El problema con Cloudflare y nginx

Después de escribir WordPress y el problema con wp_options en donde explicaba que gracias al nuevo alojamiento había podido migrar del servidor web Apache a nginx continué haciendo seguimiento y pruebas.

Me di cuenta que aunque nginx iba bastante rápido, en una máquina de esa capacidad debería dar bastante más rendimiento. Observé también como ocasionalmente, no necesariamente bajo elevada carga se producían errores internos de servidor (500, 501, 502, 520, …), y como consecuencia se rechazaban esas conexiones.

La primera conclusión a la que llegué es que el problema estaba en nginx, o al menos en la configuración concreta que yo usaba. Este desarrollo ruso lanzado en 2004, se concibió precisamente para mejorar el rendimiento de Apache. En efecto sirviendo archivos estáticos, nginx es muy rápido, está optimizado para ello implementando lecturas y escrituras asíncronas o con un eficiente caché. Sin embargo con archivos dinámicos, es decir los que provienen de la mayoría de webs en donde el contenido cambia a menudo como es mi caso y el de la mayoría, sus ventajas ya no están tan claras. Según pude leer, su principal problema es que cuando se activa la compresión gzip o brotli, nginx necesita comprimir toda la respuesta antes de empezar a enviarla. Eso significa que hasta que WordPress y PHP no han generado el contenido completo nginx no lo puede comprimir y enviarlo. La consecuencia es que el TTFB, es decir, el Time To First Byte, lo que espera el usuario para empezar a recibir la información aumenta.

Con Apache esto no así, y desde que se empieza a generar la información él puede comenzar a enviarla. Pero en tecnología todo cambia muy rápido y si es cierto que hasta 2012 Apache fue volviéndose cada vez más lento y pesado, con la versión 2.4 de ese año las tornas empezaron a cambiar y su velocidad aumentó.

El otro problema con el que me topé fue con Cloudflare un CDN que llevaba usando años y que siempre había ofrecido una buena mejora de rendimiento. Con Cloudflare ocurría algo parecido, y es que internamente funcionan también con nginx.

Como decía, regresé de nginx a Apache y eliminé Cloudflare. El TTFB pasó de unos 450ms a unos 120ms, casí 4 veces más rápido. Pero además, según Apache Bench (ab), la capacidad del servidor pasó de 90 solicitudes/segundo hasta las casi 1.300; casi 15 veces más rápido. Considerando que mi página requiere de unas 60 solicitudes distintas para cargarse, eso da una potencia aproximada de 21 páginas servidas por segundo, un buen pico que si se mantiene llega hasta las 75.000 a la hora.

Si lo comparo con otras webs de relojes las cifras son altas, puesto que esas suelen dar entre 150 y 600 solicitudes por segundo.

A veces menos es más.