluye ninguna. Hubiera sido genial tener una moneda conmemorativa Glycine SST. En cualquier caso, es posible operar esa corona auxiliar también con los dedos.

La esfera es de color azul, usando un efecto tornasolado radial que no cansa ni distrae en exceso. Sobre ella están todos los elementos impresos: El logotipo, el nombre de la marca y el «AUTOMATIC». En la escala GMT hay una variedad que pasa por las horas diurnas se representen con fondo blanco y caracteres azules, mientras que las nocturnas lo hacen con fondo azul y letras blancas. Las ciudades del bisel móvil usan el mismo esquema, estando pintadas en color blanco. El toque de color lo proporciona un triángulo de color rojo que señala hacia el fechador a las 6, y otro matiz que puede que haya pasado desapercibido. La ciudad de Bienne (Biena), justamente donde se encuentra la sede de Glycine, va marcada también en ese color.

Las manecillas principales son metálicas con los contornos en mate. Es una solución que me gusta porque evita reflejos, pero en la que es fácil detectar problemas en el acabado. Afortunadamente en este SST-21 no se aprecia ninguno. La aguja del segundo huso horario es de color rojo. Con poca luz no resulta fácil de ubicar, pero teniendo en cuenta que tampoco es una función que estemos usando constantemente creo que ayuda a no confundirla con la horaria, la minutera y la segundera. Son de tipo Flecha/arrow, lápiz/pencil respectivamente. La segundera va decorada estilo lollipop/piruleta.

Hay lume que es de tipo Swiss Super-LumiNova C3. No se indica el grado, pero a juzgar por su elevado brillo y por su larga duración, o está muy bien aplicado, o es el A o X1, o bien ambas. El C3 es mi favorito con ese color verdoso a la luz del día que se repite en la oscuridad. Está aplicado a los numerales, los índices y las 3 manecillas de tiempo local. Agregar pasta luminosa a la manecilla GMT, así como a las escala de la misma habría sido espectacular.

Todo va recubierto por un cristal de zafiro plano. La mejor opción por su transparencia y su facilidad de lectura en cualquier ángulo. Lleva tratamiento antirreflejante o AR, que según la marca está aplicado en tres capas.

La tapa trasera es roscada de acero inoxidable. Su parte central tiene un grabado en altorrelieve de muy buena calidad que representa precisamente el Boeing 2707, junto a la inscripción «Airman SST-21». En el perímetro tenemos las especificaciones básicas, como su resistencia al agua confirmada en 20 ATM o la costumbre que mantienen desde 1953 de numerar inequívocamente todos y cada uno de sus relojes, en mi caso con el 1067499. Si no hay lagunas ello nos indica que se han fabricado más de 1 millón de relojes.

El brazalete o armis es de acero, bastante ancho (22mm en las asas). Es acero inoxidable 316L en acabado cepillado, salvo la parte central tipo granos de arroz que es brillante. Los eslabones terminales son macizos (solid end-links), mientras que el cierre es de dos piezas accionado por dos pulsadores. Es elegante y retro, aunque ello implica que no ofrece microajustes. A cambio, cada extremo está firmado, uno por el logotipo de la marca y el otro con el nombre.

Según mis mediciones, el conjunto pesa 172 gramos. No es excesivo considerando su tamaño y que tiene un brazalete de acero.

Movimiento

A diferencia de otros Glycine que montan el calibre GL224 basado en el Sellita SW-200, para los relojes dotados de complicación GMT se opta por el Sellita SW-330-1. El movimiento introducido en el 2015, y que es la primera vez que tengo ocasión de probar. Es la versión del ETA 2893-2 que vimos por ejemplo con el Fuga Viajero. Digo versión, porque el SW 330-1 no es exactamente una copia, sino que aplica ciertos cambios y mejoras. Es el caso de la cantidad de rubís que sube desde los 21 hasta los 25, la reserva de marcha también incrementada desde las 42 horas hasta las 50 horas como mínimo y 56 horas de valor típico.

Los SW 330, y en general la familia SW 300 se posiciona un escalón por encima de los SW 200 tal y como ocurría con los 2824 y los 289x de ETA. Eso explica por qué en el SW330 se parte como grado mínimo del elaboré, es decir no se ofrece en acabado estándar. Por tanto ya de fábrica vienen ajustados en 4 posiciones (CH, 6H, 9H, 3H) con una desviación media de +/-5 segundos al día. De hecho, es exactamente el mismo calibre y en el mismo grado que vemos como Oris 798 en los Aquis GMT Date de 2.500€.

En cuanto al resto, funciona a alta frecuencia (28.800 vph), ofrece carga automática bidireccional y es muy silencioso. Además cuenta con parada de segundero (hacking) y la posibilidad de darle cuerda manualmente. Su funcionamiento es muy suave a la hora de corregir la hora y la fecha resultando muy agradable de utilizar. Tenéis todos los detalles en sus especificaciones técnicas (6,5 MB. en formato PDF) si queréis más detalles.

