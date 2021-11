Bobroff Professional Diver 1000m (BF0005)

Bobroff es una marca española de relojes, y sólo por ese motivo ya me resultan interesantes. Después de haber probado el Bobroff BF0015 la marca ha progresado notablemente. De hecho en su catálogo ofrece modelos como el Tabarca que otras marcas venden mucho más caro.

En concreto me estoy refiriendo a su penúltimo lanzamiento, el Bobroff Tabarca (BF003) que se pueden conseguir por unos 205€, y que son idénticos a los OceanX Sharkmaster 1000 que costaban 399€.

La pregunta a dilucidad es clara, ¿será otra joya este Bobroff BF0005 Professional Diver 1000m?

Ficha técnica

Género Hombres Caja Acero inoxidable 316L. 44mm de diámetro sin contar la corona. 17mm de alto Corona Roscada de acero Esfera Verde Bisel Rotativo unidireccional de cerámica Cristal Zafiro Lume Sí Trasera Acero inoxidable roscada Correa Acero inoxidable Funciones Hora, minutos, segundos, día del mes Resistencia al agua 100 ATM Peso N/D Movimiento Seiko NH35. 24 rubís. 21.600 vph Complicaciones Remonte manual, parada de segundero, rotor de carga bidireccional Prestaciones -20/+40 segundos/día. 41h de reserva de marcha Origen España. Japan Movement. Made in China Garantía 2 años PVP 1.150€ (Oferta 184€ en Amazon) Distribuidor Bobroff / Relojitos Euromediterranea

Introducción

Como en la anterior prueba del Bobroff BF0015 ya hablé sobre la marca, no me reiteraré con ello. No dudad en leerla si queréis conocer más al respecto.

Esta nueva familia Bobroff 1000m o Professional Diver se caracteriza por mantener el fiable calibre NH35 que ya vimos en el Tabarca, cotas de caja similares, y la misma e impresionante resistencia al agua de nada menos que hasta 1.000 metros; pero con un diseño inspirado en el Rolex® Submariner en vez de en el más agresivo Rolex® Sea-Dweller. Es decir que vendría a ser algo que Rolex no ofrece, un Sea-Dweller con diseño Submariner, y que convierte a este Bobroff en un puro homenaje y no en una réplica.

De entrada se ofrece en variadas combinaciones:

– BF0004: Esfera negra y acero plateado.

– BF0005: Esfera verde y acero plateado.

– BF0006: Esfera azul y detalles en acero bicocolor plateado/dorado.

– BF0007: Esfera negra y detalles en acero bicocolor plateado/dorado.

Llama la atención que no haya una versión azul toda en acero o que la verde no esté disponible en todo bicolor. En cualquier caso, me imagino que es una forma de simplificar variantes, ya que en el caso que nos ocupa, la BF0005, la tenemos en tres versiones: La estándar con brazalete de acero, la BF0005-CV con correa de silicona verde y la BF0005-CN con correa de silicona negra.

En cuanto a concepto me gusta lo de «Diseñado en el Mediterráneo», porque como sabéis, el Mar Mediterráneo no es el más profundo de todos los del globo, es el Pacífico que roza los 11.000 metros, pero nuestro querido Mediterráneo que además también baña la sede de Bobroff tiene una profundidad máxima de 5.210 metros en la Fosa de Calipso de Grecia, más que suficiente para poder poner a prueba un impresionante reloj sumergible como los BF0004/BF0005/BF0006/BF0007.

Presentación

Ya de entrada reconocemos el packaging con esa cubierta deslizante de cartón en color blanco y totalmente estéril. Efectivamente es el mismo que en la review del Bobroff BF0015 (Actualizado), así que pasaré por él de manera superficial.

Dentro tenemos una caja que mezcla la estética del cuero, incluyendo pespuntes, con el del plástico brillante tipo escay. Va firmado en la parte superior con el nombre de la marca en plateado y las controvertidas alas tipo Bentley.

