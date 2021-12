Tras la paulatina desaparición de los Parnis, que como recordarán los más aficionados hace cinco años triunfaban con su buena relación calidad-precio en donde abundaban los homenajes al IWC Portuguese, ha llegado el relevo de la mano de Pagani Design una marca china con distribuidor oficial en España y a la que recientemente la hemos ido viendo subir de nivel, entre otras cosas con fiables calibres Seiko como en visteis en la prueba del Pagani Design PD1667 «007 Commander».

Quizás por ese cambio de estrategia este modelo adopta una denominación diferente, no es solamente PD y un número, sino que se trata del PD YS003. Un diseño clásico y elegante, pero que tiene algo que no esperarías de un reloj así…

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 41mm de diámetro sin contar la corona. 13mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Blanca Bisel Fijo de acero Cristal Zafiro Lume No Trasera Acero inoxidable roscada Correa Cuero azul de 20mm de ancho Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 20 ATM Peso 77g Movimiento Seiko NH35A. 21.600 vph. 24 rubís Complicaciones Carga automática con rotor bidireccional. Remonte manual y parada de segundero Prestaciones 41h de reserva de marcha. -20/+40 segundos/día Origen Made in China. Japan Movement Garantía 2 años PVP 169,99€ (oferta 108€ con el 10% de descuento «GUTI10») Distribuidor Pagani Design / Pagani Design España

Introducción

No os voy a aburrir repitiendo la historia de Pagani Design, la pudisteis leer en la prueba del Pagani Design PD1682 «Explorer II» y en la review del Pagani Design PD1667 «007 Commander».

A diferencia de otros modelos de la marca, este Pagani Design PD-YS003 es un reloj homenaje, es decir se inspira en líneas maestras reconocibles, pero no las copia literalmente. Es evidente que los de Pagani han bebido de la fuente del IWC Portugieser Automático 40 (referencia IW358304).

El PD-YS003 lo encontramos inicialmente en tres variantes:

– White: Esfera blanca, manecillas azules y correa de cuero azul.

– Black: Esfera negra, manecillas plateadas y correa de cuero negra.

– Blue: Esfera azul, manecillas plateadas y correa de cuero azul.

Ya veis que es parecido a lo que hacían los de Parnis, tanto en cuanto a tomar de base el IWC Portuguese, como a la hora de las combinaciones cromáticas. Un reloj clásico y elegante por lo demás, pero que las mata callando. Porque a diferencia del IWC que es WR30M, el P. Design lo es nada menos que hasta 200.

Sorprendentemente, el aumento de calidad que vemos en este reloj no ha llevado emparejado un aumento de su tarifa, al contrario, hablamos de una pieza que está entorno a los 100€ solamente.

Presentación

El packaging resultará familiar a todos los que conocen Pagani Design, la misma cajita de cartón de color negro con la firma y el logotipo de la marca en dorado. Ya sabéis que es sencilla y esencialmente sirve para proteger el reloj durante el transporte. De hecho, es coherente con la filosofía de la marca y de sus clientes: no invertir demasiado en cosas que no sean imprescindibles.

Dicho lo cual, mantiene el interior cuidado con agradable terciopelo en el interior de la tapa. El resto son molduras de gomaespuma negra.

La dotación incluye una tarjeta de garantía, el pequeño manual de instrucciones y el ya clásico paño de color azul firmado por Pagani para la limpieza del reloj. Es un detalle que debe costar nada y menos, pero que resulta interesante y útil. Sigo sin comprender como es algo que marcas mucho más caras continúan evitando.

Diseño y construcción

La caja tiene 41mm de diámetro, estando fabricada en acero inoxidable 316L con todas las superficies cepilladas salvo el bisel externo, que es fijo y va pulido a espejo. Un acierto que nos ofrece la elegancia del espejado, y a su vez es sufrida en las partes más susceptibles a recibir arañazos.

Tiene un grosor de 13mm que vendría a ser lo normal en un reloj de carga automática, pero que considerando que ofrece una sorprendente resistencia al agua de hasta 200 metros o 20 ATM es fino. Una delgadez que contribuye a que se vea elegante.

La corona es de tipo recto, también de acero inoxidable cepillado, pero con la gracia de que la parte frontal es pulida con el grabado de Pagani Design.

La esfera es de color blanco mate. Muy sencilla, elegante y legible. Los numerales arábigos así como los índices son metálicos pulidos en color azul. El resto va impreso en color negro, incluyendo el nombre de Pagani Design. A ese respecto me gustan mucho los marcadores minuteros estilo ferroviario.

También es interesante comentar la inscripción de P.t Time, que se conjetura pudiera ser una nueva marca de Pagani destinada a relojes menos deportivos. Otros dicen haber contactado con la marca quienes han confirmado que no tiene ningún significado especial, una explicación que me parece poco convincente.

La elección del tipo de agujas era fácil también en este caso, las clásicas feuille, leaf u hoja. Repiten el acabado azulado de los numerales, haciendo que tengan «vida», al tiempo que como habitualmente las vemos negras o azul muy oscuro mantienen un gran contraste. Al igual que en IWC «original», no hay ningún tipo de lume aplicado.

El cristal es de zafiro. Tiene una forma bombé bastante ligera, pero probablemente debido a que deba ser grueso para resistir la presión del agua no ofrece la mejor visibilidad en ángulos oblicuos. No llega tratamiento antirreflejante, algo que no sorprende al tener relojes mucho más caros como el Tissot Visodate Automatic que también prescinden de él. Personalmente habría preferido ahorrar con un zafiro plano y a cambio dotarlo de AR.

