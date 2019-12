El elevado margen de las ópticas

Cuando escribí la reseña de las gafas Ernest Sábato MST-9206, os comentaba que busqué por todas partes antes de poder encontrar esas gafas. De hecho, hasta me costó encontrar la marca Ernest. Es lo que ocurre cuando una buena marca como Ernest no llega al mercado, son casi imposibles de comprar.

Cualquiera que no tuviera mi tenacidad por las marcas de aquí, abría abandonado esa misión abocada al fracaso. Sin embargo yo seguí, lo que me permitió advertir un hecho que me sorprendió tremendamente. El elevado, e injustificable margen económico que tienen las ópticas.

Por mi experiencia en la relojería puedo deciros que en estos casos, que todos pensamos que cuentan con márgenes de beneficios desorbitados, éste ronda el 30%-50%. Si hacemos mención de la joyería, es aún más elevado, no creo que sean extrañas cifras del 100%. Obviamente eso explica porque hay tanto movimiento en el mercado gris.

Mirando y remirando en tiendas online, y algunas físicas, no encontré las Ernest Sábato MST-9206, pero sí que encontré las Ernest Runner Classic 7785, unas modernas gafas de sol para mujer, y que debían ser muy asequibles puesto que en la propia Comercial Ernest figuraban en su sección Outlet.







En la tienda de Outlet Moda Online, las tenían también rebajadas, de 59€ que figuraba como su precio normal, hasta los 49,90€ al que ellos las tenían en venta. Una rebaja de 10€, y que a priori ponía las gafas en una franja de precios bastante interesante. No tanto como en las Hokana Shasta, pero parecía un buen precio.







Claro que navegando por el caché de Google, pude encontrar el precio a los que Ernest vende sus productos a detallistas. Me imagino que a los mayoristas les harán un precio aún mejor. Pensé que esas gafas que se venden a 59€, les costarían a las ópticas 40€, ya son 20€ de beneficio. Incluso rebajándolas, ganaban 10€ sobre el precio de coste.

Pero ni mucho menos, su precio eran 23,60€, ellos las vendían a 59€, así que claro, incluso aplicando el descuento «outlet» a 49,99€, se situaban en más de un 100% de margen comercial.







No es un caso aislado, para que os hagáis una idea, el calzado que se vende a mayoristas y distribuidores se mueve más o menos en esas cifras. Claro que hablamos de comercio al por mayor, no minorista como podría ser una tienda de óptica. En el caso de Ernest y outletmodaonline.com, eso me explica porqué vemos fácilmente modelos de Rayban en los escaparates de las tiendas, que con precios estándar de 130€, las tienen a 90€ o menos. Es tal el margen de maniobra del que disfrutan, que aún y así, ganan dinero.

Lo primero que se me pasó por la cabeza es que nos están tomando el pelo, porque doblan el precio que a ellos les cuesta. Si hablamos de esas Ernest Runner, y aunque la marca no gane demasiado dinero con ellas, podemos pensar que no cuestén más de 10-15€, aunque luego se vendan a 60€. Después del enfado, empecé a pensar un poco más a fondo. El hábito de los consumidores está cambiando, con Amazon, Aliexpress y otras plataformas de e-commerce, desaparecen los minoristas. Es el cliente el que compra muchas veces directamente a la fábrica, ahorrándose así las abusivas comisiones de todos los intermediarios. Entonces, ¿qué pasaría si como con los relojes Woodenson de Aliexpress uno encontrara unas gafas casi iguales que las Runner de Ernest, pero que costasen cuatro veces menos?

Si a ello le sumamos que por motivos variados Ernest es una marca que no llega al público, y que las Ernest Sábato no se encuentra en ningún punto de venta, ¿por qué debería una tienda incorporarlas en su muestrario? Si la gente no las demanda, ellos no las traen. Mejor las gafas chinas que valen todavía menos, y que pueden dar aún más margen de beneficios.