El interior se nota que es de cartón, causa buena impresión a la vista, pero al tacto se nota. Una solapa nos ofrece la dotación del reloj que consiste en una tarjeta de garantía. No hay ningún manual físico en papel, algo que tampoco es necesario. Sin embargo llama la atención que tampoco se ofrece para descargar online, algo que sí ocurrió con el anterior BF0015.

Aunque seguramente no soy un reflejo en lo que pueda opinar la mayoría, le doy importancia al empaquetado. Considero que dado que Bobroff está aumentando la prestancia de sus relojes, también debería hacerlo en continente. Pienso que dado el carácter acuático de este pieza, un diseño más deportivo mejoraría mucho la experiencia.

Diseño y construcción

Cuando tenemos el reloj en la mano, todo cambia. Empezamos por el peso, porque se siente sólido y con un nivel de construcción por encima de la media. No se declara un peso, pero según mis mediciones es de 205 gramos con todos los eslabones del armis, sin ninguna duda, sólido como es de esperar en un reloj cuya resistencia al agua es impresionante, más todavía en los precios en los que se mueve; puesto que son 100 ATM/100 BAR, es decir 1000 metros de presión estática, el doble que un Ceccacci Marine 500.

La caja es de acero inoxidable 316L, va cepillada en las superficies frontales y pulida o espejada en las laterales. Tiene 44mm de diámetro sin contarla corona, aunque yo he medido 43,1mm y 45,3 teniéndola en cuenta. No es por tanto el tamaño Submariner, ni tampoco llega al extremo del Invicta Grand Diver.

En el lateral tenemos la válvula de helio, que es de las que tienen un funcionamiento automático.

Por consiguiente la corona es roscada. Fabricada también en acero inoxidable va firmada por la marca y queda muy protegida por el característico guardacorona.

El bisel es de acero inoxidable pulido con unos buenos dientes para poderlo girar fácilmente. Es rotativo unidireccional de 120 clics, con un inserto en material cerámico irrayable. Llama la atención que se haya usado la escala de 24 horas, más propia en relojes con la complicación GMT que en los de buceo, pero que personalmente no me parece mal.

La esfera es de un color verde sólido, se agradece que no tenga un efecto tornasolado que es difícil que quede bien y encandile, si bien cuando se logra, su efecto es muy poderoso. En todo caso se facilita la legibilidad usando un aspecto es que mate, y que se corresponde perfectamente con la tonalidad del bisel.

Todas las leyendas son de color blanco, dan un buen contraste y no molestan. A primera vista parece que todo sea pintado, sin embargo observándolo con más detalle nos daremos cuenta que el logotipo de Bobroff tiene cierto efecto tridimensional, así que debe estar aplicado. Destacable también que se haya prescindido de las alas.

El cristal es de zafiro plano, tiene el impresionante espesor de 4,5mm, y cuenta con tratamiento AR (antirreflejante), no han escatimando en nada. Pese a lo grueso que es, es muy transparente y sin distorsiones. Mantiene el cíclope o lupa sobre el disco fechador a las 3 y que quizás yo habría eliminado.

Como era de esperar tenemos una manecilla de tipo Mercedes, y una segundera con piruleta. Una estética que me agrada y que ha probado su legibilidad y eficacia durante décadas. Los contornos son plateados y espejados, de nuevo fieles a los Submariners.

Para el material luminiscente han usado dos tonos de lume. No se detallan sus detalles, pero parece ser que en los índices y manecillas es tipo C3 (verde), y para todos los numerales del bisel es BGW9 (blanco que se ilumina en azul). La combinación es muy bonita, pero poco práctica. Especialmente porque aunque está aplicada de manera homogénea, algo que no es habitual, su grado debe ser el más básico, así que tenemos un buen brillo pero con una duración más bien escasa.

La tapa trasera es de acero inoxidable con una parte central cepillada donde se inscribe el «BF0005». El contorno es espejado con las especificaciones básicas grabadas con láser. Obviamente es roscada, usa un cierre tipo oyster con la trasera ciega.

Monta un brazalete de acero o armis, todo está cepillado salvo los eslabones centrales que están pulidos. No se indica el ancho que según he medido es de 20mm a la altura de las asas.