En la prueba del cronocomparador me he quedado impresionado. Medias sostenidas de +0 spd como se muestra en la imagen, y que a veces alternaban a períodos consistentes de +1 segundo/día. Unas cifras extraordinarias y dignas de relojes de otro nivel que confirman que Glycine suministra sus relojes con unas regulaciones de primera línea.

Sensaciones

El simple hecho de mirar el reloj ya te transporta automáticamente a la época supersónica. Una esfera llena de indicaciones que te transmiten la sensación de tener el tiempo controlado sin importar el lugar en donde estés. Quiero aprovechar esta sección para explicar cómo funciona su bisel. La parte fija es un indicador de 24 horas sobre el que señala la manecilla roja de GMT, es decir, leyéndola podemos saber la hora en el huso horario que hayamos configurado previamente. En el caso de que no queramos una segunda zona horaria podremos usar la nuestra (local), y entonces nos servirá como visualización en escala de 24 horas. Para ello es muy ingenioso el fondo blanco que nos indica día, y el fondo oscuro que es para la noche.

Las ciudades en el bisel móvil giran en cualquiera de los dos sentidos usando la corona auxiliar, y se encargan de la función World Timer o World Time. Basta alinear el segundo huso horario con la ciudad correspondiente para así saber la hora que sería en otra ciudad. Supongamos que son las 00 en Madrid, lo que hacemos es mover el bisel hasta que nuestro huso horario, el de Bienne coincida con esa hora apuntada por la aguja GMT. Ahora podremos leer que en Kiev sería la 1, en Moscú las 2, en Dubái las 3, en Karachi las 4…

Es una pena que no tengamos una versión «Purist 24 horas», con una esfera que represente el tiempo local en formato 24 horas. Tendría una curva de aprendizaje como los antiguos SST, pero sería un valor diferencial muy interesante.

En la muñeca no se siente grande, casi podría pasar por el tamaño de un reloj de la época. Y es que su distancia entre asas o lug to lug la he medido en 48 milímetros (algunas fuentes la reducen incluso hasta los 46mm). Pero también porque visualmente la luz, o superficie que tiene la esfera se reduce debido al bisel fijo exterior. Si a eso le restamos el bisel interior, y la zona que marca el GMT nos encontraremos por un espacio para la hora que es bastante compacto.

El color azul con efecto rayos de sol (sunburst) es precioso. Deportivo y elegante al mismo tiempo, dando juego, pero sin llegar a cansar. Absolutamente tremendo. En combinación con el bisel interior que es azul, pero mate, da ese juego de tonalidades que yendo desde el casi negro hasta el casi cielo, muchas veces se igualan.

Entre el punto negativo es el pequeño espacio disponible para la hora, una limitación que pese a todo no ofrece problemas de lectura, pero que con mayor superficie habría sido excepcional, máxime teniendo en cuenta la cantidad de datos temporales que nos es capaz de ofrecer.

Conclusiones

Podemos comprobar de primera mano cómo los Glycine SST-21 manifiestan una calidad que está a un nivel francamente superior a lo que ofrecen otros competidores Swiss Made. Un calibre de categoría, un ajuste de primera línea y unos acabados que justifican el precio de tarifa de 2.050€. La economía de escala de la que goza Invicta Group, optimizando procesos y aprovechando sinergias, pero sin reducir en absoluto sus especificaciones; unido al trabajo del distribuidor Europeo (Glycine Store Europe) nos permiten comprar este reloj por 895€.

La ventaja de comprar en Europa en una tienda seria es que te evitas sorpresas. Al día siguiente de pedir el reloj, salió de las instalaciones de Eindhoven en los Países Bajos. Y al día siguiente lo recibía sin ningún tipo de problemas de aduanas con FedEx. Me encanta que pese a los casi 1.500 Kilómetros de distancia, en menos de dos días lo tuviera en casa.

No creo que a ese precio podamos encontrar un reloj que nos de tanto. Ciertamente un Steinhart Ocean 44 GMT a 530€ resulta más barato, pero ni sus calidades son las mismas, ni lo es su atención al cliente, ni por supuesto aporta un diseño verdaderamente original.

Sus principales competidores están en casa. Con la clara apuesta de los de Glycine Watch SA por la complicación de GMT nos encontramos a un precio similar con modelos como el Glycine Airman Vintage GMT -GL0038-, el Glycine Airman Contemporary GMT -GL0167- o el Glycine Combat Sub GL0381. Diseños muy diferentes al del SST-2021, pero que serán los favoritos de aquellos que busquen un reloj más convencional. Ahora bien, para los que busquen un reloj que por cualidades podría competir con las marcas de lujo, que conozcan la historia de los Airman SST, y que busquen una estética diferente y reconocible, sin duda recomiendo estos Glycine Airman SST.

▲ Más ▼ Menos Estética retro-futurista construida con calidad

Buen calibre y excelente rendimiento Ausencia de lume para el segundo huso horario

Luz de esfera pequeña para algunos gustos

Valoración

Diseño 9 Materiales 8 Acabados 9 Rendimiento 9 Calibre 8 Prestaciones 10 Precio 6 MEDIA 8,4

