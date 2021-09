Wordpress y el problema con wp_options

Con un tráfico en crecimiento la página funcionaba cada vez con más lentitud y de vez en cuando daba errores. Así que pagando más, he migrado a un nuevo alojamiento en forma de VPS (Virtual Private Server), aunque probablemente no lo recordéis, fue unos meses atrás cuando realicé todo el proceso y que hubo algunas caídas y problemas.

El caso es que para al menos sacar partido al incremento de coste, pasé también de usar Apache como servidor web a usar nginx que es más eficiente y que resultó ser bastante más complejo de lo esperado. Tras hacer un ajuste fino de su configuración, activé también el JIT para Opcache. El nuevo hosting ofrecía una versión actualizada de MySQL, así que también convertí mi base de datos a tablas InnoDB en vez de las antiguas MyISAM. Fue un proceso laborioso que me llevó días, incluyendo un domingo que me lo pasé al completo tras la pantalla.

Unas técnicas de lo que ahora se llama WPO (WordPress Optimization) y que me alegra decir que dieron sus frutos. No obstante algo había mal, obviamente la estabilidad y el rendimiento eran muy superiores, pero por algún motivo no daba la «performance» esperada. Como explicaba con la crisis de las webs y los blogs, otro de los engorros de tener tu propio blog es que además de ser el creador de contenidos eres el webmaster de la plataforma, y te toca hacer de administrador de sistemas.

Había logrado que la página cargase en menos de 2 segundos según las cifras de Google Page Speed Insights, GTMetrix y Pingdom, parece que uno de los objetivos para 2021, a nivel de Core Web Vitals las cifras estaban muy bien: 0 segundos de CLS (Cumulative Layout Shift), un LCP (Largest Contentful Paint) de menos de 700ms.

Pero había algo que no cuadraba, una máquina con 1 GB. de memoria y un disco SSD de 30 GB. debería ser muy rápido en el Time to First Byte (TTFB). Ésta métrica lo que cuenta es el tiempo que tarda el servidor en dar la primera respuesta al navegador del usuario. Es decir desde que el browser pide www.javiergutierrezchamorro.com hasta que la máquina empieza a entregarle el contenido. Ese tiempo implica que la petición o request llegue a la máquina, que la capture el servidor web, que la procese PHP, y que se la entregue a WordPress. WordPress a su vez hará sus cositas: conectar a la BD, lanzar algunas queries, obtener el tema y mostrar la información.

Tras mucho investigar me di cuenta que el problema estaba en la tabla wp_options, el lugar dentro de la base de datos donde WordPress, los plugins y los temas guardan sus opciones de configuración. Por motivos de rendimiento algunas de ellas tienen autoload a «yes», es decir, que cada vez que cargue WordPress se guardarán en memoria esos valores que se supone van a ser requeridos en casi cualquier petición. Como se han cargado al principio, las sucesivas peticiones no requieren ya una consulta a la base de datos sino que se obtienen directamente de memoria.

En mi wp_options había un total de unos 5.000 valores de configuración. De ellos aproximadamente 400 KB. tenía el autoload, así que antes de atender las peticiones WordPress leía esos 400 KB. de la base de datos y se los guardaba en memoria. Aunque comencé con mi página personal en 2003, migré todos los contenidos a WordPress en 2011, eso son 10 años que es muchísimo. Había multitud de opciones de temas o plugins que ya no usaba, y que como ocurre en los sistemas operativos modernos al desinstalarse no habían hecho la limpieza correspondiente. Quedaban restos o basura que sólo hacían que penalizar el rendimiento. Me armé de paciencia y casi uno a uno me pateé todos los registros. Pasaron de 5.000 a 1.500, y el autoload se redujo de de 400 KB. hasta 150 KB. WP recomienda que se inferior a 900 KB., aunque personalmente ese tamaño ya me parece excesivo.

Con este aligerado de información obsoleta e innecesaria el TTFB quedó en entre 400 y 600 milisegundos, todavía mejorable, pero como se puede ver, más que aceptable.