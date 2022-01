Rodina «Bauhaus» R005G

Cuando probé el Stowa Antea 390 llegué a una conclusión errónea, que no había relojes con diseño tipo bauhaus a ese precio. Ya explicaba que Stowa, junto con A. Lange & Söhne fueron los primeros en adoptar ese diseño en 1937. De hecho los de Nomos Glashütte, al igual que los de Laco, lo que hicieron fue adaptarlo.

Pues bien, el reloj que hoy traigo aquí es una de las versiones chinas inspiradas en ese diseño, el Rodina R005G «Bauhaus» que en pocas palabras viene a copiar, quiero decir, a inspirarse demasiado en los Nomos. Sin embargo es un reloj muy económico, y esta unidad en concreto llena de cosas extrañas e interesantes. Continúa leyendo porque te las iré explicando a continuación.

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 39mm de diámetro sin contar la corona. 9mm de alto Corona A presión de acero Esfera Blanca Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lume No Trasera Exhibición roscada Correa Cuero negro de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos Resistencia al agua 5 ATM Peso N/D Movimiento Seagull ST17. 21.600 vph. 20 rubís Complicaciones Carga automática bidireccional, remonte manual, segundero pequeño Prestaciones 40h de reserva de marcha Origen China Made Garantía 1 año PVP 54€ Distribuidor Rodina / Aliexpress

Introducción

Rodina R005 al igual que Rider M002 y probablemente otras son segundas marcas de la matriz china Sea-Gull (Tianjin Seagull Watch Group). En el caso de este Rodina Bauhaus R005, a veces también llamado Rodina R500, es idéntico al Seagull 819.17, pero vendido a mitad de precio. El mismo diseño y posiblemente el mismo reloj se vende también bajo marcas que nada tienen que ver con Seagull como Carnival, Feice, a.b.art o Rosa Rugosa. Hace unos años, cuando se puso de moda el estilo bauhaus entre los fabricantes chinos lanzaron modelos que causaron furor y aún se venden como este Rodina R500, pero también los Cadisen Lambda (C1030) y el Guanqin Lambda (GJ16106) que imitaban al NOMOS Lambda sus precios eran más elevados. Recuerdo haber visto este Rodina hace dos o tres años y eran algo menos de 80€. A poco más de 50€ la cosa cambia mucho. Y es que si te gusta el diseño del Nomos Glashütte Tangente 38 (Referencia 165), pero no quieres gastarte 1.660€, pues este Rodina Bauhaus es una excelente oportunidad, por más que en cuanto a calidad ni se parezcan.

No hay que confundir estos Rodina con los soviéticos de Raketa, quienes hasta donde yo sé siguen siendo los propietarios de esa marca aparecida en la década de 1950 desde la Primera Fábrica de Relojes de Moscú.

Los fabricantes chinos son muy particulares, y Seagull no es una excepción. Una marca que vende relojes con su propia marca, pero que también revende esos relojes a terceros, usando marcas propias o personalizadas. Así que al final se encuentra diferentes calidades y acabados, mucho oscurantismo, y procedencias dudosas.

Presentación

El reloj se presenta en una caja de cartón en color azul firmada con letras plateadas por Sea-Gull. Tiene buena apariencia y nada en eso indica que no sea genuina, si bien si se llega a falsificar un honesto Casio F-91W, ¿por qué no iban a copiar también el packaging?

Al abrirla nos encontramos el reloj en su interior, sin ningún tipo de dotación que lo acompañe, algo sospechoso, pero que en muchos OEM chinos, empezando por Astar Fuzhou es así como una forma de contener costes.

Como en el artículo sobre ¿Cómo comprar un Parnis de buena calidad?, me encontré con esta prueba gráfica de 2012. Las diferencias ya no aplican, pero sirven para atestiguar que son relojes OEM que salen con diferentes variaciones desde una de las factorías de Seagull y que entonces se remarcan como su cliente desee.

Los requerimientos no son demasiado serios que digamos, hasta donde yo sé, el acero 304L es el que usa Rolex llamándolo Oystersteel, es menos oxidable que el 316L y más caro de trabajar, así que por más que ese vendedor insista, no es cierto. De todas formas, lo usaremos como guía, determinaremos en lo posible como de «AAA» es este Rodina R005G «Bauhaus» en concreto.

Como no sabemos qué diferencia hay entre un calibre «AAA» y uno «A», o a qué se refiere con manecillas azul claro o azul oscuro, nos limitaremos a comprobar:

– Cristal de zafiro.

– Peso del conjunto.

– Rendimiento del movimiento.

– Acabado de la esfera y la subesfera.

– Firma de la corona.

Diseño y construcción

La caja tiene 39 milímetros de diámetro sin contar la corona, está fabricada en acero inoxidable que sin saber su grado, yo apostaría por el 316L. Todos sus acabados están pulidos a espejo. Con 9mm de grosor nada más es un reloj muy plano, muy elegante siguiendo la inspiración del original, y teniendo en cuenta que monta una maquinaria de carga automática, también bastante meritorio.

La corona es a presión, va firmada por la «R» de Rodina como dicen ser los buenos, y también está espejada. Si es cierto que la resistencia al agua es de 50 metros o 5 ATM como anuncia el vendedor/fabricante sería un hito para su precio.

Las agujas son de tipo bastón recto, el acabado es metalizado azul, quedan bonitas y son ciertamente muy aparentes.