El cierre está firmado por Bobroff. Se abre a presión, aunque cuenta con bloqueo de seguridad. Quizás lo más interesante es que dispone de microajuste sin necesidad de herramientas gracias a un sistema tipo Rolex Glidelock plenamente funcional.

Movimiento

En su interior tenemos un más que conocido calibre Seiko NH35, la versión comercializada a terceros desde su filial TMI (Time Module Inc). Se trata de un asequible y a la vez duradero movimiento mecánico con carga automática bidireccional. Late a 21.600 vph (3 Hz), monta 24 rubís, ofrece parada de segundero y posibilidad de darle cuerda manualmente. Esencialmente el mismo que tan buenos resultados da en muchísimas marcas como el Humism Kato o el RSWF KingTuna.

Según sus especificaciones técnicas (1,1 MB. en formato PDF) ofrece una reserva de marcha o autonomía de 41 horas y una desviación máxima diaria en el rango de -20/+40 segundos. Si bien cómo sabéis la precisión en la práctica depende en gran medida de si el fabricante lo ha ajustado o en su defecto de la suerte. A las cifras del cronocomparador he obtenido una cifra de +8,5 spd que se puede considerar muy buena, y un error de beat de 0 que es sin lugar a dudas excelente.

Nadie discute la fiabilidad y la durabilidad de los NH35, pero un ST2130 como en el Heimdallr Kermit SBDX001 o un PT5000 sería un plus interesante, una forma de hacerlo subir de nivel.

Sensaciones

Ya en fotografías me encantaba ese tono verde tan de esperanza y tan de envidia, sin degradados ni artificios que lo hicieran desentonar. En la realidad todavía me gustaba más, algo similar al Reuss Uhren Fabrik RUF500, pero mucho más asequible. Veo muy logrado el tono del inserto del bisel, que es idéntico al de la esfera y que como comentaba en la prueba del Kronos K300, al tratarse de distintos materiales no es fácil de conseguir.

Algo que me tiene en guardia con los relojes asiáticos es la corona. La tija es muy precisa cambiando de una posición a otra sin problemas. La rosca abre y cierra de manera perfecta, al nivel de la del OceanX o de relojes mucho más caros.

Me parece que se siente mejor que los Pagani Design con acabados similares, pero mejores controles de calidad haciendo que todo ajuste correctamente. Se nota también en el pigmento luminiscente, que está mejor aplicado que en un Thermidor. Si lo comparo con una marca establecida como Orient Watch, diría que vende en materiales y prestaciones, pero queda ligeramente por detrás en terminaciones.

Conclusiones

Como estamos acostumbrados en Bobroff los precios son disparatados, de manera que siempre se ofrecen con jugosos descuentos. En este caso son 1.150€ que lo situarían completamente fuera de mercado, en la liga de Longines. Si bien al precio que lo ofrecen en la tienda es de 230€ que combinado con el código de descuento HALLO10CODE nos quedaría en 207€ envío incluido. Estando atentos a Amazon.es podremos llegar a encontrarlo entorno a los 184€, cosa que lo hace cambiar completamente. No hay que olvidar que además se trata de una empresa española, que ofrece la garantía que dicta la normativa europea desde nuestro país, y que nos evita problemas con las autoridades aduaneras.

En cuanto a competidores naturales, creo que rivaliza con los Invicta, generalmente de precio inferior, con acabados similares pero con peores materiales.

Si te gusta el diseño reconocible del Submariner, pero con algunas variaciones, creo que es un reloj recomendable. Una pieza que confirma el punto de inflexión que está viviendo Bobroff y que nos proporciona mucha más calidad a precios igualmente contenidos.

▲ Más ▼ Menos Buenos materiales

Resistencia al agua única en su segmento Precios de catálogo elevados

Diseño muy visto

Valoración

Diseño 8 Materiales 8 Acabados 6 Rendimiento 9 Calibre 6 Prestaciones 8 Precio 7 MEDIA 7,6

Vídeos

Galería