Hay novedades en la trasera, y a mi modo de ver adoptando un camino interesante. Sigue siendo de acero inoxidable a rosca como en otros Pagani Design, pero han cambiado la ventana de exhibición por un fondo ciego que a cambio, está bastante bien trabajado y que es exclusivo para este PD-YS003. Representa una vista del mar en donde podemos pensar que el logotipo de Pagani hace de sol.

La correa es de cuero en color azul. La elección del color me parece estupenda, aunque su aspecto demasiado brilloso no refleja calidad, de hecho el reverso no va forrado con cuero, sino que usa el mismo material exterior. Justamente las correas es donde tradicionalmente este tipo de marcas accesibles recortan costes. Afortunadamente ese es un problema que tiene fácil solución, ya sea aprovechando la correa de gratuita que entrega la tienda oficial, y que ahora está en diferentes colores, uno de ellos en azul oscuro con pespuntes del mismo color muy apetecible, como mediante otros proveedores.

La marca declara un peso de 77 gramos para el conjunto, algo que coincide con mis mediciones. La balanza de precisión ha dado 75g, un peso relativamente ligero como corresponde a un modelo con correa de cuero, pero que sigue siendo liviano para un guardatiempo con cualidades acuáticas.

Movimiento

En algunos lugares se indica que el reloj puede llevar indistintamente un Citizen/Miyota 8215 o un Seiko/TMI NH35 debido a la falta suministro de calibres Seiko. Cuál nos ha tocado es algo que sólo sabremos una vez recibido el reloj, porque aunque la trasera es ciega, el NH35 sí cuenta con parada de segundero, mientras que el 8125 no. Así las cosas, es ligeramente superior el de Seiko, por lo que recomiendo que acudáis a una tienda de fiar que os pueda asegurar el calibre que se ha montado.

Mi unidad adquirida desde el distribuidor oficial venía con el TMI/SII NH35 de origen Seiko. Un calibre fiable, conocido y económico que está muy equilibrado en cuanto a calidad-precio, motivo por el que es el elegido por la mayoría de micromarcas. Es el mismo que pudisteis ver en la prueba del Bobroff BF0005) Professional Diver 1000m o del Humism Kato, un viejo conocido para aficionados y relojeros: 21.600 vph, rotor de carga automática bidireccional con magic lever y 24 rubís.

Entre sus funciones o complicaciones incluye la posibilidad de darle cuerda manualmente, parada de segundero o hacking y el cambio rápido de fecha. Sus prestaciones acreditan una autonomía de 41 horas y una precisión media diaria en el rango de -20/+40 segundos. Podéis consultar todos sus detalles en las especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF).

El cronocomparador ha dado una desviación media diaria de 17,25 segundos/día, que aunque supera con creces las tolerancias de Seiko sería ligeramente mejorable.

Sensaciones

El reloj enamora, tanto estáticamente como sobre todo una vez puesto en la muñeca. El diámetro algo más grande de lo habitual en un reloj de vestir hace que la esfera tenga una belleza especial que vale la pena contemplar. Los acabados no tienen ninguna tacha, rozando la perfección; que cuando se une a los materiales de calidad usados lo rematan. Un nivel que podría pasar por un reloj de 300€ o más tipo Meccaniche Veneziane.

Pese a las críticas que suelen dar las correas debo admitir que tras un día de uso se torna bastante flexible y resulta cómoda. No parece que vaya a tener una durabilidad exagerada, pero cumple bien y queda bonita. La hebilla tiene es de diseño moderno y tiene calidad, no así el alfiler o pin.

Con una distancia entre asas (lug to lug) de 49,5mm es muy llevable y en la muñeca asienta de manera estable. No es extremadamente plano, pero sí lo suficiente como para convivir con puños de camisa relativamente ceñidos.

Y si su diseño es algo que me gusta mucho, no es la principal virtud que le veo. Porque lo que han conseguido los de Pagani Design es un reloj clásico y elegante, pero con una resistencia al agua que hasta hace bien poco estaba sólo al alcance de relojes deportivos. El camino que ya viéramos con el Steeldive/Addies SD1940/MD1940 que demuestra que un reloj bonito y resistente no tiene porque resultar carísimo.

Conclusiones

Pagani Design confirma su imparable mejora de calidad, siendo relojes ideales para aquellos que se quieren iniciar en la relojería mecánica, pero también para entusiastas, que teniendo ya varios relojes en su haber no pueden o no quieren gastarse centenares o miles de euros en nuevas piezas. Es una forma de tener algo conceptualmente parecido al Stowa Marine Classic, pero a una fracción de su precio.

Pagani Design España, que es distribuidor oficial de la marca para nuestro país ofrece precios ligeramente más caros que los de Aliexpress, pero a cambio tenemos envío gratuito, garantía real de dos años, soporte y asistencia técnica 24/7 además de diferentes formas de pago. Recientemente han añadido el contrarrembolso y Klarna que permite pagar en 3 plazos sin intereses ni comisiones, además de los que ya tenían (tarjeta débito/crédito, Paypal, Shop Pay y Google Pay). Para que te hagas una idea es un reloj que en tiendas asiáticas sumando impuestos se queda en unos 110€. En Pagani Design España puedes conseguirlo a un precio todavía mejor. Sólo necesitas utilizar el código promocional GUTI10, y automáticamente se te descontará un 10% del importe en tu pedido, independientemente del monto total, así que los 119,99€ se te quedan en 108€ incluyendo la correa de regalo. Una oferta que vale la pena aprovechar. Pásate por su tienda, porque seguro que encuentras un Pagani Design que te guste.

▲ Más ▼ Menos Diseño muy bonito

Elevada resistencia al agua Calidad de la correa y el pin de la hebilla

Zafiro abombado en vez de plano

Valoración

Diseño 9 Materiales 7 Acabados 7 Rendimiento 8 Calibre 6 Prestaciones 7 Precio 8 MEDIA 7,4