La esfera es de color blanco liso y no produce reflejos. La subesfera con el segundero pequeño situada a las 6 es del mismo material, aunque al estar algo más profunda que la principal visualmente causa un efecto algo diferente.

Todas las leyendas van impresas en color negro, incluyendo los numerales, los marcadores minuteros y el nombre de la marca.

Han montado un cristal de zafiro plano, que está casi a ras del bisel. Es zafiro genuino, algo que hace a un reloj de este precio enormemente atractivo.

Se ve muy bien ofreciendo una transparencia muy buena. Carece de tratamiento antirreflejante, pero tampoco es algo que sea muy necesario en este reloj, ya que la esfera es muy lista y el zafiro plano. En comparación, el AR era algo más deseable en el muchísimo más caro Tissot Visodate.

Otro detalle destacable es la tapa trasera, de acero inoxidable pulida y que va a rosca. Cuenta con una ventana de exhibición que es de cristal mineral, una solución habitual en relojes de menos de 300€. En el perímetro están marcadas a laser las especificaciones principales: acero, automático y WR 5 ATM.

Lleva una correa de 20mm de ancho en color negro. Su aspecto es bueno, pero la sensación que ofrece es plasticosa. Lo más sorprendente es que en su interior va firmada como Nomos Glashütte Horween Genuine Shell Cordovan, no como Rodina o como Sea-Gull. Solamente la correa genuina del Nomos se vende a 80€. La hebilla es de acero pulido y ahora sí, grabada a láser por Rodina.

Tampoco se da ninguna cifra en cuanto a peso. Según mi balanza de precisión el conjunto pesa 53 gramos exactos, muy ligero.

Movimiento

En su interior hay un movimiento mecánicos con carga automática unidireccional que dependiendo de los controles de calidad efectuados acostumbran a ser fiables y precisos. Monta 20 rubís, oscila a una frecuencia de 21.600 vph y permite remontarlo manualmente (handwinding). No obstante carece de parada de segundero, algo relativamente menos útil en un reloj con segundero pequeño. En general su uso es bastante agradable. No obstante me ha sorprendido el odioso efecto de corona fantasma, es decir, la segunda posición de la corona es la que actúa sobre el fechador, pudiendo operarla y escuchar como el mecanismo cambia de fecha aunque en la esfera no haya ventana para el mismo.

Por tanto aunque se suele especificar que lleva el ST17, esa denominación hace referencia solamente a la familia de calibres. Algunos la concretan como el Tianjin TY2700 / Seagull ST1701, algo que es erróneo puesto que los TY2706/ST1701 no llevan fechador incorporado y es justo el calibre que deberían haber montado en este reloj. Por eliminación nos queda el TY2718/ST1731 idéntico, pero con indicador de fecha a las 3.

Pese a todo, el corazón de este reloj es bastante agradable de utilizar, y ciertamente ofrece un movimiento de origen chino poco visto, y que está mejor decorado de lo que nos podríamos imaginar.

En Rodina o sus ensambladores ofrecen también el modelo R005GB, éste si con disco fechador y que es el cuerpo perfecto para el calibre ST1731/TY2718.

Salvo que da una reserva de marcha de 40 horas, no tenemos ninguna referencia en cuanto a prestaciones, así que no queda otra que ponerlo directamente sobre el cronocomparador.

El resultado ha sido una media de 12,25 segundos/día, que nuevamente sorprende para el precio del reloj, aunque en valores absolutos es normal tirando a buena. Sin embargo, no da ningún error de beat, lo cual indica que la construcción del calibre es precisa y de calidad.

Sensaciones

Las líneas son conocidas y clásicas, así que difícilmente éste sea un reloj que no guste, aunque probablemente a muchos les rechine el hecho de que es un homenaje u homage. En la parte visual a mí me encanta. Sencillo, elegante y a la vez con un aspecto moderno. Sin embargo son esos pequeños detalles como la correa firmada por Nomos que empañan todo aquello que debería transmitirnos y que hacen que esté a medio camino de una falsificación.

El reloj se siente muy cómodo, en la muñeca. Si lo analizamos con calma nos parecerá también que estamos ante un reloj de fácilmente 150€ de precio. Lo peor de todo es la correa que tanto en el anverso como en el reverso proporciona un tacto frío y de plástico desagradable. Lo mejor es cambiarla, y de paso librarnos de ese supuesto «Nomos Shell Cordovan». Podemos conservar la habilla que sí es de Rodina y no está mal.

Conclusiones

Creo que para este Rodina han partido una falsificación del Nomos Tangente y le han cambiado la marca por la suya propia, un fake no deseado. Cuando compré el ZF Pelagos, en efecto buscaba un reloj falso. Sin embargo en esta ocasión mi expectativa era la de un homenaje asiático de buen precio en la línea del Steeldive «Submariner» SD1953 o el Pagani Design «Explorer II» PD1682.

Por calidad de construcción y materiales es enormemente recomendable, hablamos de 54€ por el que ninguna marca establecida nos dará, ya de entrada caja de acero. Si a eso le sumamos un calibre automático bien resuelto y un cristal de zafiro nos haremos una idea del valor que proporciona por el dinero que pagamos.

▲ Más ▼ Menos Precio excelente para esos materiales Calibre ST1731 con fechador en vez de ST1701 sin él

Correa firmada por Nomos

Valoración

Diseño 9 Materiales 7 Acabados 6 Rendimiento 6 Calibre 6 Prestaciones 6 Precio 9 MEDIA 7

Vídeos

A continuación el vídeo con el desempaquetado o unboxing de este Rodina.

Galería